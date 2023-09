Mẹo nhỏ giúp trị viêm lỗ chân lông ở chân

Viêm lỗ chân lông ở chân là hiện tượng viêm lông ở một hay nhiều nang lông trên hầu hết vùng da nào ở cơ thể, trừ lòng bàn tay, lòng bàn chân. Tình trạng này gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên, người trẻ, thông thường viêm lỗ chân lông ở chân nặng là do bị nhiễm vi khuẩn hoặc do nấm. Ban đầu khi khởi phát, bệnh trông giống những búi nhỏ có màu đỏ hay bị mụn nhọt đầu trắng mọc ở xung quanh nang. Sau đó, vị trí nhiễm trùng này có thể lan rộng, biến thành các vết loét và gây khó chịu cho người mắc phải.

Nguyên nhân viêm lỗ chân lông

Tình trạng viêm lỗ chân lông thông thường được cho là do bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus Aureus hoặc là do tụ cầu khuẩn. Tuy vậy, đôi khi người bị viêm nang lông là do bị nhiễm nấm, virus hoặc những chấn thương vật lý ngoài da, gây ra viêm, sưng lỗ chân lông. Một số nguyên nhân khác có thể kể đến như:

Dùng dao cạo râu chưa được vệ sinh kỹ

Quần áo mặc quá chật, gây ma sát vào da

Lông bị mọc ngược do dùng nhiều sản phẩm tẩy lông

Thường xuyên bị đổ mồ hôi, sử dụng sản phẩm làm kích thích nang lông

Sử dụng sản phẩm gây ra bí tắt ở da

Có bệnh lý về da: mụn trứng cá, bệnh viêm da

Làn da tổn thương, xuất hiện những vết cắt, vết cắn côn trùng

Nhiễm trùng vùng da do vi khuẩn

Sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm

Viêm lỗ chân lông là do nhiễm vi khuẩn Staphylococcus Aureus - Ảnh minh họa: Internet

Những trường hợp viêm lỗ chân lông ở chân phổ biến

Tình trạng bị viêm lỗ chân lông có nhiều biến thể và xuất hiện với những triệu chứng gần giống nhau. Các dạng bị viêm nang lông phổ biến gồm: