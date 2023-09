Tác dụng của hạt điều với bà bầu mà bạn không ngờ tới

Tác dụng của hạt điều với bà bầu là rất lớn, nó cung cấp Protein, chất xơ, sắt và vitamin tự nhiên cần thiết không chỉ tốt cho bà bầu mà còn cho sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó, việc sử dụng hạt điều còn rất an toàn cho bà bầu trong giai đoạn thai kỳ.

Hạt điều giúp tăng sức đề kháng, hạn chế tình trạng nhiễm trùng trong khi mang thai.

Giảm nguy cơ dị ứng ở thai nhi.

Chất xơ có trong hạt điều làm giảm hiện tượng táo bón ở bà bầu.

Axit folic có trong hạt điều hạn chế tình trạng dị tật bẩm sinh của thai nhi.

Bổ sung kẽm và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của tế bào thai nhi.

Hạn chế tình trạng chuột rút cơ bắp, đau đầu ở bà bầu.

Cung cấp chất sắt, hạn chế tình trạng thiếu máu do thiếu sắt trong giai đoạn thai kỳ.

Duy trì mức đường huyết ổn định, đặc biệt thích hợp với những bà bầu bị tiểu đường thai kỳ.

Những bà bầu thiếu cân có thể thường xuyên ăn hạt điều bởi trong thành phần hạt điều có nhiều calo và chất béo giúp tăng cân.

Thành phần Kali có trong hạt điều giúp thúc đẩy quá trình đông máu ở phụ nữ mang thai. Ngoài ra, nó còn duy trì mức huyết áp ổn định ở thai kỳ.

Hạt điều cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Có nên ăn hạt điều trong 3 tháng đầu thai kỳ?

Hạt điều tốt cho bà bầu và thai nhi. Tuy nhiên, khi bầu 3 tháng đầu có được ăn hạt điều không là băn khoăn của rất nhiều chị em phụ nữ lần đầu tiên được làm mẹ.

3 tháng đầu của thai kỳ là giai đoạn cơ thể của người phụ nữ rất yếu, khó hấp thụ các chất dinh dưỡng. Do đó, việc sử dụng hạt điều cũng không thực sự có lợi cho bà bầu. Bạn có thể bổ sung dinh dưỡng từ hạt điều trong giai đoạn sau của thai kỳ. Với trường hợp những bà bầu ăn hạt điều trong 3 tháng đầu do ốm nghén, thèm hạt điều do cơ địa, bạn vẫn có thể bổ sung một cách bình thường nhưng không nên ăn quá nhiều.