Các loại vitamin B có trong thực phẩm nào?

Người ta phân chia nhóm vitamin B gồm 8 loại. Trong đó bao gồm: vitamin B1, B3, B2, B5, B6, B7, B9 và B12. Với mỗi loại vitamin sẽ đảm nhận một vai trò, công dụng khác nhau đối với sức khỏe của con người, chẳng hạn: vitamin B1 có khả năng giúp ngăn ngừa những chứng bệnh liên quan đến sưng viêm, teo cơ, tê phù tay chân. Trong khi đó, vitamin B12 lại có chức năng phòng ngừa chứng thiếu máu, cải thiện lưu thông máu, ngăn chặn các bệnh liên quan đến thần kinh, duy trì và kiểm soát hệ thần kinh khỏe mạnh. Vitamin B9 đóng vai trò ngăn ngừa triệu chứng đột quỵ và những bệnh về tim mạch. Các nhóm khác gồm vitamin B5, B8,… lại có vai trò thiết yếu cho quá trình trao đổi chất, tăng trưởng của các tế bào bên trong cơ thể.

Vitamin B được xem là một trong những thành phần đóng vai trò quan trọng với sức khoẻ của mỗi người trong chúng ta. Thế nhưng bạn đã thực sự hiểu vitamin B là gì? chúng đóng vai trò như thế nào đối với cơ thể? Và vitamin b có trong thực phẩm nào ?

Các vitamin nhóm B như B5, B8 và B12 còn được biết đến là thành phần quan trọng trong việc thực hiện các chức năng hoạt động của các tế bào, ngăn chặn sự hình thành của các loại bệnh: tăng huyết áp, chứng rối loạn cảm xúc và hành vi, bệnh trầm cảm,...

Nếu như cơ thể của chúng ta bị thiếu hụt hàm lượng vitamin B, có thể sẽ gây ra triệu chứng: mệt mỏi, suy nhược, chán ăn, thiếu máu, đau bụng, chuột rút,… Do đó, vitamin nhóm B được xem là thành phần thiết yếu nên được bổ sung đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh lâu dài. Không quá khó để bạn có thể bổ sung thành vitamin B vào trong cơ thể bởi chúng có nhiều trong các loại rau củ quả, hải sản… là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của mỗi chúng ta.

Thành phần vitamin b có trong thực phẩm nào

Đóng vai trò quan trọng là thế, vậy vitamin b có trong thực phẩm nào? Dưới đây là một vài loại thực phẩm giúp cung cấp vitamin nhóm B mà bạn nên bổ sung vào trong thực đơn hàng ngày.

Thịt, cá và các sản phẩm từ sữa

Những loại thực phẩm như thịt gà, gan, trứng, cá hồi là nhóm các thực phẩm có chứa nhiều thành phần vitamin B5, B8 và B12. Thêm vào đó, bạn có thể dung nạp hàm lượng sinh tố này từ các loại sữa hay thực phẩm chế biến từ sữa, sữa chua.

Thịt, cá và các sản phẩm từ sữa chứa nhiều thành phần vitamin B - Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh và các loại nấm

Nếu hỏi rằng vitamin b có trong thực phẩm nào? Thì nấm, súp lơ, bông cải xanh chính là một trong số đó. Đây là những loại rau có chứa lượng vitamin B5 dồi dào. Ngoài thành phần vitamin B5, các thực phẩm này còn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ tốt quá trình trao đổi chất.

Dâu tây và bắp (ngô)

Khi nhắc đến loại quả giàu thành phần vitamin B5, không thể không nhắc đến dâu tây và bắp (ngô). Những thực phẩm này có chứa nhiều dưỡng chất, các chất chống ôxy hóa. Ăn trực tiếp dâu tây hoặc ngô luộc bên cạnh việc giúp bổ sung nguồn năng lượng cho một ngày hoạt động minh mẫn hơn, chúng còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Quả giàu thành phần vitamin B5, không thể không nhắc đến dâu tây - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Mỗi ngày, ăn khoảng nắm nhỏ hạt các loại (như hạt điều, hạnh nhân...) là một trong những cách rất hiệu quả để cho cơ thể hấp thu vitamin B5. Ngoài ra, việc cho hạt hướng dương thường xuyên vào trong quá trình chuẩn bị thức ăn không những giúp làm tăng hương vị của món ăn mà còn giúp cung cấp cho cơ thể một lượng đáng kể a xít pantothenic, thành phần rất cần thiết để thực hiện các chức năng hóa học khác nhau.

Các loại đậu

Đậu cũng là nguồn thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin B8. Trung bình ăn khoảng 100 gr đậu trắng hoặc đậu lima là bạn đã có thể cung cấp cho cơ thể khoảng 65 và 44 mg inositol (vitamin B8). Thêm vào đó, đậu còn có khả năng tăng cường các chất xơ, có tác dụng ngăn ngừa chứng táo bón.

Dưa ruột vàng và các loại trái cây có múi

Dưa có ruột vàng và những loại trái cây có múi (trừ quả chanh) có thể giúp cơ thể bổ sung một lượng lớn vitamin B8. Không dừng lại ở đó, các loại trái cây này còn có chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, rất tốt cho da, mạch máu.

Các loại bánh mì nguyên hạt

Vitamin b có trong thực phẩm nào? Bánh mì nguyên hạt là một trong số đó. Trong các loại bánh mì nguyên hạt có chứa đáng kể vitamin B8. Trung bình, cứ mỗi lát bánh mì nguyên hạt 37 gr thì có chứa đến 13 mg inositol. Tương tự như các loại đậu, các loại bánh mì nguyên hạt giúp cho cơ thể tăng cường lượng chất xơ.

Bánh mì nguyên hạt có chứa đáng kể vitamin B8 - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hải sản

Hải sản các loại như tôm, mực, cá… nguồn cung cấp nguồn vitamin B12 dồi dào. Và tất nhiên, đây không phải là thành phần vitamin duy nhất mà chúng ta thu được từ loại thực phẩm này. Trong hải sản còn có chứa nhiều nguyên tố vi lượng, chất béo, khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể. Vì thế, hãy bổ sung nhiều hải sản vào trong bữa ăn hàng tuần để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.

Trái bơ

Trong quả bơ có chứa nhiều loại vitamin như: vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, cùng các loại khác vitamin E, chất chống oxy hóa, magie và các chất béo có lợi. Bơ được xem là một trong số các loại quả rất giàu dinh dưỡng có lợi cho sức khoẻ và được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn thường xuyên để giúp ngăn ngừa lão hóa, ngăn ngừa mất trí nhờ, phòng ngừa bệnh tim, các bệnh ung thư,…

Rau dền

Rau dền rất dồi dào hàm lượng vitamin B2, vitamin B9, vitamin C, chất sắt, kali và magiê,.... Ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp cải thiện tâm trạng rất tốt, thúc đẩy sự tỉnh táo, tràn đầy năng lượng, đồng thời rau dền cũng đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bí các loại

Các loại bí gồm: Bí đỏ, bí đao, bí ngò xanh, bí vàng, bí kabocha… đều là nguồn cung cấp vitamin B6 rất dồi dào, bên cạnh đó, bí còn cung cấp hàm lượng chất xơ, kali, vitamin E, nước. Chính vì thế, ăn chúng thường xuyên sẽ bổ sung năng lượng cho cơ thể, cải thiện sức khỏe, ngăn tình trạng táo bón, kiểm soát và duy trì đường huyết, tim mạch ở mức ổn định...

Các loại bí là nguồn cung cấp vitamin B6 rất dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao cần phải bổ sung vitamin nhóm B cho trẻ

Không chỉ góp phần đóng vai trò quan trọng cho các hoạt động của não bộ, vitamin nhóm B cũng tham gia vào trong quá trình duy trì và cải thiện sức khoẻ của mái tóc, làn da cũng như hệ thống miễn dịch và một vài cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Chính vì thế, việc bổ sung vitamin nhóm B vào trong bảng thành phần dinh dưỡng hằng ngày của trẻ là điều cần thiết mà phụ huynh cần phải lưu ý.

Vậy cụ thể vitamin nhóm B đóng vai trò thế nào cho sự phát triển của trẻ? Theo các chuyên gia về y tế, các vitamin thuộc nhóm B có tác dụng tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tốt cho quá trình tiêu hóa. Và cũng chính vì thế, chúng có liên quan rất mật thiết đến các cơ quan, hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ. Đối với trẻ, bổ sung đầy đủ các loại vitamin và vitamin thuộc nhóm B nói riêng sẽ giúp đảm bảo cho trẻ phát triển đều đặn, cân đối trong giai đoạn đầu đời.

Vitamin thuộc nhóm B nói riêng sẽ giúp đảm bảo cho trẻ phát triển đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, nhìn chung vitamin nhóm B là một trong những thành phần đảm nhiệm vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Vì thế, việc bổ sung hàm lượng vitamin này là điều cần thiết để duy trì lối sống khoẻ mạnh. Hy vọng với những thông tin về vitamin b có trong thực phẩm nào sẽ giúp ích cho bạn trong việc chọn lựa những thực phẩm tốt cho gia đình và bản thân.