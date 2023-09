Học ngay những cách xông mặt bằng sả làm đẹp da

Tác dụng của cây sả với sức khỏe và làm đẹp

Không chỉ là loại gia vị mang hương thơm rất đặc trưng, cây sả còn là nguyên liệu giúp phòng ngừa bệnh tật, làm đẹp da tiết kiệm, an toàn. Do trong sả chứa nhiều vitamin như: vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, vitamin C và axit folic, tốt cho quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng làn da. Chính vì thế mà cách xông mặt bằng sả được nhiều người áp dụng để cải thiện những vấn đề về da.

Cây sả là nguyên liệu giúp phòng ngừa bệnh tật, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sả cũng được biết đến là thực phẩm có chứa nhiều khoáng chất quan trọng: kali, canxi, magie, phốt pho, mangan, đồng, kẽm và sắt có tác dụng giúp làn da khỏe mạnh. Sả còn có tính kháng khuẩn, giàu thành phần chống oxy hóa, có tác dụng ngừa lão hóa da, nếp nhăn….