Nước ép cam cà rốt bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể, việc uống một ly nước ép cam cà rốt mỗi ngày sẽ giúp bạn có một cơ thể tràn đầy năng lượng. Vậy uống nước ép cam cà rốt có tác dụng gì ? 1 tuần uống bao nhiêu nước ép cà rốt là tốt? Hãy cùng tìm hiểu ngay công dụng của loại nước uống thơm ngon, dinh dưỡng và dễ làm này nhé!

Cụ thể, một số công dụng của nước ép cam cà rốt mang lại như:

Nước ép trái cây tươi nguyên chất là thức uống được các chuyên gia khuyên dùng bởi lượng vitamin và khoáng chất cung cấp cho cơ thể nhiều đáng kể. Trong đó, nước ép cam cà rốt là một trong những thức uống trái cây bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng và được rất nhiều chị em ưa chuộng.

1. Tăng cường sức đề kháng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cam và cà rốt chứa rất nhiều vitamin C, A, B6 và Kali, có công dụng tuyệt vời giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng.

Uống nước cam cà rốt làm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể!

2. Làm đẹp da

Cà rốt là loại rau củ có nguồn dưỡng chất dồi dào với công dụng làm đẹp da. Trong cà rốt có chứa rất nhiều hàm lượng Beta carotene cao, ngay khi được hấp thụ vào cơ thể, beta carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A.

Uống nước ép cam cà rốt giúp bạn có 1 làn da trắng hồng mịn màng!

Mà Vitamin A chính là một trong những chất giúp chống lão hóa và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, làm giảm nếp nhăn và ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả.

Bên cạnh đó, nước cam chứa rất nhiều Vitamin C giúp chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ, góp phần khử đi các gốc tự do giúp ngăn chặn viêm da và ung thư hiệu quả.

3. Bổ mắt

Với thành phần vitamin C, A giàu có, việc uống những cốc nước ép cam cà rốt mỗi ngày sẽ giúp bạn có đôi mắt sáng khỏe. Ngoài ra, nước ép cam cà rốt chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt, làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng ở mắt.

Uống nước ép cam cà rốt giúp mắt bạn tốt hơn mỗi ngày!



4. Ổn định huyết áp

Với những người hay có huyết áp cao, việc thưởng thức một ly nước ép cam cà rốt mỗi ngày là rất cần thiết bởi hàm lượng kali có trong thức uống giúp ổn định huyết áp rất tốt. Bên cạnh đó, nồng độ kali cũng là một trong những yếu tố giúp kiểm soát lượng cholesterol dư thừa. Điều này giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch một cách hiệu quả.

5. Giải độc gan

Cam và cà rốt là một trong những loại trái cây mọng nước, vì vậy, khi thưởng thức, cơ thể bạn sẽ giải độc cho gan rất tốt. Đó là lý do vì sao nếu muốn duy trì cuộc sống tươi khỏe, lành mạnh thì việc uống nước ép cam cà rốt mỗi ngày là điều vô cùng cần thiết.

6. Bổ sung năng lượng

Một trong những công dụng của nước ép cam cà rốt mang lại nữa đó là khả năng tăng cường sức khỏe tuyệt vời. Bạn nên uống nước ép cam cà rốt thay cho các loại thức uống có hàm lượng đường cao.

Nước ép cam cà rốt giúp bạn lấy lại sự tỉnh táo, tràn đầy sức sống. Thậm chí, chỉ cần uống 3 củ cà rốt bạn có thể đi bộ được quãng đường đến 5km mà không hề đổ mồ hôi đấy nhé.

Việc uống nước ép cam cà rốt giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể!

7. Phòng tránh được nhiều bệnh nguy hiểm

Ngoài những công dụng nói trên, nước ép cam cà rốt còn có tác dụng giúp bạn phòng tránh được nhiều căn bệnh nguy hiểm như:

- Ung thư máu: Các chuyên gia khuyên rằng uống nước cam cà rốt có tác dụng dị biệt lên các tế bào ung thư khiến chúng ngừng phát triển và bước vào quá trình tự hủy.

- Ung thư vú: Nồng độ chất caroten có trong trong cam và cà rốt khi được hấp thụ sẽ chuyển hóa vào trong máu. Khi đó, nồng độ carotene trong máu càng cao thì nguy cơ mắc ung thư vú sẽ càng giảm.

Uống nước ép cam cà rốt tránh được nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

- Ung thư dạ dày: Cà rốt chứa rất nhiều chất chống oxy hóa vì vậy giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày rất tốt. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc ăn cà rốt thường xuyên sẽ giúp giảm 26% nguy cơ ung thư dạ dày.

- Bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính: Công dụng được kể đến cuối cùng của nước ép cam cà rốt là khả năng ngăn ngừa bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân mắc viêm phổi tắc nghẽn mạn tính nên uống nước cam ép cà rốt thường xuyên để ngăn chặn bệnh tốt hơn.

Những lưu ý khi uống nước ép cam cà rốt

- Bạn chỉ cần uống khoảng 50 – 100ml nước ép cam cà rốt là vừa đủ, lưu ý không nên uống nhiều hơn 500ml nước ép cam cà rốt/ngày để đảm bảo sức khỏe.

- Nếu bạn đang có vấn đề về dạ dày thì nên uống nước ép cam cà rốt sau bữa ăn khoảng 2-3h.

- Khi uống nước ép cam cà rốt bạn nên dùng một số thực phẩm có nhiều chất béo để hỗ trợ cơ thể hấp thu chất trong cà rốt tốt hơn.

- Nhiều người còn thắc mắc không biết nước ép cà rốt để qua đêm có tốt không? Theo các chuyên gia thì để hấp thu tốt các dưỡng chất có trong cà rốt bạn nên dùng ngay sau khi ép. Tuy nhiên, nước ép cà rốt cũng như các loại nước ép hoa quả khác vẫn có thể để qua đêm nếu được bảo quản đúng cách.

Nên uống nước ép cà rốt với liều lượng vừa đủ cho mỗi ngày!

Trên đây là mọi thông tin trả lời cho câu hỏi nước ép cam cà rốt có tác dụng gì? Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ bổ sung ly nước ép cam cà rốt thơm ngon, dinh dưỡng với liều lượng hợp lý để hỗ trợ cho sức khỏe của bạn và gia đình nhé. Chúc các chị em độc giả luôn tươi trẻ và có một sức khỏe tốt nhé!