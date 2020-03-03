Điểm danh những cách tẩy lông tự nhiên không mọc lại

Hiện nay có rất nhiều công nghệ làm đẹp giúp phái đẹp có thể dễ dàng loại bỏ lông mọc nhiều ở chân, tay. Tuy nhiên, nếu muốn tiết kiệm chi phí bạn có thể áp dụng những tẩy lông vĩnh viễn bằng phương pháp dân gian dưới đây, vừa an toàn lại hiệu quả. Những biện pháp dân gian này còn được nhiều chị em đánh giá là cách làm lông chân mọc thưa và nhạt màu rất tốt.

Chỉ cần hòa nước trà hoa cúc cùng 2 thìa nước cốt chanh, đem đun sôi cho đến khi thấy hỗn hợp chuyển sang màu vàng bánh mật thì tắt bếp. Để hỗn hợp nguội rồi nhẹ nhàng thoa đều lên vùng da cần triệt, dùng khăn mềm đắp lên da. Giữ yên khoảng 15 – 20 phút thì giật ngược khăn theo chiều lông mọc, lông sẽ theo đó mà rụng đi. Cuối cùng lau tay, chân lại và dưỡng ẩm da.

Trong quả chanh chứa lượng axit cao, có tác dụng lột tẩy hiệu quả. Do đó mà trong nhiều công thức làm đẹp, đặc biệt là triệt lông đều có sự xuất hiện loại thực phẩm này. Để gia tăng tác dụng, hãy kết hợp chanh cùng với trà hoa cúc bởi nó giúp da mịn màng, tươi sáng hơn, loại bỏ vết thâm sau khi tẩy, triệt lông.

Tẩy lông với mật ong

Mật ong không chỉ giúp làm đẹp da mà còn là cách triệt lông vĩnh viễn tại nhà cho nữ rất hiệu quả. Do trong mật ong có chứa thành phần chống ô xy hóa, chất bôi nhiễm, kháng khuẩn, có công dụng làm mềm nang lông, giúp loại bỏ lông tay, chân một cách nhanh nhất.

Để áp dụng cách tẩy lông tự nhiên không mọc lại với mật ong, bạn lấy một ít mật ong (chọn loại nguyên chất) hòa cùng một ít nước cốt chanh. Làm sạch vùng da cần triệt lông và thoa hỗn hợp này lên da, giữ yên trong khoảng 20 phút thì lau sạch lại bằng khăn ấm. Lặp lại phương pháp này khoảng 2-3 tuần sẽ mang lại hiệu quả đáng kể.

Tẩy lông với đá mài

Đá mài là nguyên liệu khá quen thuộc trong phòng tắm của mỗi gia đình. Chúng không chỉ có tác dụng tẩy sạch tế bào chết mà còn giúp loại bỏ vùng lông chân rậm rạp một cách hiệu quả. Khi áp dụng phương pháp triệt lông với đá mài, hãy chọn những hòn đá tròn đều, không thô ráp để tránh làm xước da.

Đá mài giúp loại bỏ lông chân một cách hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để tẩy lông, hãy làm ẩm đá với nước. Làm sạch da bằng nước ấm để làm mềm nang lông, tiếp đó, cho vào một chút sữa tắm và nhẹ nhàng xoay tròn đá lên vùng da đang cần tẩy lông, chà thật nhẹ nhàng lên da rồi lau sạch lại với nước. Cuối cùng, thoa kem dưỡng ẩm hoặc nước hoa hồng để làm mềm da và se lỗ chân lông.

Tẩy lông với kem đánh răng

Dùng kem đánh răng cũng là cách tẩy lông tự nhiên không mọc lại được khá nhiều người ưa chuộng. Nhờ có chứa các thành phần flo, triclosan… kem đánh răng giúp làm những sợi lông bị suy yếu dần từ bên trong từ đó khiến chúng rụng đi một cách tự nhiên.

Để tẩy lông bằng kem đánh răng, hãy làm sạch vùng da cần tẩy với nước ấm để làm các nang lông giãn nở ra. Nhẹ nhàng bôi kem đánh răng lên da và thực hiện massage ngược chiều của lông mọc 15-20 phút, cuối cùng lau sạch vùng da cùng với nước. Áp dụng phương pháp này khoảng 2 -3 tuần sẽ mang lại hiệu quả.

Dùng kem đánh răng tẩy lông được khá nhiều người ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy lông với cà chua

Rất nhiều người áp dụng cà chua để dưỡng da, trị mụn nhưng bạn có biết cà chua giúp tẩy sạch lông an toàn tại nhà? Cách tẩy lông tự nhiên không mọc lại là làm sạch vùng da cần triệt lông, cà chua đem rửa sạch và cắt thành miếng rồi nhẹ nhàng chà sát vào vùng da đó trong 4 phút, cuối cùng lau sạch lại da bằng nước ấm. Thực hiện trong khoảng 3 tuần, da không chỉ mịn màng mà còn hạn chế lông mọc đáng kể.

Lưu ý khi tẩy lông tại nhà

Khi áp dụng các cách tẩy lông tự nhiên không mọc lại tại nhà. Để mang lại hiệu quả, an toàn cũng như kết quả lâu dài, hãy lưu ý những vấn đề sau.

Hiểu rõ về tình trạng hiện tại của da

Khi tẩy lông bằng phương pháp dân gian hay dùng sáp, kem tẩy lông. Chúng ta đã tác động mạnh vào vùng da ở dạng cơ học, hóa học. Do đó, nếu làn da đang yếu, nhạy cảm hoặc gặp các vấn đề như dị ứng da, mẩn ngứa,… sẽ gây ra những tổn thương đến làn da.

Điều kiện để thực hiện tẩy lông đó là da không bị viêm, mẩn ngứa hay có những vết thương hở. Đừng quên kiểm tra các sản phẩm tẩy lông trước ở vùng da nhỏ để biết xem da có bị dị ứng với những thành phần thuốc.

Hiểu rõ về tình trạng hiện tại của da trước khi tẩy lông - Ảnh minh họa: Internet

Có thời gian phù hợp giữa 2 lần tẩy

Sau tẩy lông, hãy dành một thời gian cho lần tiếp theo. Nếu khoảng cách 2 lần gần nhau quá sẽ làm kích thích cho nang lông mọc nhanh và cứng hơn. Ngoài ra, khi làn da vẫn chưa được ổn định, hồi phục sau lần tẩy trước đã thực hiện lần tiếp theo sẽ dễ dàng bị viêm lỗ chân lông.

Trung bình, mỗi lần triệt lông nên cách 3 – 4 tuần. Khi đó, làn da đã bắt đầu hồi phục. Thêm vào đó, cần để lông mọc ở độ dài khoảng 0.5cm với lông mỏng thưa và 1.2 cm với những sợi lông thô, to thì lúc đó mới nên tẩy.

Làm sạch da chết trước khi tẩy lông

Nhiều nàng sẽ quên bước làm sạch da và tẩy tế bào chết trước khi áp dụng các phương pháp tẩy lông. Hãy chú ý đến vấn đề này bởi vì nó giúp cho lỗ chân lông được sạch và thông thoáng hơn. Ngoài ra, bước này cũng sẽ giúp những sợi lông nhỏ, cứng dễ dàng lộ ra, nhờ đó giúp việc tẩy lông triệt để, hiệu quả hơn.

Các sản phẩm tẩy tế bào chết có nguồn gốc từ thiên nhiên chính sẽ là lựa chọn nên được phái đẹp cân nhắc sử dụng. Những loại có khả năng dưỡng ẩm cao như: mật ong, yến mạch, dầu oliu, sữa tươi… giúp da sau khi tẩy mịn màng, lông mọc lại cũng mềm mịn hơn.

Đừng bỏ qua bước tẩy tế bào chết trước khi áp dụng các phương pháp tẩy lông - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng sản phẩm đúng cách

Khi áp dụng tẩy lông với sáp hay kem tẩy, cần đảm bảo làn da thật sạch, khô. Một làn da vẫn còn ẩm sẽ làm những sản phẩm sáp, kem tẩy lông khó bám dính vào da. Một tip nhỏ dành cho những nàng thường xuyên tẩy lông đó là nên dùng phấn rôm và thoa lên da. Điều này giúp lông được lấy đi triệt để, lông khi mọc lại sẽ không cứng.

Dưỡng ẩm da sau khi tẩy lông

Sau khi thực hiện các phương pháp triệt lông, làn da khi đó sẽ bị mất đi độ ẩm tự nhiên, dễ kích ứng, nổi mẩn ngứa. Do đó, đừng quên thoa kem dưỡng ẩm lên da ngay sau tẩy lông hoặc gel ẩm làm mềm da. Làn da chăm sóc đúng cách sẽ phục hồi nhanh chóng, giúp se lỗ chân lông hiệu quả.

Thoa kem dưỡng ẩm lên da ngay sau tẩy lông - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về những cách tẩy lông tự nhiên không mọc lại mà bạn có thể áp dụng tại nhà. Lưu ý, khi áp dụng những phương pháp này, hãy đảm bảo làn da của bạn hoàn toàn “khỏe mạnh” và không gặp bất cứ vấn đề gì về da. Ngoài ra, để tránh tình trạng nang lông bị viêm, tổn thương sau khi tẩy lông, hãy chú ý chăm sóc và dưỡng ẩm da thật kỹ, điều này không chỉ giúp lông lâu mọc lại mà còn giúp cho làn da mịn màng hơn, hạn chế nguy cơ bị nang lông to sau khi tẩy lông.