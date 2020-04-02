Mật ong rừng có tác dụng gì cho sức khỏe và làm đẹp?

Mật ong rừng có tác dụng gì? Được xem là “vị thuốc quý” cần có trong tủ thuốc nhỏ của mỗi gia đình, trong mật ong chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và rất đa dạng vitamin, khoáng chất. Mật ong được xếp vào loại chất làm ngọt tự nhiên, không giống với đường trắng tinh luyện. Mang đến hiệu quả rất tốt đối với người cần bồi bổ sức khỏe , suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy.

Từ ngàn đời xưa, mật ong rừng được biết đến là một trong những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và công dụng đa năng. Mật ong rừng là mật ong được lấy từ tổ ong thiên nhiên trong rừng. Bởi những tổ mật này thường được xây từ rất lâu nên lượng mật ong thu được cũng thơm, ngon hơn.

Sau đây là chi tiết những lợi ích mà mật ong mang lại và Cách sử dụng mật ong hiệu quả nhất.

Cả mật ong rừng và mật ong nuôi đều có công dụng như nhau vì đều do ong hút mật tạo ra. Khi nói đến công dụng của mật ong rừng thì rất dạng, tùy vào đối tượng sử dụng mà cách dùng cũng không giống nhau.

1. Lợi ích của mật ong rừng với bà bầu

Bước vào thai kỳ, mẹ bầu thường bị suy giảm hệ miễn dịch, dễ bị các triệu chứng ho, sổ mũi, hắt hơi khi thời tiết chuyển mùa.

Mật ong chứa nhiều vitamin và khoáng giúp hệ thần kinh của thai nhi phát triển khỏe mạnh

Uống mật ong mỗi ngày vào buổi sáng là cách giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Không những thế trong mật ong còn chứa nhiều vitamin và khoáng giúp hệ thần kinh của thai nhi phát triển khỏe mạnh.

2. Lợi ích của mật ong rừng đối với làm đẹp

Mật ong giúp cải thiện tình trạng da, giúp da tươi sáng, căng tràn sức sống, khỏe mạnh. Bạn chỉ cần thoa một lớp mật ong nguyên chất lên da mặt trước khi đi ngủ, được 30 phút thì rửa lại bằng nước sạch. Hoặc uống mật ong với nước ấm vào buổi sáng.

Mật ong giúp cải thiện tình trạng da, chăm sóc da tươi sáng, căng tràn sức sống, khỏe mạnh

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, giúp ngăn chặn vi khuẩn hình thành mụn trứng cá. Hạn chế đỏ, sưng, thâm và làm mờ sẹo do mụn gây ra.

Dùng mật ong kết hợp dầu dừa là cách giúp làn da trở nên căng mịn và sáng bóng, đầy sức sống. Không những vậy, tinh chất mật ong còn cung cấp nhiều vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UVA, UVB và làm chậm quá trình lão hóa da.

Mật ong giúp se khít lỗ chân lông, làm mờ vết thâm, nám và cả rạn da khi mang thai.

Kết hợp mật ong và dầu ô liu sẽ giúp khắc phục tình trạng da bị nứt nẻ. Bởi mật ong có đặc tính kháng khuẩn và chống nấm, nên bạn cũng có thể dùng mật ong để điều trị gàu và rối loạn da đầu.

3. Tác dụng của mật ong đối với sức khỏe

1. Hỗ trợ điều trị đau dạ dày, bệnh đại tràng

Mật ong giúp cân bằng lượng axit trong dịch vị dạ dày hiệu quả nên giúp cơn đau dạ dày được dịu đi.

Dùng mật ong giúp cơn đau dạ dày được dịu đi

Hàm lượng glucose và các loại vitamin khác nhau như vitamin C, A, B1, B2,… có chứa trong mật ong rất cao. Nhờ đó, sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra dễ dàng và nhanh hơn.

Bên cạnh đó, mật ong chứa kali, magie và chất kháng khuẩn, giúp kích thích ngon miệng, tăng khả năng miễn dịch.

Cách dùng:

Cho 1 thìa mật ong và nửa quả chanh vào ly và thêm vào một ít nước ấm để khuấy uống trước khi ăn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn hỗn hợp tinh bột nghệ cùng với mật ong. Sau 1 đến 2 tháng sẽ nhận thấy kết quả rõ rệt.

2. Điều trị đầy bụng, khó tiêu và ngăn ngừa trào ngược dạ dày – thực quản

Trong mật ong có chứa hàm lượng dưỡng chất rất cao và cung cấp nhiều khoáng chất như kali, magie, canxi, nhờ vậy, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng hơn.

Mật ong điều trị đầy bụng, khó tiêu và ngăn ngừa trào ngược dạ dày – thực quản

Không chỉ vậy, dùng mật ong sẽ giúp hỗ trợ tiêu diệt hơn 65 vi khuẩn gây viêm loét dạ dày, giúp giảm áp lực dạ dày và kháng khuẩn, giảm lượng acid trong cơ thể, tăng cường chức năng hệ tiêu hóa hơn.

Cách dùng: Dùng một thìa mật ong/ngày hoặc uống mật ong pha với nước ấm.

3. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Lượng đường có chứa trong mật ong khác so với đường tinh luyện mà chúng ta hay sử dụng. Dùng mật ong là lựa chọn lý tưởng để kiểm soát lượng đường trong máu.

Dùng mật ong là lựa chọn lý tưởng để kiểm soát lượng đường trong máu

Đồng thời, mật ong còn cung cấp nhiều vitamin thiết yếu, khoáng chất, chất chống oxy hóa mang đến nhiều lợi ích cho người mắc bệnh tiểu đường.

4. Ngăn ngừa bệnh ung thư

Mật ong chữa bệnh gì? Nói đến hiệu quả chữa bệnh của mật ong thì không thể bỏ qua tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư. Với đặc tính kháng khuẩn và tính oxy hóa cực cao, chống viêm nhiễm, mật ong góp phần giúp kìm hãm các tế bào ung thư phát triển.

Để đạt được hiệu quả như mong muốn, bạn cần kiên trì kết hợp dùng mật ong với các loại thảo dược thiên nhiên khác.

5. Chữa khàn tiếng

Dùng mật ong là cách để điều trị bệnh khàn tiếng bằng phương pháp dân gian mang đến hiệu quả cao.

Vì sao mật ong giúp hiện tượng khàn tiếng giảm nhanh chóng?

Mật ong chữa được chứng ho khàn bởi chứa nhiều vitamin A, E, C, B… Đồng thời, trong mật ong có các thành phần được xem là kháng sinh tự nhiên giúp kháng viêm, diệt khuẩn và làm dịu thanh quản.

Dùng mật ong chữa khàn tiếng hiệu quả

Cách dùng: Kết hợp dùng mật ong với nước ấm, chanh, lá hẹ giúp trị khàn tiếng hiệu quả.

6. Trị viêm họng amidan

Không chỉ trị khàn tiếng, mật ong còn là liều thuốc dân gian trị amidan nhanh chóng tiện lợi và an toàn.

Được ví như kháng sinh tự nhiên, mật ong chứa nhiều thành phần kháng viêm, kháng sưng, diệt khuẩn và giúp giảm đau.

Đồng thời, cung cấp nhiều acid amin và các khoáng chất giúp làm tăng sức đề kháng cho cơ thể.

7. Chữa ho khan, ho có đờm

Trong mật ong chứa nhiều tinh chất chống kháng khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn gây viêm nhiễm. Nhờ đó, giúp chữa hoa khàn, ho có đờm hiệu quả.

Đặc biệt, mật ong còn làm giảm cơn đau rát nơi cổ họng khiến người bệnh cảm thấy thoải mái hơn.

8. Chữa bỏng, chàm

Tính chất kháng khuẩn và hạn chế viêm sưng tấy đỏ của mật ong giúp hữa lành vết bỏng, ngăn ngừa nhiễm trùng và không để lại sẹo.

Dùng mật ong còn giúp rút ngắn thời gian phục hồi của da hơn. Hàm lượng vitamin C cao sẽ tái tạo các mô mới sau khi bị tổn thương bởi nhiệt độ cao.

Bôi mật ong lên vùng da bị thương kịp thời là điều cần thiết khi bạn chẳng may bị bỏng hoặc bị viêm nhiễm ngoài da.

9. Chữa lành vết thương, giúp sát khuẩn

Khi bị vết thương ngoài da, dùng mật ong sẽ giúp giảm đau, thu nhỏ kích cỡ của chúng và không để lại quá nhiều sẹo.

Dùng mật ong sẽ giúp giảm đau, thu nhỏ kích cỡ của chúng và không để lại quá nhiều sẹo

Cách dùng: Làm sạch vết thương và thoa mật ong lên. Tiếp theo, che kín bằng băng khử trùng để giết chết vi khuẩn, viêm loét. Với cách này hiệu quả điều trị sẽ nhanh hơn và giúp làm lành vết thương mau chóng hơn.

10. Hỗ trợ tăng cường trí nhớ

Dùng mật ong không chỉ bổ sung vitamin tự nhiên và khoáng chất, giúp cung cấp năng lượng hiệu quả và là cách hỗ trợ trí nhớ hiệu quả. Đặc biệt, đối với người ở độ tuổi trung niên, phụ nữ sau mãn kinh, dùng mật ong chỉ sau vài tuần sẽ đạt được những kết quả khả quan.

11. Bồi bổ sức khỏe tim mạch

Trong mật ong có chứa thành phần vitamin C, E, cùng pinocemprin giúp thúc đẩy quá trình sản sinh các cholesterol tốt trong cơ thể. Đồng thời, làm giảm bớt hoạt động của các cholesterol xấu và tăng cường giúp lưu thông máu, phòng tránh bệnh tim mạch.

12. Cân bằng huyết áp

Dùng mật ong là cách hỗ trợ cho quá trình tuần hoàn máu diễn ra dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, thành phần dinh dưỡng chứa trong mật ong còn giúp duy trì, ổn định huyết áp.

Do đó, với những người có tiền sử về bệnh huyết áp, dùng mật ong là sự lựa chọn khôn khéo không kém với thuốc điều trị.

13. Chống cảm lạnh, cảm cúm

Mật ong được xem như liều thuốc cứu cánh khi bạn gặp phải những vấn đề về mũi như cảm lạnh, cảm cúm trong những ngày trở trời, thời tiết thay đổi.

Thành phần dinh dưỡng chứa trong mật ong còn giúp duy trì, ổn định huyết áp

Cách dùng: Dùng mật ong pha với nước ấm sẽ giúp dịu đi cơn đau mũi, mang đến tình thần minh mẫn, đầu óc thoải mái.

14. Chữa viêm mũi, viêm xoang

Kết quả nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, vi khuẩn không thể phát triển được trong mật ong. Do đó, dùng mật ong là phương thuốc để điều trị viêm mũi, viêm xoang hiệu quả và đơn giản tại nhà.

Mật ong là tinh chất hoàn toàn tự nhiên, vì vậy, dùng mật ong thay thế thuốc kháng sinh là một điều hiệu quả và không gây ra những phản ứng phụ nào.

Cách dùng:

Pha chế hỗn hợp dung dịch mật ong và tỏi đã được ép lấy nước. Tiếp theo, dùng hỗn hợp này thoa vào bên trong hóc mũi bằng tâm bông 3 lần/ngày. Thực hiện đều đặn trong khoảng 10 ngày cho đến khi hết dịch mũi.

15. Hỗ trợ điều trị hen suyễn

Dùng mật ong là phương thuốc điều trị hen suyễn mang đến hiệu quả cao.

Uống một thìa mật ong mỗi ngày là cách đơn giản sẽ giúp làm tan dần các dịch nhầy trong phế quản và làm dịu màng nhầy này đi. Nhờ đặc tính oxy hóa cao nên mật ong sẽ giúp đẩy quá trình này diễn ra dễ dàng hơn. Do đó, mật ong là lựa chọn được nhiều người tin dùng.

Cách dùng:

Pha mật ong với nước cốt chanh hòa vào nước ấm, khuấy đều để uống. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp mật ong với nhiều hỗn hợp khác như mướp đắng và húng quế để hỗ trợ điều trị hen suyễn hiệu quả.

16. Công dụng mật ong đối với bệnh trĩ

Bệnh trĩ gây ra rất nhiều những khó khăn trở ngại cho công việc và đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Thoa mật ong thoa vào vùng hậu môn là cách đơn giản để dịu bớt đi cảm giác đau rát, khó chịu ở những khu vực đó. Không những vậy, dùng mật ong còn là cách để hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh, giúp việc đi ngoài dễ dàng.

17. Giúp làm dịu tình trạng vẩy nến

Bệnh vẩy nến gây ra viêm nhiễm da, gây xuất hiện tình trạng lở loét, sưng đỏ và xuất hiện những mảng bong tróc da.

Đồng thời với điều trị bằng thuốc thì nên kết hợp sử dụng thêm mật ong để trị nhanh khỏi bệnh hơn.

Dùng thêm mật ong để trị vẩy nến nhanh khỏi hơn

Tình trạng sưng tấy sẽ giảm đi hơn và tiêu diệt hiệu quả vi khuẩn tấn công da, phần da mắc bệnh dịu nhẹ hẳn.

18. Hỗ trợ điều trị quai bị

Hỗ trợ điều trị bệnh quai bị là một trong những công dụng thần kì mà mật ong mang lại.

Lý do bởi trong mật ong chứa nhiều vitamin và các khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe. Kết hợp mật ong và vôi là cách để đạt được hiệu quả điều trị quai bị cao hơn, rút ngắn hơn.

19. Rơ lưỡi cho trẻ

Với thành phần kháng viêm vùng niêm mạc, diệt khuẩn và tái tạo da hiệu quả, mật ong được các mẹ bỉm sữa dung rơ sạch lưỡi tưa cho trẻ mà không cần sử dụng các phương thức nào khác.

Tuy nhiên, đây là hình thức chỉ nên áp dụng với trẻ lớn. Tránh dùng cho trẻ sơ sinh từ 1 đến 6 tháng tuổi, vì đây là giai đoạn mà các bé có sức đề kháng rất yếu và nhạy cảm.

20. Cải thiện chức năng gan, chống nhiễm trùng bàng quang

Hàm lượng fructose và glucose ở trong mật ong khá cao, nhờ đó, mang đến hiệu quả hỗ trợ cải thiện chức năng gan, làm mát gan và thanh lọc cơ thể.

Dùng mật ong rừng giúp cải thiện chức năng gan

Đồng thời, dùng mật ong còn giúp kháng khuẩn, hạn chế nhiễm trùng bàng quang.

21. Điều trị rối loạn sinh lý, tăng khả năng thụ thai

Ít tai biết được rằng mật ong có thể giúp hạn chế rối loạn cương dương, gia tang nội tiết tố và tăng khả năng thụ thai ở phụ nữ.

22. Hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp

Bệnh khớp từ lâu đã là những vấn đề nan giải, người bị khớp tìm đến rất nhiều phương thuốc điều trị

Trong quá trình điều trị bệnh khớp, nên kết hợp với mật ong. Bởi mật ong có vị ngọt, mùi thơm, tính ấm, giải độc, sát khuẩn nên ong có thể giúp giảm đau, trị viêm đa khớp hiệu quả.

23. Điều trị một số bệnh về răng miệng (như hôi miệng)

Với đặc tính kháng khuẩn và hương thơm dịu nhẹ, dùng mật ong giúp cải thiện các bệnh lý về răng, miệng hiệu quả.

Dùng mật ong trộn với nước ấm và nước cốt chanh

Cách dùng:

Khi bị hôi miệng, bạn hãy pha hỗn hợp gồm: mật ong trộn với nước ấm và nước cốt chanh. Dùng hỗn hợp này để súc miệng trong 3 phút và nhổ ra. Với cách này, bạn sẽ sở hữu hơi thở thơm mát, dịu nhẹ như hương thơm mật ong.

24. Trị nhiệt miệng

Mật ong có công dụng kháng viêm, diệt khuẩn, chữa lành các vết loét bên trong khoang miệng cực kỳ hiệu quả.

Không chỉ vậy, mật ong có đặc tính giảm đau, giảm sưng giúp làm thuyên giảm những cơn đau, khó chịu ở người bệnh.

25. Điều trị côn trùng cắn

Mật ong giúp điều trị côn tùng cắn hiệu quả bởi có đặc tính kháng khuẩn, giảm sưng và đau rát.

26. Tăng lượng hồng cầu trong máu

Hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào trong mật ong sẽ giúp tái tạo các tế bào hồng cầu mới nhanh hơn. Kích thích quá trình trao đổi, thanh lọc diễn ra dễ dàng hơn.

27. Cải thiện thị lực

Dùng mật ong kết hợp với cà rốt là phương thuốc bảo vệ mắt hiệu quả.

Cách làm: Xay lấy nước ép cà rốt, trộn chung với mật ong và uống thường xuyên.

28. Giảm sự mệt mỏi cho cơ bắp

Mật ong có tác dụng giảm đau cơ bắp, bổ sung năng lượng. Do đó, mật ong là thành phần không thể thiếu trong thực đơn của các vận động viên.

29. Tăng cường năng lượng

Bên trong mật ong có Lượng đường tự nhiên trong mật ong sẽ góp phần giúp quá trình trao đổi diễn ra nhanh hơn, bù đắp phần năng lượng bị thiếu hụt.

30. Hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột

Dùng mật ong kết hợp sữa chua sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng và khả năng tồn tại của lợi khuẩn bifidobacteria trong đường ruột. Kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa diễn ra tốt hơn, giảm táo bón hiệu quả.

Dùng mật ong giúp kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa diễn ra tốt hơn, giảm táo bón hiệu quả

Không những vậy, dùng mật ong thường xuyên sẽ giúp tăng khả năng tiêu diệt những vi khuẩn gây hại và nuôi những vi khuẩn tốt trong đường ruột.

Có thể thấy, mật ong rừng là nguồn thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên, không những mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, sắc đẹp mà còn là vị thuốc hay giúp chữa nhiều bệnh. Với những thông tin chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được Mật ong rừng có tác dụng gì? và nắm được nhiều thông tin hữu ích khác liên quan đến mật ong.