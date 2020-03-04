Nước ép cà rốt có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Nước ép 04/03/2020 16:13

Cà rốt là một trong những thực phẩm được nhiều người yêu thích bởi mang lại giá trị về dinh dưỡng cao, giúp phòng ngừa được nhiều bệnh tật cũng như làm đẹp da. Trong cà rốt có chứa hàm lượng beta-carotene, chất xơ, chất chống oxy….. Vậy nước ép cà rốt có tác dụng gì? uống nước ép cà rốt có giảm cân không? Và nên uống nước ép cà rốt mấy lần một tuần?

Giá trị dinh dưỡng của cà rốt

Khi tìm hiểu về nước ép cà rốt có tác dụng gì? liệu bạn đã hiểu hết về giá trị dinh dưỡng mà loại củ này đem đến cho sức khỏe con người? Cà rốt là thực phẩm có chứa nhiều carotene (tiền vitamin A). Lượng carotene khi được đưa vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A ở thành ruột, gan. Vitamin A, đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình chuyển hóa cơ thể. Thêm vào đó, cà rốt còn có chứa rất nhiều các thành phần dinh dưỡng quan trọng khác, trong đó có thể kể đến là: vitamin A, B, , D, C, E, K, kali, acid folic và sợi pectin (có tác dụng hạ cholesterol trong máu).

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Cà rốt là thực phẩm có chứa nhiều carotene (tiền vitamin A) - Ảnh minh họa: Internet

Cùng các nguyên tố vi khoáng: canxi, sắt, đồng, magiê, phốt pho, mangan, lưu huỳnh chứa trong cà rốt rất dễ hấp thu khi đi vào cơ thể hơn bất cứ loại thuốc bổ nào. Ngoài ra, cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, phenolic axit, alpha-carotene, glutathione… được chứng minh có khả năng loại bỏ gốc tự do , chống oxy hóa mạnh mẽ, nhờ đó cà rốt được biết đến với công dụng giúp ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị các bệnh ung thư rất hiệu quả.

Những lợi ích tuyệt vời từ nước ép cà rốt

Là thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe, phòng bệnh, vậy uống nước ép cà rốt có tác dụng gì? dưới đây là những công dụng “đinh” của loại nước ép từ tự nhiên này.

Hỗ trợ thị lực

Trong củ cà rốt có chứa thành phần đặc biệt là beta-carotene, lutein, zeaxanthin. Những hợp chất này có tác dụng giúp cho khả năng nhìn của mắt không bị suy yếu do ảnh hưởng của tuổi tác.

Giảm nguy cơ bị mắc bệnh tim

Sử dụng nước ép cà rốt thường xuyên còn giúp bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh nhờ trong loại củ này có chứa thành phần vitamin A, giúp ngăn ngừa sự khởi phát bệnh tim, hạn chế nguy cơ bị đột quỵ.

Phòng chống ung thư

Nước ép cà rốt còn đóng vai trò như một thực phẩm chống bệnh ung thư. Mức carotenoid cao có trong cà rốt có công dụng làm giảm bớt tình trạng của ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, đại tràng, ung thư vú….

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Nhờ có chứa những chất dinh dưỡng thiết yếu, nước ép cà rốt bảo vệ cơ thể chống các vi khuẩn gây viêm nhiễm cũng như sự tấn công từ virus gây hại cho sức khỏe, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

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Nước ép cà rốt bảo vệ cơ thể chống các vi khuẩn gây viêm nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ xương chắc khỏe

Chúng ta thường thắc mắc liệu nước ép cà rốt có tác dụng gì? Hỗ trợ xương khớp cũng là một trong những lý do mà chúng ta nên bổ sung loại nước này trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Trong củ cà rốt có chứa thành phần vitamin K, cần thiết cho quá trình xây dựng protein, hỗ trợ nhanh chóng chữa lành những chỗ xương bị nứt, gãy.

Thải độc gan

Uống nước ép cà rốt mỗi ngày có tác dụng gì? Uống loại nước ép này thường xuyên giúp giải phóng các độc tố trong gan ra bên ngoài cơ thể, giúp lọc gan, đào thải độc tố và làm đẹp da.

Giảm tình trạng đầy bụng

Nước ép cà rốt giúp hạn chế sản sinh hơi bên trong bụng, thúc đẩy bài tiết chất thải ra ngoài cơ thể. Những người thường mắc chứng đầy hơi, khó tiêu nên dùng nước ép cà rốt sẽ tốt cho hệ tiêu hoá, giảm tình trạng đầy bụng.

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Nước ép cà rốt giúp hạn chế sản sinh hơi bên trong bụng - Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Cà rốt chứa các chất dinh dưỡng giúp phòng bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi. Nước ép cà rốt có khả năng giúp làm giảm stress oxy hóa ở trong não (yếu tố khiến suy yếu khả năng báo hiệu ở dây thần kinh)

Tăng năng lượng cho cơ thể

Thay vì dùng các loại nước có chứa đường để bổ sung năng lượng cho cơ thể, bạn có thể uống nước ép cà rốt thay thế. Theo ước tính, chỉ cần uống khoảng 3 củ cà rốt ép lấy nước sẽ giúp chúng ta có thể đi bộ khoảng 5km mà không cảm thấy mệt mỏi.

Tốt cho làn da và mái tóc

Liệu bạn có từng thắc mắc tác dụng của nước ép cà rốt với da mặt? Uống nước ép cà rốt cũng là cách tuyệt vời giúp chữa các vấn đề về da và mái tóc. Các vitamin A trong nước ép cà rốt bảo vệ làn da tránh khỏi những tác hại từ tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, nước ép từ loại củ tự nhiên này rất giàu canxi, nhờ đó tốt cho hệ xương, răng và móng tay.

Dùng nước ép cà rốt bao nhiêu là đủ

Nước ép cà rốt có nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, vì thế sử dụng thường xuyên sẽ có lợi sức khoẻ. Tuy vậy, cũng cần lưu ý dù là thực phẩm tốt nhưng bạn chỉ nên uống với một liều lượng vừa đủ để tránh các tác dụng phụ có thể xảy ra. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, mỗi ngày bạn chỉ nên uống khoảng 100ml nước ép từ cà rốt là tốt cho sức khỏe, nếu uống quá 500ml sẽ gây nguy hại đến sức khoẻ. Với người gặp các vấn đề về dạ dày thì nên uống 2-3 giờ sau khi ăn, lưu ý không được uống nước ép cà rốt khi bụng đói.

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Mỗi ngày bạn chỉ nên uống khoảng 100ml nước ép - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại khi uống nhiều nước ép cà rốt

Mang đến nhiều tác dụng, nhưng nếu uống nhiều nước ép cà rốt, bạn cũng có thể gặp những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như:

  • Làm thay đổi nội tiết tố, dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt ở phái đẹp
  • Chất xơ được cung cấp quá nhiều làm ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hoá, gây ra tình trạng khó tiêu táo bón.
  • Cà rốt rất giàu thành phần beta-caroten nên có màu vàng, đỏ,… nếu uống nhiều và uống liên tục trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể không hấp thu kịp, gây ứ đọng trong cơ thể, gây ra tình trạng vàng da, vàng mắt.
  • Cà rốt cũng chứa nhiều hemoglobin nên nếu uống nhiều sẽ tạo phản ứng với natri trong cơ thể, sản sinh ra methemoglobin, làm tăng nguy cơ ngộ độc.
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Chất xơ trong cà rốt cung cấp quá nhiều làm ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hoá - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng nước ép cà rốt

Bên cạnh hiểu biết nước ép cà rốt có tác dụng gì? để phát huy tác dụng, bạn cũng cần chú ý để việc sử dụng loại nước này đúng cách. Cụ thể:

  • Không dùng vào buổi sáng bởi có thể sẽ gây đầy bụng.
  • Không uống liên tục trong thời gian dài.
  • Nên ăn một vài thực phẩm giàu chất béo trước khi dùng nước ép cà rốt để tăng khả năng hấp thụ vi chất có trong cà rốt một cách tối đa.
  • Ngoài ra, lưu ý rửa sạch và gọt vỏ trước khi ép lấy nước (không nên nạo vỏ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm).
  • Khi bổ sung nước ép cà rốt vào trong chế độ ăn uống, hãy nhớ nguyên tắc đa dạng và đủ chất. Do vậy, không nên chỉ dùng mỗi một loại nước ép cà rốt bởi chúng sẽ không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về dinh dưỡng mà cơ thể cần, hãy đan xen thêm với kết hợp với các thực phẩm khác như dưa leo, cam,...
  • Với người đang gặp vấn đề đường tiêu hóa, không nên uống nước cà rốt khi còn bệnh.
  • Hạn chế uống nước ép cà rốt trước khi ngủ
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Không uống nước cà rốt liên tục trong thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin trả lời cho thắc mắc nước ép cà rốt có tác dụng gì? có thể nói, cà rốt không chỉ là thực phẩm ngon cho bữa ăn hàng ngày mà thức uống từ loại củ này cũng mang đến nhiều tác dụng đáng kể cho làn da và sức khỏe con người. Hi vọng, với những thông tin trên đây, sẽ giúp bạn hiểu hơn về cà rốt và bổ sung chúng thường xuyên hơn trong thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày.

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