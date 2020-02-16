Check list những thực phẩm giảm mỡ bụng hiệu quả

Một nguyên tắc chính để có thể giảm cân nhanh, an toàn đó là ăn nhiều thực phẩm có chứa chất xơ. Việc ăn uống chưa khoa học, nạp nhiều đạm, chất béo sẽ khiến cơ thể dễ tích mỡ ở vùng bụng. Chính vì thế, để việc giảm cân trở nên hiệu quả, hãy tập trung ăn các loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ, chúng sẽ giúp cho vòng 2 của bạn trở nên thon gọn và săn chắc hơn. Ngoài ra, thành phần chất xơ có trong các loai rau củ còn rất có lợi cho đường tiêu hóa cũng như làn da.

Việc xây dựng một chế độ ăn uống với những thực phẩm giảm mỡ bụng luôn là yếu tố rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến vóc dáng của phái đẹp. Tuy nhiên, một điều cần phải lưu ý rằng, dù bạn áp dụng bất cứ thực đơn ăn kiêng giảm mỡ bụng nào, cũng cần phải nằm lòng những nguyên tắc sau để mang lại hiệu quả tốt cho việc giảm cân.

Những loại ngũ cốc còn nguyên hạt cũng là một trong những thực phẩm giảm mỡ bụng siêu nhanh, giúp vòng 2 thon gọn. Các loại ngũ cốc còn nguyên hạt có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, không tạo cảm giác thèm ăn, giúp no lâu hơn. Nhờ đó, bạn sẽ kiểm soát được sự thèm ăn, hạn chế được lượng mỡ tích ở bụng hiệu quả.

Những thực phẩm chứa nhiều chất xơ mà bạn nên bổ sung vào trong chế độ ăn có thể kể đến như: súp lơ, cải táo, bắp cải, bưởi, cam…Đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng , chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin rất cần thiết cho cơ thể nhưng lại có hàm lượng kcal thấp, tạo cảm giác no lâu, không lo gây béo phì.

Ngũ cốc còn nguyên hạt là thực phẩm giảm mỡ bụng siêu nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước chính là trợ thủ đắc lực cho việc giảm mỡ bụng. Mỗi ngày, hãy uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể (khoảng 2 lít nước mỗi ngày). Để tăng hiệu quả giảm mỡ bụng, mỗi buổi sáng thức dậy, hãy uống một cốc nước chanh pha loãng, axit trong chanh sẽ giúp trung hòa và làm giảm mỡ bụng hiệu quả.

Kiêng thực phẩm chứa nhiều đường

Những thực phẩm chứa nhiều đường là “thủ phạm” khiến chúng ta tăng cân mất kiểm soát. Làm cho vòng 2 dễ “phình to”. Do vậy, hãy hạn chế nạp những thực phẩm có chứa nhiều đường, nước ngọt có gas…

Thực phẩm chứa nhiều đường là “thủ phạm” khiến chúng ta tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự đó, bánh mì cũng hoàn toàn không phải là thực phẩm giảm mỡ bụng và bạn nên hạn chế ăn nếu muốn giảm cân nhanh chóng. Thành phần men và gluten có trong bánh mì sẽ làm cho vòng bụng trở nên quá khổ, làm ảnh hưởng lượng đường trong máu. Do đó nên hạn chế ăn bánh mì.

Những thực phẩm giảm mỡ bụng

Nếu muốn giảm cân, vòng 2 thon gọn, trong chế độ, thực đơn ăn kiêng, hãy bổ sung nạp những thực phẩm tan mỡ bụng dưới đây nhé.

Quả bơ

Trong quả bơ có chứa một lượng chất béo bão hòa đơn cao, tốt cho hệ tiêu hóa. Thêm vào đó, hợp chất này còn giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo bên trong cơ thể, giữ cho lượng đường trong máu nằm ở mức ổn định. Bơ cũng là loại quả giàu chất chống ôxy hóa, có tác dụng chống lão hóa da. Lưu ý, để việc giảm cân hiệu quả không nên dùng bơ chung với đường, sữa mà chỉ nên ăn trực tiếp hoặc trộn dùng làm salad.

Bơ giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo bên trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Loại trái cây này bên cạnh mang đến vị ngon ngọt mà cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể. Cụ thể, trong quả chuối có chứa nhiều thành phần kali, canxi, magie…rất tốt cho tiêu hóa. Ngoài ra, chuối cũng mang đến cảm giác no lâu, khiến bạn không phải lo cảm giác buồn miệng. Có thể ăn chuối khi thấy đói hoặc dùng chuối sau bữa trưa khoảng 30 phút.

Quả bưởi

Bưởi là một 10 loại thực phẩm hàng đầu để giảm mỡ bụng. Hàm lượng vitamin C có trong bưởi giúp cải thiện việc trao đổi chất, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, bưởi còn có chứa nhiều chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế nạp thức ăn vào cơ thể.

Quả mọng

Theo nghiên cứu từ trường Đại học Harvard (Mỹ), việc ăn nhiều các loại quả mọng có thể giúp kiểm soát được cân nặng cũng như ổn định đường huyết cơ thể. Những loại quả như: dâu tây, việt quất, mâm xôi,… có chứa chất anthocyanin, flavonoid có khả năng làm giảm thiểu mỡ tích tụ. Để giảm cân an toàn và hiệu quả, một lưu ý nhỏ dành cho bạn đó là đừng nên bổ sung quả mọng vào trong các bữa ăn, nhất là bữa trưa nhé.

Các loại quả mọng có thể giúp kiểm soát được cân nặng - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Không chỉ là loại thức uống giúp duy trì thanh xuân cho phụ nữ, trà xanh còn là thực phẩm giảm mỡ bụng được nhiều người ưa chuộng. Thành phần chất chống ôxy hóa polyphenol có trong trà xanh giúp chuyển hóa năng lượng và đánh tan mỡ thừa. Ngoài ra, chất caffein có trong trà xanh còn giúp thúc đẩy tiêu hóa, đào thải độc tố. Chính nhờ những yếu tố đó mà từ xa xưa đến nay, trà xanh luôn được xem là “thần dược” trong duy trì sức khỏe, làn da của phái đẹp. Để giảm mỡ thừa hãy uống mỗi ngày 2 ly trà xanh.

Sữa chua không đường

Hàm lượng canxi có chứa trong sữa chua là chất kích thích giúp việc trao đổi chất trong cơ thể diễn ra tốt hơn, có lợi với hệ tiêu hóa. Nhờ đó, lượng mỡ thừa cũng cải thiện nhanh chóng. Một nghiên cứu của trường đại học Tennessee đã chỉ ra rằng, người đang trong chế độ ăn kiêng tiêu thụ 1200-1300 mg canxi sẽ giúp giảm cân nặng đáng kể so với những người ít ăn, hay không ăn sữa chua. Nên ăn sữa chua khoảng 1 tiếng trước hoặc sau bữa ăn, nên tránh ăn sữa chua khi đói hoặc no bởi nó sẽ làm phản tác dụng.

Các loại ngũ cốc

Sở dĩ ngũ cốc nguyên hạt (như gạo lứt, yến mạch…) thường xuất hiện trong thực đơn của người đang ăn kiêng là do trong các loại ngũ cốc này chứa lượng chất xơ rất cao. Các thực phẩm này giúp giảm thiểu tình trạng thèm ăn. Mặt khác, lượng vitamin cao như gạo lứt cũng giúp thúc đẩy tiến trình chuyển tinh bột thành năng lượng, hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

Cà chua

Cà chua là thực phẩm rất quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Việt. Cà chua cũng là loại quả có chứa ít calo, nhiều vitamin C là thực phẩm giảm mỡ bụng được nhiều chuyên gia khuyên nên bổ sung vào chế độ ăn kiêng. Ngoài ra, trong cà chua có chứa 9-oxo-ODA –hợp chất có khả năng làm giảm lipid trong máu, hỗ trợ giảm mỡ. Với cà chua, bạn có thể dùng ăn sống trực tiếp, làm nước ép hay chế biến thành những món ăn ngon đều rất tốt.

Cà chua có chứa ít calo, là thực phẩm giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Ớt

Theo nghiên cứu từ Đại học Wyoming (Mỹ), các chuyên gia về dinh dưỡng đã nhận thấy chất capsaicin có trong trái ớt giúp kích thích đốt cháy năng lượng bên trong cơ thể. Nhờ đó tạo điều kiện dẫn đến việc sinh nhiệt, đốt cháy calo. Thêm vào đó, capsaicin còn có khả năng giúp giải phóng serotonin – một loại hormone làm kìm hãm các cơn đói một cách hữu hiệu. Ớt cũng là món ăn góp phần làm tăng hương vị cho món ăn. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều ớt bởi nó dễ làm ảnh hưởng dạ dày.

Trên đây là một vài thông tin về những loại thực phẩm giảm mỡ bụng mà bạn có thể tham khảo bổ sung vào trong chế độ ăn kiêng của mình để thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, chế độ ăn uống chỉ đóng góp một phần, để duy trì vóc dáng cân đối, ngoài việc ăn uống và sinh hoạt điều độ, bạn còn cần phải kết hợp với rèn luyện thể thao thường xuyên mới mong mang lại kết quả tốt.