Tác dụng của hạt điều với bà bầu mà bạn không ngờ tới

Nuôi dạy con 21/02/2020 06:35

Tác dụng của hạt điều với bà bầu là rất lớn. Bởi nó không chỉ tốt cho bà bầu mà còn có lợi cho sự phát triển của thai nhi ngay trong bụng mẹ. Cùng tìm hiểu về lợi ích của hạt điều trong bài viết sau!

Hạt điều là món ăn bổ dưỡng, cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng là sản phẩm tuyệt vời để bổ sung dinh dưỡng trong quá trình mang thai. Bài viết dưới đây xin giới thiệu tác dụng của hạt điều với bà bầu đến bạn đọc. Chị em có thể cân nhắc thường xuyên sử dụng loại thực phẩm này trong chế độ ăn.

Tac dung cua hat dieu voi ba bau
Tác dụng của hạt điều với bà bầu mà bạn không ngờ tới - Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích của hạt điều với bà bầu

Tác dụng của hạt điều với bà bầu là rất lớn, nó cung cấp Protein, chất xơ, sắt và vitamin tự nhiên cần thiết không chỉ tốt cho bà bầu mà còn cho sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó, việc sử dụng hạt điều còn rất an toàn cho bà bầu trong giai đoạn thai kỳ. 

  • Hạt điều giúp tăng sức đề kháng, hạn chế tình trạng nhiễm trùng trong khi mang thai.
  • Giảm nguy cơ dị ứng ở thai nhi.
  • Chất xơ có trong hạt điều làm giảm hiện tượng táo bón ở bà bầu.
  • Axit folic có trong hạt điều hạn chế tình trạng dị tật bẩm sinh của thai nhi.
  • Bổ sung kẽm và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của tế bào thai nhi.
  • Hạn chế tình trạng chuột rút cơ bắp, đau đầu ở bà bầu.
  • Cung cấp chất sắt, hạn chế tình trạng thiếu máu do thiếu sắt trong giai đoạn thai kỳ.
  • Duy trì mức đường huyết ổn định, đặc biệt thích hợp với những bà bầu bị tiểu đường thai kỳ.
  • Những bà bầu thiếu cân có thể thường xuyên ăn hạt điều bởi trong thành phần hạt điều có nhiều calo và chất béo giúp tăng cân.
  • Thành phần Kali có trong hạt điều giúp thúc đẩy quá trình đông máu ở phụ nữ mang thai. Ngoài ra, nó còn duy trì mức huyết áp ổn định ở thai kỳ.
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Hạt điều cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Có nên ăn hạt điều trong 3 tháng đầu thai kỳ?

Hạt điều tốt cho bà bầu và thai nhi. Tuy nhiên, khi bầu 3 tháng đầu có được ăn hạt điều không là băn khoăn của rất nhiều chị em phụ nữ lần đầu tiên được làm mẹ. 

3 tháng đầu của thai kỳ là giai đoạn cơ thể của người phụ nữ rất yếu, khó hấp thụ các chất dinh dưỡng. Do đó, việc sử dụng hạt điều cũng không thực sự có lợi cho bà bầu. Bạn có thể bổ sung dinh dưỡng từ hạt điều trong giai đoạn sau của thai kỳ. Với trường hợp những bà bầu ăn hạt điều trong 3 tháng đầu do ốm nghén, thèm hạt điều do cơ địa, bạn vẫn có thể bổ sung một cách bình thường nhưng không nên ăn quá nhiều.

Ngoài ra, những bà mẹ mang thai có tiền sử bị dị ứng đậu phộng, hen suyễn, viêm mũi,… Cũng nên hạn chế hoặc không sử dụng hạt điều trong giai đoạn mang thai. 

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Nên hạn chế sử dụng hạt điều trong 3 tháng đầu thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc 3 tháng đầu có nên ăn hạt điều hay không, làm sao để sử dụng hạt điều một cách an toàn và có nhiều dưỡng chất tốt nhất, không chỉ cho bà bầu mà còn cho cả thai nhi. 

Những loại hạt có lợi cho bà bầu 

Ngoài hạt điều, chị em cũng nên sử dụng các loại hạt tốt cho mẹ bầu và cả thai nhi khác như: óc chó, hạnh nhân, hạt chia,...

  • Hạt óc chó: Bà bầu có thể sử dụng hạt óc chó trong suốt giai đoạn mang thai. Nó có tác dụng kích thích sự phát triển não bộ của thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
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Hạt óc chó tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet
  • Hạt chia: Trong thành phần của hạt chia rất giàu axit béo Omega – 3 cần thiết cho sự phát triển trí não của bé. Ngoài ra, hạt chia còn chứa axit folic giúp phòng ngừa khuyết tật ống thần kinh của thai nhi.
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Hạt chia tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet
  • Hạt bí ngô: Tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa ở mẹ bầu, thư giãn, giảm căng thẳng hay nguy cơ trầm cảm trong suốt giai đoạn thai kỳ. Thành phần hạt bí ngô có chứa lượng lớn calo, kẽm, axit omega 3, folate cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho bà bầu, tốt cho não của thai nhi. 
  • Hạt hướng dương: Cung cấp các vitamin E, B5 và các nguyên tố vi lượng như sắt, magie, kali, phốt pho,… giúp tăng cường sức đề kháng trong quá trình mang thai. Ngoài ra, hạt hướng dương còn phòng ngừa hiện tượng thiếu máu khi mang thai, giảm nguy cơ sảy thai.
  • Hạt dẻ cười: Trong hạt dẻ cười chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho bà bầu như: canxi, sắt, magie, phốt pho và các vitamin C, B… có tác dụng thúc đẩy khả năng miễn dịch của bà bầu, tăng cường sức đề kháng trong giai đoạn mang thai. Lưu ý: Một số mẹ bầu bị dị ứng với các loại hạt thì không nên ăn hoặc hạn chế sử dụng hạt dẻ cười bởi nó có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu.
  • Hạt sen: Có tác dụng giúp an thần, giảm căng thẳng, stress trong giai đoạn mang thai, mang lại giấc ngủ sâu hơn. Ngoài ra, hạt sen còn hỗ trợ sự phát triển của não bộ thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
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Hạt sen giúp bà bầu giảm căng thẳng, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tìm hiểu về tác dụng của hạt điều với bà bầu, khi nào bà bầu nên sử dụng hạt điều. Hy vọng với những thông tin từ bài viết, bạn đọc có thể biết cách sử dụng hạt điều một cách hợp lý để bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho mẹ và thai nhi trong quá trình mang thai. 

Bà bầu ăn hạt điều có tốt không và có nên ăn trong 3 tháng đầu?

Bà bầu ăn hạt điều có tốt không và có nên ăn trong 3 tháng đầu?

Hạt điều mang lại giá trị dinh dưỡng cao và tốt cho sức khỏe con người. Do đó việc bà bầu ăn hạt điều có tốt không là vấn đề được nhiều người quan tâm.

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