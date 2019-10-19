Mẹo giảm cân bằng nước lọc đơn giản, hiệu quả mà không cần ăn kiêng

Giảm cân hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn và tốt cho sức khỏe hơn chắc hẳn là điều mà nhiều chị em quan tâm. Bổ sung lượng nước cần thiết là điều rất quan trọng. Không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp hỗ trợ giảm cân. Đặc biệt, để gia tăng gấp bội lợi ích thì bạn cần biết thông minh chọn lựa “thời điểm vàng” để giảm cân bằng nước lọc .

Không những tốt cho sức khỏe, uống nước mỗi ngày là cách phòng chống các bệnh lý thường gặp và giúp cơ thể trở nên thon gọn, săn chắc. Cơ thể bị thiếu nước sẽ dẫn đến trì hoãn quá trình trao đổi chất, khiến dạ dày bị kích thích, gây cảm giác đói và yếu ớt, bủn rủn tay chân.

Nước không chứa nhiều năng lượng. Uống nước sẽ giúp bạn sảng khoái, tỉnh táo hơn. Trong nước cũng không chứa calo, chất béo, protein hoặc các dưỡng chất khác.

Khác cà phê, uống nước đủ mỗi ngày không khiến cơ thể bị mất nước. Đồng thời, giúp bạn sản sinh nguồn năng lượng mới, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống mà không hề gây tăng cân.

- Tăng cảm giác no, ít ăn lại

Giảm cân bằng nước lọc đúng cách sẽ giúp cơ thể tăng cảm giác no sau khi uống. Bạn sẽ không còn cảm giác thèm ăn, hạn chế đồ béo, dầu mỡ và kiểm soát cân nặng hơn.

Giảm cân bằng nước lọc đúng cách sẽ giúp bạn không còn cảm giác thèm ăn và kiểm soát cân nặng hơn

- Thanh lọc cơ thể

Không uống đủ nước sẽ dẫn đến tích trữ chất béo, mỡ thừa ở gan. Bên cạnh đó, còn khiến quá trình giảm cân bị cản trở mà còn khiến cơ thể mệt mỏi, héo hon. Bổ sung đủ nước sẽ giúp đào thải chất độc, mỡ thừa, thanh lọc cơ thể hiệu quả.

- Cân bằng nội tiết tố

Giảm cân dễ khiến bạn xuống sắc bởi làn da sẽ phải đối mặt với sự thay đổi nội tiết tố. Do đó, bạn cần uống đủ nước để giúp da tươi sáng, căng bóng, săn chắc, ngăn ngừa lão hóa.

- Săn chắc cơ bắp

Đồng thời với việc luyện tập đều đặn 30 phút mỗi ngày, bạn nên bổ sung nhiều nước để tránh tình trạng cơ thể mất nước, cơ bắp sẽ dễ bị chảy xệ, nhão.

Đồng thời với việc luyện tập, bạn nên bổ sung nhiều nước

2. Cách giảm cân bằng nước lọc trong 1 tuần

- Uống nước ngay sau khi thức dậy lúc 6 - 7h sáng

Sau giấc ngủ ban đêm, đây là thời điểm mà cơ thể đang rơi vào tình trạng thiếu nước. Uống cốc nước ngay sau khi tỉnh dậy là cách để bù nước và kích hoạt các cơ quan hoạt động bình thường trở lại.

Đồng thời, đây là khung giờ uống nước giảm cân lý tưởng bởi có công dụng thần kỳ trong loại bỏ tạp chất, độc tố trong cơ thể thông qua hệ bài tiết.

Uống nước ngay sau khi thức dậy

Tốt nhất, bạn nên uống một cốc nước lọc trước bữa ăn sáng 30 phút. Không chỉ phát huy tối đa hiệu quả của nước mà còn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sự ngon miệng.

Để có thể nâng cao quá trình thanh lọc cơ thể tốt hơn gấp bội, bạn cũng có thể pha thêm một chút mật ong vị ngọt thanh và nước cốt chanh.

Pha thêm một chút mật ong vị ngọt thanh và nước cốt chanh để nâng cao quá trình thanh lọc cơ thể

- Uống nước trước các bữa ăn chính lúc 12h30 trưa

Sau khi khởi động và hoàn tất công việc buổi sáng đầy nhiệt huyết, thời điểm 12h30 trưa trước bữa ăn chính là lúc cơ thể cần được bổ sung nước.

Đối với những người thừa cân, mũm mĩm bổ sung nước vừa giúp giảm cảm giác đói, trì hoãn cơn thèm ăn. Đồng thời, uống nước giảm cân đúng cách còn giúp tăng cường hoạt động hệ tiêu hóa hoạt động và duy trì độ ẩm cho làn da chị em cực kỳ hữu dụng.

- Uống nước ấm trước khi ngủ 2 tiếng 19h - 20h và 21h - 22h

Uống nước ấm vào buổi tối được xem là thời gian uống nước để giảm cân mang đến hiệu quả cao.

Chị em cần lưu ý:

19h – 20h tối: Đây là thời điểm để uống nước giảm cân cực kỳ hữu hiệu. Uống nước trong thời gian này cũng là cách giúp bạn hạn chế thói quen xấu thèm ăn ít hơn đồ ăn khuya, ăn vặt. Không những vậy, còn giúp hỗ trợ điều chỉnh huyết áp, hạ huyết áp đối với người bị cao huyết áp.

Uống nước ấm vào buổi tối là cách giúp bạn hạn chế thói quen xấu thèm ăn ít hơn đồ ăn khuya, ăn vặt

21h – 22h tối:

Đây là khoảng thời gian bạn nên bổ sung nước để tái tạo tế bào khi ngủ, bảo vệ não bộ khỏe mạnh, hoạt động tích cực và ngăn ngừa máu đông. Tuy nhiên, để có một giấc ngủ ngon sâu giấc, an lành, các chị em cần ghi nhớ uống nước trước khi đi ngủ khoảng 30 phút – 1 tiếng.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày

Để tránh bị mất nước và giúp ổn định hoạt động của mọi cơ quan cơ thể, bạn nên uống đủ 2 lít nước, tương đương với 8 ly nước mỗi ngày.

Tuy nhiên, tùy vào nhu cầu mà lượng nước cần bổ sung cũng thay đổi khác nhau. Để đạt hiệu quả cao khi áp dụng phương pháp giảm cân bằng nước lọc, bạn cần tuân thủ quy tắc chung trên, đặc biệt uống càng nhiều nước càng tốt, không phải chờ khi khát mới uống.

- Uống nước đều đặn vào các thời điểm trong ngày

+ Nên uống nước vào bất cứ thời điểm nào trong ngày để giảm cảm giác đói và thèm ăn vặt hay đồ béo.

+ Nên uống nước nhiều và phải chia đều cho 4 bữa: sáng, trưa, chiều, tối mới có lợi cho sức khỏe.

Nên uống nước vào bất cứ thời điểm nào trong ngày để giảm cảm giác đói và thèm ăn vặt hay đồ béo

+ Bên cạnh đó, nếu bạn uống rượu thì hãy bù lại bằng lượng nước tương đương. Đồng thời, bạn hãy thay thế các loại đồ uống khác bằng nước lọc.

3. Lưu ý cần nắm khi thực hiện cách giảm cân bằng nước lọc

+ Nên uống nước sạch

Hiện nay, môi trường nước ô nhiễm nghiêm trọng, uống nước máy chưa hẳn đã an toàn, vẫn có thể chứa các chất nguy hại đến sức khỏe. Để phát huy cao công năng của cách giảm cân bằng uống nước lọc, bạn cần đảm bảo chọn nguồn nước sạch.

+ Chế độ ăn giảm bớt muối

Giảm bớt muối, tránh ăn mặn là cách giúp tránh được tình trạng ứ tích nước. Thói quen ăn mặn là “hung thủ” chính khiến cơ thể bị giữ nước.

Lý do bởi natri trong muối thực chất là chất điện giải, tham gia vào quá trình hydrat hóa cơ thể. Với nồng độ natri quá cao, cơ thể sẽ bị mất cân bằng, dẫn đến tình trạng ứ tích nước.

Áp dụng chế độ ăn giảm bớt muối

Để giảm cân lành mạnh, an toàn, bạn cần biết cách giữ cho lượng muối nạp vào cơ thể đủ dùng, hạn chế đồ ăn sẵn, thức ăn nhanh.

+ Nên uống nước lạnh

Để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất, tốt nhất là bạn nên uống nước lạnh. Nên uống 8 ly nước lạnh, bạn sẽ có thể đốt cháy 200 calo mỗi ngày. Đồng thời, giúp tiêu hao được nhiều năng lượng dư thừa hơn. Lý do bởi cơ thể bạn phải tự động làm ấm trước rồi mới tiêu hóa.

+ Kết hợp với ăn uống và vận động phù hợp

Kết hợp với ăn uống và vận động phù hợp

Kết hợp chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn, hợp lý là cách giúp tăng cường trao đổi chất và nâng cao sức khỏe hơn. Khi chọn thực phẩm bạn cần xem xét và đánh giá để chọn lựa được món ăn phù hợp với cơ thể nhất. Cần duy trì bổ sung mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Giảm cân bằng nước lọc mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời mà cách thức thực hiện rất đơn giản. Bạn nhớ chú ý “thời điểm vàng” bổ sung nước cho cơ thể, ngăn ngừa mất nước. Hi vọng rằng các bạn có thể hành động ngay bằng việc uống đủ nước mỗi ngày và sở hữu vóc dáng đẹp, thân hình chuẩn, tự tin tỏa sáng nhé!