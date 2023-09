Thành phần vitamin K có trong thực phẩm nào?

Vitamin K có tác dụng gì

Vitamin K là thành phần có thể hòa tan được trong chất béo nên đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể. Tuy nhiên, loại vitamin này có tác dụng gì? phòng ngừa những bệnh nào? vitamin K có phải là kali không? Hay vitamin K có trong thực phẩm nào thì không phải ai cũng nắm rõ.

Theo Y học, sinh tố vitamin K tham gia vào trong quá trình đông máu, có công dụng giúp giảm chứng chảy máu trong những trường hợp như bệnh gan, kém hấp thụ hoặc do dùng kháng sinh nhiều ngày. vitamin K cũng giúp cho tiến trình đông máu diễn ra nhanh hơn, hạn chế được lượng máu bị mất đi do chấn thương. Nếu cơ thể chúng ta bị thiếu hụt vitamin K, máu sẽ không thể đông lại khi cần, điều này rất dễ dẫn đến tử vong do bị mất máu nhiều.