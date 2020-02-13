Vitamin B6 có trong thực phẩm nào nhiều nhất?

Dinh dưỡng 13/02/2020 14:00

Như chúng ta đã biết, vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B6 có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe, làm đẹp. Vậy thành phần vitamin B6 có trong thực phẩm nào? Chúng giữ vai trò như thế nào với sức khoẻ con người? Cùng tìm hiểu nhé.

Tại sao cần phải bổ sung vitamin B6

Cũng như nhiều loại vitamin khác, vitamin B6 giữ một vai trò nhất định trong việc duy trì sức khoẻ và thể chất cho các hoạt động hàng ngày của con người. Thế nhưng vitamin B6 có tác dụng gì? hàm lượng vitamin b6 có trong thực phẩm nào? Thì không hẳn ai trong chúng ta cũng biết.

Vitamin B6 hay còn có tên gọi khác là pyridoxine, đây là loại vitamin có thể hoà tan được trong nước. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, kiểm soát quá trình trao đổi chất một cách hiệu quả, bảo đảm hệ thần kinh cùng rất nhiều cơ quan khác trong cơ thể đảm nhiệm tốt chức năng hoạt động của chúng.

Vitamin B6 giu mot vai tro nhat dinh trong viec duy tri suc khoe va the chat 1
Vitamin B6 giữ một vai trò nhất định trong việc duy trì sức khoẻ và thể chất - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, mỗi người trong chúng ta hàng ngày cần phải bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm giàu hàm lượng vitamin B6 nhằm tránh những vấn đề liên quan đến việc thiếu hụt loại vitamin này: viêm da, rối loạn tâm thần, đột quỵ, trầm cảm, ảnh hưởng đến phục hồi chấn thương, bệnh thiếu máu.

Với trẻ em, hàng ngày nhu cầu vitamin B6 cần bổ sung là khoảng 0.3 - 2mg, với người lớn, lượng sinh tố này rơi vào khoảng 1.6 - 2mg. Trong khi đó, phụ nữ mang thai hoặc trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ là 2.1 – 2.2mg. Việc bổ sung vitamin B6 là điều cần thiết để tránh những nguy cơ mắc các bệnh về da cũng như thể chất, tinh thần.

Tuy nhiên, nếu bổ sung quá nhiều vitamin B6 cũng sẽ gây ra những độc tính nhất định với cơ thể. Với người lớn, nếu bổ sung quá 100mg vitamin B6 mỗi ngày sẽ có nguy cơ gây tổn hại lên hệ thần kinh. Liều lượng hấp thụ vitamin B6 quá cao còn có thể gây ra chứng tê bàn chân, bàn tay, thậm chí là gây mất cảm giác. Tương tự, với phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú củng nên tránh dùng liều lượng quá cao bởi có thể làm ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển của thai nhi, trẻ nhỏ.

Thành phần vitamin b6 có trong thực phẩm nào

Nhiều người thường thắc mắc liệu hàm lượng vitamin B6 có trong thực phẩm nào? Hay nên bổ sung vitamin B6 có trong loại trái cây nào? Trên thực tế, có rất nhiều cách để chúng ta có thể hấp thụ vitamin B6 vào trong cơ thể thông qua việc ăn uống, bổ sung các loại rau củ quả, ngũ cốc…. Dưới đây là một số các loại thực phẩm dồi dào hàm lượng vitamin B6 mà bạn nên lưu ý.

Thịt các loại

Hầu hết những loại thịt mà chúng ta vẫn thường ăn hàng ngày đều có chứa vitamin B6 ở mức độ vừa phải. Trong đó, những loại thịt gia cầm gồm thịt gà, thịt vịt cung cấp từ ½ mg vitamin B6 cho mỗi khẩu phần. Tương tự đó, thịt bò cũng là thực phẩm có chứa nhiều vitamin B6 bên cạnh những chất dinh dưỡng khác. Vì thế, bạn có thể dễ dàng bổ sung vitamin B6 thông qua chế độ dinh dưỡng bằng cách kết hợp các loại thịt cùng với nguyên liệu phụ để chế biến thành những món ăn bổ dưỡng trong bữa ăn hàng ngày.

Các loại cá

Hàm lượng vitamin B6 có chứa nhiều trong những loại cá như: cá ngừ, cá hồi, cá bơn, cá tuyết, cá chỉ vàng. Theo đó, hàm lượng vitamin B6 có trong một khẩu phần ăn cá ngừ sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng ½ nhu cầu thiết yếu mỗi ngày.

Rau củ các loại

Nếu thắc mắc vitamin B6 có trong thực phẩm nào? Thì các loại rau, củ chính là một trong số đó. Hầu hết các loại rau, củ đều chứa hàm lượng vitamin B6. Trong đó, thành phần vitamin này đặc biệt cao trong các loại rau như: cải mâm xôi, đậu hà lan, ớt chuông đỏ, măng tây, bông cải xanh và rau củ cải. Bên cạnh việc các thực vật này giàu hàm lượng vitamin B6 thì đây cũng là những thực phẩm mang đến rất nhiều lợi ích khác cho cơ thể thông qua việc cung cấp các chất béo thực vật, dinh dưỡng và các loại vitamin khác cần thiết cho sức khỏe.

Hau het cac loai rau cu deu chua ham luong vitamin B6 2
Hầu hết các loại rau, củ đều chứa hàm lượng vitamin B6 - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây

Trái cây như cam, quýt,… có chứa thành phần vitamin nhóm B. Trong đó, chuối được đánh giá là loại quả có chứa nhiều vitamin B6. Theo ước tính, cứ khoảng 100gr chuối thì sẽ bổ sung cho cơ thể một lượng khoảng 0.3 mg vitamin B6. Nên ưu tiên ăn những loại quả có vị nhạt hoặc thêm chúng vào trong các món ăn kèm để giúp cho bữa ăn phong phú và giàu dinh dưỡng hơn.

Các loại hạt

Những loại hạt cũng là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin B6 dồi dào cho cơ thể. Trung bình, một cốc hướng dương nhỏ chứa khoảng 1.1 mg vitamin B6 hoặc 100 g vừng rang sẽ cung cấp khoảng 0.8 mg lượng chất này. Vì vậy, hãy thử kết hợp các loại hạt như hướng dương, vừng rang, hạnh nhân….với các món ăn sáng để bổ sung nguồn vitamin B6 hấp thu vào trong cơ thể. Ngoài ra, các loại hạt như hạt điều, hồ trăn, quả phỉ, đậu phộng cũng có chứa nhiều vitamin B6 cũng như có thể kết hợp trong chế biến món ăn nhẹ, thức ăn vặt hàng ngày.

Cac loai hat cung la nguon cung cap chat xo va vitamin B6 doi dao 3
Các loại hạt cũng là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin B6 dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Gia vị thực phẩm và thảo dược được sấy khô

Vitamin B6 có trong thực phẩm nào? Câu trả lời nằm trong các loại gia vị mà bạn vẫn thường sử dụng để chế biến thực phẩm hàng ngày. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, những loại thảo dược, gia vị rất giàu hàm lượng vitamin B6, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết điều đó. Mặc dù chúng ta thường chỉ thường dùng một lượng nhỏ các loại gia vị này vào trong chế biến các món nước sốt hay súp nhưng chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ giúp cho bữa ăn trở nên giàu vitamin B6.

Trên thực tế, trung bình cứ một muỗng canh bột ớt đã có thể cung cấp khoảng 0.29 mg vitamin B6. Cũng tương tự đó, tỏi khô, xô thơm, húng quế, nghệ, lá hương thảo, cây kinh giới, bột hành khô…. là các gia vị, thảo dược cung cấp vitamin B6 dồi dào cho cơ thể.

Thao duoc gia vi rat giau ham luong vitamin B6 6
Thảo dược, gia vị rất giàu hàm lượng vitamin B6 - Ảnh minh họa: Internet

Các loại gạo nguyên cám

Những loại gạo còn nguyên cám và các loại ngũ cốc còn nguyên cám được xem là một trong những nguồn bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể bao gồm cả vitamin B6. Vì vậy, nên sử dụng thực phẩm này trong chế biến các món bánh ngọt, bánh nướng, hay pizza, các thức uống dinh dưỡng khác.

Gao con nguyen cam chua nhieu thanh phan vitamin B6 4
Gạo còn nguyên cám chứa nhiều thành phần vitamin B6 - Ảnh minh họa: Internet

Đậu và các loại rau họ đậu

Việc bổ sung đậu và các thực vật thuộc họ đậu vào trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày là một trong những cách tuyệt vời giúp giữ lượng vitamin B6 ổn định trong cơ thể. Những loại đậu như: đậu xanh, đậu nành và đậu lăng là lựa chọn tốt nhất để cho bạn tránh được tình trạng cơ thể bị thiếu hụt vitamin B6.

Mật đường và siro từ cây mía cỏ

Các chất tạo ngọt từ tự nhiên này có chứa hàm lượng cao những loại vitamin, chất khoáng sẽ thiết yếu cho cơ thể, trong đó có cả vitamin B6. Đây được xem là một sự lựa chọn thông minh thay vì dùng các loại đường tinh luyện hay siro bắp. Cả hai nguyên liệu tự nhiên này đều cung cấp khoảng 0.67 mg vitamin B6 cho cơ thể với khẩu phần khoảng 100g.

Mat duong va siro tu cay mia co chua ham luong vitamin B doi dao 5
Mật đường và siro từ cây mía cỏ chứa hàm lượng vitamin B dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Gan

Các thực phẩm nội tạng động vật như gan được biết đến là nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều gan cũng không phải là điều tốt bởi nó có thể khiến cơ thể gặp phải một vài vấn đề khác liên quan sức khỏe do trong gan có chứa nhiều cholesterol. Do vậy, nếu thích ăn gan, hãy nhớ chỉ nên tiêu thụ một lượng vừa phải.

Có thể nói, chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung hàm lượng vitamin B6 vào trong cơ thể bằng nhiều cách. Trong đó, việc hấp thu vitamin B6 thông qua việc ăn uống hàng ngày được xem là phương pháp đơn giản và thiết thực nhất. Tuy nhiên, nếu bạn đang trong trường hợp điều trị một số bệnh nhất định, cần tìm hiểu kỹ về loại thức ăn mà bạn lựa chọn liệu chúng có gây nguy hiểm gì đến sức khỏe nếu sử dụng nhiều hay không. Hi vọng, với những thông tin về vitamin B6 có trong thực phẩm nào sẽ giúp bạn bổ sung thêm những kiến thức hữu ích trong công việc nội trợ cũng như chăm sóc sức khoẻ cho cả gia đình.

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