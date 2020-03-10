Sữa bắp có tác dụng gì đối với sức khỏe và bà bầu?

Gần đây, rất nhiều chị em ưa thích uống sữa bắp. Đây là một loại sữa được làm từ bắp ngô và sữa tươi. Sữa bắp có mùi thơm ngậy của bắp ngô, vị ngọt nhẹ thanh thanh không khé cổ và không có mùi gây như sữa động vật. Vậy uống sữa bắp có tác dụng gì đối với sức khỏe, đặc biệt là mẹ bầu ? Cùng tìm hiểu tác dụng của sữa bắp trong bài viết sau!

Do vậy, sữa bắp có những tác dụng sau đối với sức khỏe.

Sữa bắp được chế biến từ bắp ngô. Do vậy, nó được “thừa hưởng” hết những giá trị dinh dưỡng có trong bắp ngô. Theo thông tin từ một nghiên cứu gần đây, 164 gram bắp ngô ngọt có hàm lượng dinh dưỡng như sau.

Tốt cho mắt và thị lực

Bắp ngô vàng và đỏ rất giàu vitamin A. Đặc biệt, trong bắp ngô còn chứa Lutein và Zeaxanthin – hai loại carotenoid giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do lão hóa. Nguyên nhân chính là do lutein và zeaxanthin chiếm một phần lớn trong vùng hoàng điểm của mắt.

Một nghiên cứu ở 365 người trưởng thành cho thấy những người có lượng carotenoids cao sẽ có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng thấp hơn 43% so với những người khác. Do đó, thường xuyên uống sữa ngô có thể thúc đẩy sức khỏe của mắt và phòng ngừa bệnh về mắt.

Tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa

Bắp ngô rất giàu chất xơ rất tốt cho người hay bị táo bón, trĩ. Đồng thời, bắp ngô cũng giúp phòng ngừa các bệnh đường ruột, hội chứng ruột kích thích, ung thư ruột kết, điều hòa mỡ máu và chống béo phì.

Bắp ngô giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tăng lượng đường máu và duy trì cân nặng

Ngô chứa nhiều tinh bột giúp tăng lượng đường trong máu. Do vậy, sữa ngô sẽ không phù hợp với người bị tiểu đường. Ngoài ra, nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân thì sữa ngô cũng không phải là thực phẩm phù hợp với bạn. Có một số bạn thắc mắc uống sữa bắp có tăng vòng 1 hay không? Câu trả lời là nếu uống quá nhiều sữa ngô thì không chỉ tăng vòng 1 mà có thể tăng cân.

Hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch

Lutein có trong sữa ngô có tác dụng ngăn ngừa xơ vữa động mạch, phòng ngừa các cơn đau tim, trụy tim, đột quỵ. Ngoài ra, bắp ngô còn chứa folate, vitamin B3, và magie góp phần nâng cao sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe thai phụ và người bị thiếu máu

Tác dụng của sữa ngô với bà bầu là giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi nhờ thành phần folate có trong bắp ngô. Ngoài ra, bắp ngô chứa vitamin C giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng và phòng chống các bệnh cảm cúm thông thường.

Tốt cho sức khỏe hệ thần kinh, phòng chống suy giảm trí nhớ

Vitamin B1, B3, B5 trong bắp ngô giúp cải thiện tình trạng trầm cảm, hay quên cũng như bệnh Alzheimer.

Bà bầu uống sữa bắp có tốt không?

Sữa bắp có folate rất tốt cho sức khỏe thai nhi, giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Tuy nhiên, sữa bắp lại chứa hàm lượng tinh bột cao. Bởi vậy, hàng ngày bà bầu chỉ nên uống không quá 150ml hoặc uống cách nhật để tránh tình trạng bị tiểu đường thai kỳ hoặc tăng cân quá mức.

Vậy sau sinh uống sữa ngô có tốt không? Câu trả lời là có. Sau sinh, mẹ bị mất máu nhiều đồng thời cần nhiều dưỡng chất để hồi phục sức khỏe và cung cấp dưỡng chất cho em bé. Do vậy, dưỡng chất có trong sữa ngô sẽ giúp mẹ cải thiện sức khỏe và tăng chất lượng sữa mẹ. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên uống quá 200ml/ngày để tránh bị tăng cân sau sinh.

Sữa bắp tốt cho bà bầu – Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa ngô tăng cân cho bé

Sữa ngô không chỉ tốt với người lớn mà còn rất tốt cho trẻ em nhờ nguồn gốc thực vật lành tính và chứa nhiều dưỡng chất giúp trẻ gầy yếu tăng cân. Cách làm sữa ngô tăng cân cho bé như sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Ngô ngọt (loại ngô màu vàng): 2 bắp ngô còn tươi (vỏ ngô còn màu xanh tươi, không bị héo, râu ngô chưa bị khô).

Sữa tươi không đường: 50ml.

Sữa tươi có đường: 150ml.

Máy xay sinh tố, rây lọc mịn.

Chọn ngô ngọt và tươi để làm sữa bắp - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Bước 1 – Sơ chế nguyên liệu

Tách hết lá già và râu ngô, để lại lá non bọc lấy bắp ngô. Chú ý nhặt thật kỹ râu ngô. Rửa sạch ngô và lá non rồi rửa sạch.

Luộc ngô trong thời gian 20-30 phút. Không nên luộc quá lâu sẽ khó tách hạt.

Vớt ngô ra để nguội sau đó tách hạt. Nước ngô lọc qua rây rồi để vào trong bát sạch.

Bước 2 – Xay ngô

Xay nhuyễn hạt ngô đã bóc tách với nước luộc ngô mới chắt ra.

Đem lọc hỗn hợp đã xay nhuyễn qua rây và bỏ bã.

Bước 3 – Nấu sữa

Đổ 50ml sữa tươi không đường và 150ml sữa có đường vào trong hỗn hợp mới lọc và khuấy đều rồi cho vào nồi đun nhỏ lửa.

Trong quá trình đun, bạn nhớ đảo đều tay để không bị cháy. Không nên để sôi quá lâu vì đường trong sữa sẽ bị cháy dẫn đến bị đắng.

Cách bảo quản sữa bắp

Bạn nên để nguội sữa ngôi rồi đóng chai thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh. Có một số bạn thắc mắc sữa ngô để được bao lâu? Câu trả lời là nếu để ngoài nhiệt độ thường thì nên dùng trong ngày, còn khi để tủ lạnh có thể dùng được 3 ngày.

Sữa ngô đóng chai để tủ lạnh có thể để trong 3 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Sữa bắp là thực phẩm dễ làm, lành tính và hương vị cũng rất hấp dẫn. Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên, bạn có thể biết được sữa bắp có tác dụng gì đối với sức khỏe và cách làm sữa bắp trong bài viết này.