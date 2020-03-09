Rau má được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau, mang đến hương vị thơm ngon, lạ miệng. Bên cạnh đó, loại rau này còn được coi là vị thuốc rất có lợi cho sức khỏe . Vậy uống nước rau má có tác dụng gì , chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây.

Nước rau má có tác dụng gì cho sức khỏe? - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước rau má có tác dụng gì?

Rau má là loại cây thân thảo có thể sinh sống và phát triển ở nhiều khu vực địa lý khác nhau. Đặc biệt ở những nơi có khí hậu thoáng mát, ẩm ướt thì loại cây này phát triển rất nhanh. Nước rau má mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

Tốt cho tim mạch: Nước rau má rất có lợi cho hệ tim mạch, giảm sưng động mạch, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tĩnh mạch, giúp cho hệ tim mạch luôn được khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nước rau má còn tốt cho những người bị béo phì, giúp họ phòng tránh tình trạng gan nhiễm mỡ, giảm cholesterol xấu trong máu, từ đó hạn chế tình trạng tai biến.

Nước rau má tốt cho tim mạch – Ảnh minh họa: Internet

Hạ sốt: Nước rau má rất tốt trong việc hạ sốt, đặc biệt là những người bị sốt cao trong thời gian dài. Bạn chỉ cần vò nát rau má đun sôi với nước trong thời gian khoảng 20 phút rồi chắt lấy nước uống. Cứ sau 1 tiếng đồng hồ lại uống vài thìa rau má sẽ giúp bạn nhanh chóng hạ sốt.

Nước rau má giúp hạ sốt – Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết: Bạn có thể sử dụng rau má để phòng ngừa và giảm thiểu các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết. Cách làm: chuẩn bị các nguyên liệu gồm rau má, đậu đen, cỏ mực. Sau đó rửa sạch rồi cho vào ấm sắc lấy nước uống. Kiên trì sử dụng đều đặn đến khi các dấu hiệu của bệnh giảm hẳn.

Trị mụn, làm đẹp da: Nếu như bạn đang thắc mắc công dụng của rau má là gì thì không thể không nhắc đến việc trị mụn trứng cá và làm đẹp da. Đây là phương pháp làm đẹp tự nhiên được rất nhiều chị em phụ nữ áp dụng. Trong thành phần của rau má chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt có khả năng làm mờ sẹo, sạch mụn, nám, tàn nhang, cho bạn một làn da đẹp, khỏe mạnh. Bạn nên uống mỗi ngày 1 cốc nước rau má để có làn da đẹp, tươi trẻ.

Nước rau má có tác dụng trị mụn, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Giải nhiệt: Rau má giải nhiệt rất tốt, đặc biệt trong những ngày hè nóng nực. Sử dụng loại nước uống này còn giúp trị rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ nhỏ, làm mát gan, lợi tiểu.

Giảm cân: Nếu bạn thắc mắc uống nước rau má khô có tác dụng gì thì việc giảm cân, giữ dáng chính là câu trả lời. Các thành phần có trong rau má khô có tác dụng đốt cháy mỡ thừa rồi đào thải ra bên ngoài nhanh chóng, tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân cũng như giảm béo hiệu quả.

Qua những nội dung trên, chắc hẳn bạn đã biết câu trả lời cho thắc mắc uống nước rau má mỗi ngày có tác dụng gì. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng cách và khoa học để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.