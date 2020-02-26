Học ngay những cách xông mặt bằng sả làm đẹp da

Ngoài ra, sả cũng được biết đến là thực phẩm có chứa nhiều khoáng chất quan trọng: kali, canxi, magie, phốt pho, mangan, đồng, kẽm và sắt có tác dụng giúp làn da khỏe mạnh. Sả còn có tính kháng khuẩn, giàu thành phần chống oxy hóa, có tác dụng ngừa lão hóa da, nếp nhăn….

Không chỉ là loại gia vị mang hương thơm rất đặc trưng, cây sả còn là nguyên liệu giúp phòng ngừa bệnh tật, làm đẹp da tiết kiệm, an toàn. Do trong sả chứa nhiều vitamin như: vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, vitamin C và axit folic, tốt cho quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng làn da. Chính vì thế mà cách xông mặt bằng sả được nhiều người áp dụng để cải thiện những vấn đề về da.

Trà được nấu từ cây sả hoặc dùng trà có chứa tinh dầu sả (uống 3-4 giọt cùng với nước đun sôi) có khả năng cải thiện tình trạng tiêu hóa kém, khó tiêu, đầy bụng, giảm chứng buồn nôn, nôn mửa, kích thích trung tiện, co thắt ruột, chữa đau dạ dày, tiêu chảy.…Ngoài ra, tinh dầu từ cây sả cũng có tác dụng giảm các vấn đề về khí bên trong cơ thể, có khả năng thư giãn cơ dạ dày.

Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, cứ 100g sả lại có chứa đến 24,205 microgam beta-carotene, hợp chất citral – một chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng tiêu diệt tế bào gây ung thư.

Trà được nấu từ cây sả cải thiện tình trạng tiêu hóa kém - Ảnh minh họa: Internet

Chữa chứng rối loạn tiêu hóa

Sả có tính nóng, được biết đến là thực phẩm giúp cải thiện và hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Chỉ cần lấy khoảng 30gram sả đun sôi và uống nóng ngày khoảng 2-3 lần là có thể cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Ngoài ra, sả cũng giúp chữa chứng bội thực, cảm sốt, nôn…

Thải độc cơ thể

Ăn sả thường xuyên cũng có tác dụng đào thải độc tố ra ngoài cơ thể bằng cách tăng cường tần suất đi ngoài (thông qua việc tiểu tiện). Điều này sẽ giúp các cơ quan nội tạng trong cơ thể như: gan, tiêu hóa, tuyến tụy, thận, bàng quang được lọc sạch sẽ bằng việc hỗ trợ loại bỏ chất độc hại và acid uric.

Giảm huyết áp

Các tinh chất chứa trong cây sả có tác dụng làm giảm huyết áp, làm tăng cường hệ thống tuần hoàn máu, giảm bớt các vấn đề liên quan đến huyết áp. Với người đang gặp vấn đề về huyết áp, mỗi ngày uống một ly nước có chứa sả sẽ giúp điều hòa và giảm huyết áp tốt.

Trị cảm cúm

Lá sả được nấu cùng với một vài loại lá khác như kinh giới, tía tô, bạc hà, ngải cứu,... đem đun sôi và xông hơi sẽ có tác dụng giải cảm rất hiệu quả.

Công dụng của cây sả với sức khỏe

Trị mụn

Sả được biết đến là nguyên liệu có tác dụng giúp giảm mụn trứng cá, nâng cơ săn chắc. Chính vì thế, nếu đang gặp các vấn đề về mụn thì hãy áp dụng cách xông mặt trị mụn tại nhà để cải thiện làn da. Cách xông mặt trị mụn ẩn bằng sả được nhiều người đánh giá là một trong những giải pháp tự nhiên giúp trị mụn hiệu quả.

Sả được biết đến là nguyên liệu có tác dụng giúp giảm mụn trứng cá - Ảnh minh họa: Internet

Trị sẹo và làm mờ vết thâm

Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh sả có thể làm giảm vết bầm thâm trên da, giúp làn da sáng đẹp hơn nhờ thành phần chất oxy hóa chứa trong sả có khả năng thúc đẩy làm lành da nhanh chóng. Để trị sẹo, mờ thâm bạn có thể áp dụng cách xông mặt bằng sả vitamin e.

Cải thiện da không đều màu

Trong cây sả chứa nhiều tinh dầu, vì thế rất tốt cho làn da và mái tóc. Hơn nữa, sả cũng có tính kháng khuẩn cao, giàu chất chống oxy, ngăn ngừa tình trạng lão hóa da, xuất hiện nếp nhăn đồng thời giải quyết những vấn đề viêm nang lông, viêm các mô tế bào.

Giảm cân

Bên cạnh việc áp dụng các cách xông mặt bằng sả để trị mụn, dưỡng da, người ta còn dùng sả như một giải pháp để loại bỏ mỡ thừa, giảm cân. Phương pháp này được người Thái Lan thử nghiệm và áp dụng rất hiệu quả do sả có khả năng làm giảm calo trong các món ăn. Sả có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, thúc đẩy trao đổi chất, cải thiện và cho máu lưu thông tốt hơn.

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Lợi ích của cách xông mặt bằng sả

Xông hơi là một trong những phương pháp làm đẹp có từ lâu đời. Phương pháp này dùng nhiệt lượng toả ra từ hơi nước tác động lên làn da, từ đó khiến cho các lỗ chân lông và mao mạch từ từ giãn nở ra. Cách xông mặt bằng sả mang đến nhiều lợi ích như:

Làm sạch bụi bẩn, kiểm soát bã nhờn, giúp cho làn da sạch sâu, ngăn ngừa mụn

Tăng cường, kích thích tuần hoàn máu dưới làn da, kích thích đào thải độc tố da

Giúp thư giãn, giảm stress, căng thẳng

Xông hơi bằng sả là phương pháp làm đẹp có từ lâu đời - Ảnh minh họa: Internet

Những cách xông mặt bằng sả chăm sóc da

Dưỡng da bằng cách xông chanh - sả

Cả chanh và sả khi đều là những nguyên liệu có tính kháng khuẩn cao, giúp làm đều màu da, cung cấp vitamin C, trị thâm. Phương pháp xông hơi bằng chanh sả có tác dụng rất tốt trong dưỡng da và điều trị mụn.

Nguyên liệu: 5-6 cây sả, 1 quả chanh, muối, 1 lít nước sạch

Thực hiện: Đem tất cả nguyên liệu rửa sạch. Sau đó đem sả đập dập, chanh cắt thành từng lát mỏng. Cho tất cả nguyên liệu vào trong nồi, tiếp đó đổ nước và cho ít muối vào trong nồi rồi đun sôi. Tắt bếp, đặt nồi nước trước mặt, dùng khăn trùm kín đầu để hơi nước từ từ phả vào mặt. Xông cho đến khi thấy hết hơi nước bốc lên thì dừng lại, để mặt bớt nóng thì lau bằng khăn sạch rồi rửa lại mặt bằng nước lạnh.

Lưu ý: Trong suốt quá trình áp dụng cách xông mặt bằng sả, bạn chú ý để mặt cách nồi khoảng cách hợp lý, không để quá xa cũng không gần bởi hơi nước nóng có thể khiến da bị bỏng và giảm đi hiệu quả của việc xông hơi. Ngoài ra, không bỏ qua bước rửa mặt vì nó có tác dụng làm se lỗ chân lông. Vậy xông mặt bằng sả bao nhiêu phút? Thông thường nên xông hơi khoảng 15 phút là phù hợp.

Xông mặt bằng sả tía tô

Lá tía tô có chứa tinh dầu aldehyd, limonene, vì thế khi dùng lá tía tô xông hơi sẽ giúp cho da mặt giải phóng được các chất độc bên trong cơ thể, có khả năng tái tạo mô tế bào. Nếu bị nám da, nhiều vết thâm sau khi trị mụn, hãy áp dụng cách xông mặt bằng sả và lá tía tô để cải thiện làn da, làm mờ vết nám nhanh hơn.

Nguyên liệu: 5-6 cây sả tươi, 1 quả chanh, một chút muối, 1 bó lá tía tô, 2-3 lít nước sạch.

Thực hiện: Tía tô lấy khoảng 1 bó, lấy phần lá đem rửa sạch, sả rửa sạch và đem đi đập dập. Bỏ tất cả nguyên liệu đem đun sôi với 2-3 lít nước. Sau khi nước sôi tiếp tục cho phần nước này vào chậu sạch. Đợi 5 phút cho nước đun đỡ nóng thì đặt cách mặt một khoảng cách an toàn, dùng khăn trùm kín đầu, xông hơi cho đến khi thấy nước nguội thì dừng lại, lau mồ hôi và rửa sạch mặt lại với nước sạch.

Xông mặt bằng sả và lá tía tô để cải thiện làn da, làm mờ vết nám - Ảnh minh họa: Internet

Xông mặt với sả và vitamin E

Cách xông mặt bằng sả và vitamin E cũng là một trong những phương pháp chăm sóc đặc biệt được nhiều người áp dụng để cải thiện làn da không đều màu.

Nguyên liệu: 5-6 cây sả, 3 lát gừng tươi, một xíu muối, vỏ bưởi, 2 lít nước sạch.

Thực hiện: Sả đem rửa sạch và đập dập. Cho tất cả nguyên liệu gồm vỏ bưởi, gừng, muối, sả vào nồi và đun sôi với 2 lít nước. Khi nước sôi khoảng 5 phút thì cho tiếp vitamin E vào và đậy nắp nồi kín lại, đun tiếp khoảng 1 phút thì tắt bếp. Làm sạch da rồi xông hơi khoảng 15 phút thì rửa mặt lại với nước sạch một lần nữa.

Xông mặt bằng sả và vitamin E cải thiện da không đều màu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về công dụng của sả với sức khoẻ, làn da cũng như những cách xông mặt bằng sả để cải thiện các vấn đề về da như sẹo, vết thâm, bã nhờn. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn các phương pháp làm đẹp cho bản thân.