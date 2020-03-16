Tìm hiểu những tác dụng của tỏi đen ngâm mật ong

Tỏi đen một dạng thực phẩm lý tưởng cho sức khỏe , c ách làm tỏi đen khá đơn giản chỉ với những công cụ đơn giản. Ngoài việc ăn tỏi đen thông thường thì bạn có thể kết hợp với mật ong để tăng dược lý cũng như tăng thời gian bảo quản.

Các thực hiện làm tỏi đen ngâm mật ong như sau:

Tỏi đen ngâm mật ong là một trong những phương thuốc tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng và bảo quản. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về cách sử dụng, bảo quản và tác dụng của tỏi đen ngâm mật ong .

Đầu tiên bạn bóc tách lớp vỏ lụa của tỏi đen sau đó cho nguyên củ vào hũ thủy tinh đã rửa sạch lau khô.

Cho mật ong nguyên chất vào hũ thủy tinh theo tỷ lệ 10 củ tỏi đen tương ứng với 100ml mật ong.

Sau đó đậy thật kín hũ lại, đặt hũ ở nơi thoáng mát và ngâm trong thời gian 3 tuần là có thể sử dụng được. Bạn có thể ăn từ 1 đến 2 củ tỏi đen cùng với 1 thìa mật ong để có được hiệu quả tốt nhất.

Ăn tỏi đen ngâm mật ong giúp tăng cường sức đề kháng và phòng tránh các căn bệnh truyền nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản tỏi đen ngâm mật ong

Cách để bảo quản tỏi đen ngâm mật ong rất đơn giản. Sau khi đủ thời gian ngâm mật ong với tỏi đen bạn chỉ cần đậy kín nắp bình tỏi ngâm và bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng khi cần.

Tác dụng của tỏi đen ngâm mật ong chữa viêm xoang, viêm mũi

Tỏi đen có tính oxy hóa mạnh nên khi kết hợp cùng với mật ong sẽ giúp cơ thể ngăn chặn các vi khuẩn gây hại cho cơ thể.

Tỏi đen ngâm mật ong có tác dụng lớn đối với các bé trên 1 tuổi, nhất là vào mùa đông, lúc này các bé rất dễ bị mắc phải bệnh viêm xoang.

Tỏi đen có tác dụng trị cảm cúm, viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi đen ngâm mật ong có tác dụng trị ho, cảm cúm, viêm họng

Thời tiết bất thường là một trong những nguyên nhân dẫn tới các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho, viêm họng...Mỗi ngày nếu bạn sử dụng tỏi đen cùng với mật ong sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và phòng tránh các căn bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh đó tỏi đen ngâm mật ong còn cung cấp cho cơ thể một lượng lớn vitamin C và các khoáng chất bổ dưỡng.

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ sử dụng tỏi đen ngâm mật ong

Sử dụng tỏi đen ngâm mật ong thường xuyên sẽ giúp cơ thể cải thiện các chức năng của hệ thống miễn dịch. Hơn thế nữa, tỏi đen còn làm tăng khả năng sản sinh tế bào máu trắng và enzyme interferon để làm tăng sự hoạt động của hệ thống miễn dịch.

Tác dụng của tỏi đen ngâm mật ong trong việc điều trị bệnh dạ dày

Tỏi đen ngâm mật ong có công dụng điều trị bệnh dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu nếu người bệnh dạ dày kiên trì sử dụng tỏi đen ngâm mật ong trước mỗi bữa ăn kết hợp với việc kiêng một số thực phẩm chua cay và nóng thì bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Giảm huyết áp hiệu quả

Các vấn đề về sức khỏe như đau đầu, mệt mỏi, các vấn đề tim mạch, đột quỵ...đều có thể xuất phát từ bệnh huyết cao. Vì vậy các bác sĩ khuyên bệnh nhân bị huyết áp cao nên sử dụng tỏi đen ngâm mật ong mỗi ngày để giúp cơ thể tuần hoàn máu và ổn định huyết áp.

Cải thiện trí nhớ và bổ não

Tỏi đen ngâm mật ong giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ cho người cao tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Trong tỏi đen có chất allicin, kết hợp cùng với mật ong tạo thành hỗn hợp có công dụng chống oxy hóa tuyệt vời. Đây là dưỡng chất cần thiết cho não bộ có công dụng ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ, đặc biệt là đối với người cao tuổi.

Phòng chống ung thư hiệu quả

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong tỏi đen và mật ong có chất chống oxy hóa với công dụng phòng chống ung thư, tiêu diệt các tế bào gốc gây hại cho cơ thể.

Điều trị bệnh tiểu đường

Hỗn hợp mật ong ngâm tỏi đen có tác dụng làm tăng mức độ bài tiết chất insulin để điều hòa lượng đường trong máu của bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó hỗn hợp này còn cung cấp chất làm ngọt tự nhiên, an toàn và lành tính cho các bệnh nhân tiểu đường.

Giảm cân và giảm mỡ bụng hiệu quả

Tỏi đen ngâm mật ong có tác dụng giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể kết hợp giữa hỗn hợp tỏi đen ngâm mật ong cùng với giấm hay chanh tươi để giảm cân. Hỗn hợp này có tác dụng bổ sung thêm lượng vitamin, khoáng chất cần thiết và làm giảm cảm giác thèm ăn.

Làm đẹp da, tóc và móng tay từ tỏi đen ngâm mật ong

Như đã đề cập ở trên tỏi đen ngâm mật ong có công dụng chống oxy hóa hiệu quả từ đó giúp cơ thể chống lão hóa da, tẩy tế bào chết, trị thâm, trị mụn đồng thời duy trì nét thanh xuân của chị em phụ nữ

Đặc biệt hơn nữa, tỏi đen sau khi được ngâm cùng với mật ong nguyên chất qua thời gian sẽ tăng hiệu quả làm trắng da và giảm mụn. Cách sử dụng tỏi đen ngâm mật ong rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng hỗn hợp bôi lên các nốt mụn đỏ và sưng tấy mỗi ngày từ 1 đến 2 lần. Bạn để trong thời gian 15 phút sau đó rửa sạch lại mặt với nước sạch. Việc này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Hơn thế nữa chị em phụ nữ cũng có thể sử dụng tỏi đen ngâm mật ong để trị nám. Tuy nhiên nếu sử dụng cách này chị em cần thoa kem chống nắng trước khi ra đường để tránh cho da bị rám nắng.

Tác dụng của tỏi đen ngâm mật ong đối với việc chăm sóc sức khỏe là rất rõ ràng, chính vì vậy bạn nên chuẩn bị cho gia đình của mình một lọ tỏi đen ngâm mật ong để dùng thường xuyên.