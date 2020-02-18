Áp dụng phương pháp nhịn ăn có giảm cân không?

Nếu áp dụng giảm cân bằng cách nhịn ăn khoảng 1 đến 2 ngày mỗi tuần sẽ giúp bạn tiêu thụ được ít calo, đồng thời làm đốt cháy mỡ thừa nhiều hơn. Từ đó, giúp giảm cân nặng một cách nhanh chóng. Bạn sẽ nhận thấy phương pháp này dễ thực hiện hơn là hạn chế tiêu thụ calo ở mỗi trong khẩu phần trong bữa ăn hằng ngày.

Nhiều người thắc mắc liệu nhịn ăn có giảm cân không ? Trên thực tế, giảm cân bằng cách nhịn ăn bên cạnh giúp đưa cân nặng của bạn trở lại mức ở lý tưởng, giải pháp này cũng mang đến những lợi ích cho người thực hiện như:

Về lâu dài, việc không ăn trong khoảng 24 giờ sẽ giúp làm giảm lại mức trimethylamine N-oxide. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng đã chứng minh những người mức trimethylamine N-oxide trong máu cao sẽ thường có nguy cơ dễ bị mắc xơ vữa động mạch. Điều này đã giải thích nguyên nhân vì sao việc nhịn ăn cách ngày lại có lợi ích ngăn ngừa sự phát triển chứng bệnh bị xơ vữa động mạch.

Phương pháp giảm cân nhờ vào nhịn ăn có tác dụng giúp cải thiện, phá hủy cholesterol và đường trong máu. Nhờ đó, hệ chuyển hóa sẽ thay đổi tích cực, làm giảm nguy cơ phát triển những tình trạng bệnh như tiểu đường hoặc những bệnh về tim mạch.

Nhịn ăn cách ngày có lợi ích ngăn ngừa sự phát triển chứng xơ vữa động mạch - Ảnh minh họa: Internet

Những nguy cơ gây hại sức khỏe do nhịn ăn

Bạn thắc mắc nhịn ăn có giảm cân không? Hay nhịn ăn tối có giảm cân không? Trên thực tế, trong một vài trường hợp, việc nhịn ăn uống kéo dài trong suốt một ngày có thể dẫn đến những tác dụng phụ nhất định đến sức khỏe, đồng thời làm tăng nguy cơ dẫn đến những biến chứng khác của cơ thể như:suy nhược cơ thể, hoa mắt, chóng mặt, đường huyết không ổn định.....

Vì thế, để giảm cân an toàn, đảm bảo sức khỏe, trước khi quyết định áp dụng phương pháp này, bạn cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu không muốn gặp phải bất cứ những rủi ro sức khỏe nào ngoài ý muốn. Điều này vô cùng quan trọng nếu bạn đang mắc một vài căn bệnh tiềm ẩn mà chính bản thân bạn cũng không hề biết. Đặc biệt, không nên áp dụng những giải pháp giảm cân bằng cách nhịn ăn nếu thuộc vào nhóm những đối tượng sau:

Người chưa đủ 18 tuổi

Phụ nữ đang mang thai, cho con bú

Người đang bị chứng tiểu đường tuýp 1

Người đã hay đang gặp chứng rối loạn trong ăn uống

Người đang trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật

Ngoài ra, khi thực hiện nhịn ăn để giảm cân hơn 2 ngày trong mỗi tuần còn làm tăng nguy cơ gây ra chứng rối loạn về nhịp tim, hạ đường huyết. Do vậy, cần có sự tư vấn từ bác sĩ để cân nhắc lợi và hại của nhịn ăn giảm cân. Và kiểm tra thể trạng với chuyên gia dinh dưỡng xem liệu rằng nhịn ăn có giảm cân không? Hay nhịn ăn có tăng cân không với cơ địa của bạn.

Nhịn ăn có thể dẫn đến những tác dụng phụ nhất định đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý để giảm cân nhanh

Để cho việc giảm cân nhanh, an toàn mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Khi thực hiện giảm cân, bạn cần phải lưu ý đến những yếu tố:

Không nhịn ăn sáng

Nhiều người thường cho rằng việc nhịn ăn sẽ giúp giảm cân. Điều này đúng, nhưng với việc nhịn ăn sáng giảm cân không? Câu trả lời là không. Bữa ăn sáng rất quan trọng bởi nó giúp cung cấp năng lượng cho một ngày hoạt động. Thêm nữa, chính việc ăn sáng đều đặn sẽ giúp thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra nhanh hơn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ăn sáng đều đặn sẽ giúp thúc đẩy quá trình giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Ăn vừa phải bữa trưa và tối

Nếu như bữa ăn sáng cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì bữa trưa và tối nên ăn vừa phải, đặc biệt bữa tối nên ăn ít lại và tuyệt đối không ăn những thực phẩm có chứa chất béo. Do buổi tối là thời điểm chúng ta rất ít vận động, mỡ sẽ không tiêu hao nhiều mà tích lũy, tăng cân.

Uống nhiều nước

Ăn kiêng không khoa học sẽ không mang lại cho thân hình cân đối, đầy đặn mà ngược lại, việc ăn kiêng nhịn ăn tích mỡ nếu chế độ ăn uống thất thường. Mỗi ngày, nên uống nhiều nước lọc, tránh sử dụng những loại thức uống có cồn. Nước lọc còn có công dụng giúp thanh nhiệt, giải độc da, cho làn da căng mịn, sáng đẹp hơn. Ngoài ra, uống nhiều nước còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể, nuôi dưỡng các mô và khớp, cung cấp năng lượng cơ thể.

Nước lọc có công dụng giúp thanh nhiệt, giải độc da, giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Song hành với việc thường xuyên bổ sung nhiều nước là cắt giảm thức uống có chứa cồn hoặc có chứa chất kích thích. Những loại thức uống này không chỉ có hại cho gan, thận và dạ dày mà còn là nguyên nhân gây béo, mỡ thừa ở bụng. Vì thế, việc thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt sẽ giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng hơn. Một lưu ý nữa dành cho những người muốn giảm cân chính là tránh dùng cà phê hoặc các thức nước có chứa thành phần caffeine bởi caffeine có thể sẽ gây ra tình trạng mất nước.

Dùng bữa ăn với nhiều rau củ

Bạn có thể thực hiện quá trình nhịn ăn trong 24h bất cứ khi nào cảm thấy muốn giảm cân. Điều cần chú ý chính là vẫn ăn uống đủ bữa để có thể sẵn sàng trước khi chuẩn bị áp dụng phương pháp nhịn ăn. Hãy thưởng thức bữa ăn cùng nhiều rau củ, trái cây để nạp đủ năng lượng vào cơ thể, giúp cơ thể chống lại những cơn đói. Một vài loại thực phẩm có thể thêm vào trong chế độ ăn uống trước khi áp dụng nhịn ăn gồm:

Các thực phẩm giàu hàm lượng protein, bơ đậu phộng, các loại hạt

Những loại thực phẩm từ bơ sữa ít béo, sữa chua ít béo

Nguồn tinh bột như ngũ cốc, yến mạch, lúa mạch…

Ngoài ra, các thực phẩm có chứa hàm lượng chất xơ cao nên tăng cường bổ sung trong mỗi bữa ăn do thành phần chất xơ sẽ giúp cho cơ thể có cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn. Ngoài ra, lượng nước có chứa trong trái cây, rau củ sẽ giúp cung cấp nước cho cơ thể.

Tránh ăn quá nhiều sau khi nhịn ăn giảm cân

Sau khi đã kết thúc quá trình nhịn ăn để giảm cân, trong ngày tiếp theo, bạn có thể ăn bình thường theo chế độ ăn như ban đầu, tuy nhiên nên tránh ăn nhiều trong mỗi bữa ăn. Nên chia ra những bữa ăn nhẹ sau khi thực hiện nhịn ăn xong để dạ dày từ từ quen dần, sau đó ăn bữa chính như bình thường.

Kết hợp luyện tập để duy trì vóc dáng

Để có một vóc dáng chuẩn, bên cạnh việc giảm cân bằng việc ăn uống thì để duy trì vóc dáng cân đối, tập luyện thể thao thường xuyên chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh, giữ cân nặng. Mỗi ngày, hãy tập luyện ít nhất 20-30 phút. Bạn có thể áp dụng cho những bài tập nhẹ nhàng hoặc áp dụng những bài tập Yoga, đi bộ nhanh hay chạy bộ.

Tập luyện thể thao thường xuyên chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Dù lựa chọn phương pháp luyện tập nào thì điều quan trọng vẫn là bạn phải thực hiện thường xuyên. Chỉ có như vậy mới mang lại kết quả nhanh cho việc giảm cân.

Trên đây là một vài giải đáp cho thắc mắc liệu nhịn ăn có giảm cân không? Hay việc có gây ảnh hưởng đến sức khỏe? hy vọng sẽ giúp bạn có được những thông tin hữu ích, cũng như có thể áp dụng cho bản thân mình phương pháp giúp nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối mà không làm ảnh hưởng, gây hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nên tạo cho bản thân một thực đơn giảm cân phù hợp với cơ địa, cùng với đó là việc kết hợp luyện tập thể thao thường xuyên để có thể duy trì vóc dáng khỏe mạnh hơn.