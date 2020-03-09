Nước rau má có tác dụng gì cho sức khỏe? 

Sức khỏe 09/03/2020 06:51

Nước rau má có tác dụng gì với sức khỏe là mối quan tâm của rất nhiều người. Cùng tìm hiểu tác dụng và cách sử dụng nước rau má qua bài viết này.

Nội dung bài viết

Rau má được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau, mang đến hương vị thơm ngon, lạ miệng. Bên cạnh đó, loại rau này còn được coi là vị thuốc rất có lợi cho sức khỏe. Vậy uống nước rau má có tác dụng gì, chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây.

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Nước rau má có tác dụng gì cho sức khỏe? - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước rau má có tác dụng gì?

Rau má là loại cây thân thảo có thể sinh sống và phát triển ở nhiều khu vực địa lý khác nhau. Đặc biệt ở những nơi có khí hậu thoáng mát, ẩm ướt thì loại cây này phát triển rất nhanh. Nước rau má mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: 

  • Tốt cho tim mạch: Nước rau má rất có lợi cho hệ tim mạch, giảm sưng động mạch, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tĩnh mạch, giúp cho hệ tim mạch luôn được khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nước rau má còn tốt cho những người bị béo phì, giúp họ phòng tránh tình trạng gan nhiễm mỡ, giảm cholesterol xấu trong máu, từ đó hạn chế tình trạng tai biến.
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Nước rau má tốt cho tim mạch – Ảnh minh họa: Internet
  • Hạ sốt: Nước rau má rất tốt trong việc hạ sốt, đặc biệt là những người bị sốt cao trong thời gian dài. Bạn chỉ cần vò nát rau má đun sôi với nước trong thời gian khoảng 20 phút rồi chắt lấy nước uống. Cứ sau 1 tiếng đồng hồ lại uống vài thìa rau má sẽ giúp bạn nhanh chóng hạ sốt.
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Nước rau má giúp hạ sốt – Ảnh minh họa: Internet
  • Hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết: Bạn có thể sử dụng rau má để phòng ngừa và giảm thiểu các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết. Cách làm: chuẩn bị các nguyên liệu gồm rau má, đậu đen, cỏ mực. Sau đó rửa sạch rồi cho vào ấm sắc lấy nước uống. Kiên trì sử dụng đều đặn đến khi các dấu hiệu của bệnh giảm hẳn.
  • Trị mụn, làm đẹp da: Nếu như bạn đang thắc mắc công dụng của rau má là gì thì không thể không nhắc đến việc trị mụn trứng cá và làm đẹp da. Đây là phương pháp làm đẹp tự nhiên được rất nhiều chị em phụ nữ áp dụng. Trong thành phần của rau má chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt có khả năng làm mờ sẹo, sạch mụn, nám, tàn nhang, cho bạn một làn da đẹp, khỏe mạnh. Bạn nên uống mỗi ngày 1 cốc nước rau má để có làn da đẹp, tươi trẻ. 
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Nước rau má có tác dụng trị mụn, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet
  • Giải nhiệt: Rau má giải nhiệt rất tốt, đặc biệt trong những ngày hè nóng nực. Sử dụng loại nước uống này còn giúp trị rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ nhỏ, làm mát gan, lợi tiểu. 
  • Giảm cân: Nếu bạn thắc mắc uống nước rau má khô có tác dụng gì thì việc giảm cân, giữ dáng chính là câu trả lời. Các thành phần có trong rau má khô có tác dụng đốt cháy mỡ thừa rồi đào thải ra bên ngoài nhanh chóng, tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân cũng như giảm béo hiệu quả.

Qua những nội dung trên, chắc hẳn bạn đã biết câu trả lời cho thắc mắc uống nước rau má mỗi ngày có tác dụng gì. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng cách và khoa học để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. 

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Uống nước rau má để giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng nước rau má

Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những lưu ý trong sử dụng nước rau má:

  • Thời điểm uống nước rau má: Rất nhiều người thắc mắc uống nước rau má khi nào tốt nhất. Câu trả lời là bạn nên sử dụng loại đồ uống này trong khoảng thời gian từ 10 – 14h bởi đây là lúc cơ thể cần sử dụng nhiều nước nhất. Sử dụng nước rau má sẽ cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể, đồng thời cung cấp các khoáng chất thiết yếu. Bạn không nên uống nước rau má vào buổi tối trước khi đi ngủ bởi tính mát, lợi tiểu của loại nước này sẽ khiến bạn đi tiểu thường xuyên vào ban đêm, gây mất ngủ.
  • Nước rau má để tủ lạnh được bao lâu? Với nước rau má để trong tủ lạnh, bạn chỉ nên uống trong ngày, không nên để sang ngày hôm sau nếu không có thể khiến bạn lạnh bụng, tiêu chảy…
  • Tuy rau má có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng bạn không nên uống nhiều hàng ngày. Tuyệt đối không nước rau má thay nước lọc bởi uống liên tục loại nước này sẽ khiến bạn bị lạnh bụng, đầy bụng. Ngoài ra, nó còn khiến lượng cholesterol tăng cao, làm bạn nhức đầu, mất ý thức thoáng qua, giảm khả năng mang thai và tăng nguy cơ sảy thai.
  • Không đi ra ngoài trời nắng nóng sau khi uống nước rau má bởi trong thành phần rau má có hoạt chất phản ứng nhạy cảm với ánh nắng khiến người uống có thể bị bất tỉnh, mê man…
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Uống nước rau má đúng cách để không ảnh hưởng đến sức khỏe – Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là giải đáp cho thắc mắc nước rau má có tác dụng gì và cách sử dụng nước rau má khoa học. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để bạn đọc có thể thưởng thức loại nước uống giàu dinh dưỡng này một cách an toàn.

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