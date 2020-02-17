Món ăn bổ dưỡng cho bà bầu giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh

Nuôi dạy con 17/02/2020 17:18

Dinh dưỡng khi mang thai rất quan trọng giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho mẹ những món ăn bổ dưỡng cho bà bầu.

Dinh dưỡng cho bà bầu là yếu tố quan trọng giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Tuy nhiên, không phải mẹ bầu nào cũng nắm được đầy đủ các kiến thức dinh dưỡng để xây dựng được một thực đơn lành mạnh cho cả mẹ và bé. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ cung cấp những món ăn bổ dưỡng cho bà bầu để mẹ dễ dàng lựa chọn đưa vào chế độ ăn.

Mon an bo duong cho ba bau
Món ăn bổ dưỡng cho bà bầu giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet.

Một số lưu ý khi lựa chọn món ăn bổ dưỡng cho bà bầu

Nếu mẹ bầu muốn xây dựng thực đơn gồm những món ăn tốt cho thai nhi thì đừng bỏ qua những lưu ý sau:

  • Luôn ăn đầy đủ và đa dạng các nhóm thực phẩm để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi.
  • Cung cấp năng lượng hàng ngày bằng các thực phẩm chứa tinh bột lành mạnh như ngũ cốc, các loại củ. Các loại bánh ngọt chỉ đóng vai trò bữa phụ, bữa ăn nhẹ.
  • Sử dụng các thực phẩm giàu đạm có nguồn gốc động vật để cung cấp lượng đạm dồi dào như tôm, cá, trứng, sữa.
  • Tích cực sử dụng các thực phẩm giàu đạm có nguồn gốc thực vật, tỷ lệ giữa lượng đạm thực vật bằng đạm động vật.
  • Luôn ăn các thực phẩm chứa nhiều sắt như thịt đỏ, các loại rau xanh đậm, rau dền,...
Mon an bo duong cho ba bau 1
Mẹ bầu cần ăn thực phẩm chứa nhiều sắt - Ảnh minh họa: Internet.
  • Bổ sung các thực phẩm giàu canxi như sữa, cá, hạt vừng,...
  • Bổ sung đầy đủ các acid béo.
  • Ăn nhiều rau xanh, hoa quả đa dạng để cung cấp nhiều vitamin, chất xơ, chất khoáng, chống táo bón cho mẹ bầu.
  • Luôn luôn uống ít nhất 1.5 lít nước mỗi ngày, sử dụng nước lọc, các loại trà, hạn chế tối đa các loại nước ngọt đóng chai, nước có gas,... để giảm nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ.
Mon an bo duong cho ba bau 2
Uống ít nhất 1.5 lít nước mỗi ngày để đủ lượng nước ối thai nhi - Ảnh minh họa: Internet.

Món ăn bổ dưỡng cho bà bầu

Để giúp mẹ bầu dễ dàng lựa chọn món ăn trong thực đơn mỗi ngày, mẹ bầu có thể tham khảo các món ăn bổ dưỡng dưới đây:

Cháo thịt bằm cà rốt

Đây là món ăn được nhiều mẹ bầu ví như “nhân sâm bình dân” bởi cách làm và nguyên liệu rất đơn giản nhưng lượng dinh dưỡng mang lại vô cùng dồi dào. Một bát cháo có thể cung cấp cho mẹ bầu lượng caroten, vitamin B1, B2, C, lượng protein, chất béo, khoáng chất quan trọng như photpho, canxi, sắt,... rất có lợi cho mẹ và bổ dưỡng cho thai nhi.

Mon an bo duong cho ba bau 3
Cháo thịt bằm cà rốt đơn giản, giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet.

Cháo thịt gà

Trong thịt gà có chứa rất nhiều đạm, giàu sắt và kẽm cùng nhiều vi chất thiết yếu cho mẹ bầu trong những tháng đầu. Cháo thịt gà rất dễ ăn nên đây là món ăn cho bà bầu nghén rất phù hợp. Để gia tăng hương vị, bạn có thể chế biến cùng một số loại nấm, rau củ như cà rốt, hành để món ăn thêm hấp dẫn và không bị nhàm chán.

Mon an bo duong cho ba bau 4
Cháo thịt gà phù hợp với mẹ bầu 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet.

Cháo bồ câu

Trong Đông y, thịt chim bồ câu có vị ngọt, bổ tạng, lợi cho khí huyết, giúp giải độc rất tốt. Còn theo khoa học, thịt bồ câu chứa hàm lượng protein, lipit, khoáng chất vô cùng cần thiết cho chế độ dinh dưỡng của bà bầu. Vì vậy, cháo bồ câu là một trong những món ăn tốt cho bà bầu và thai nhi được ưa chuộng nhất.

Mon an bo duong cho ba bau 5
Cháo bồ câu là món ăn bổ dưỡng mà mẹ bầu nên ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Cháo cá

Từ xa xưa, cá là loại thực phẩm được dân ta “truyền tai” nhau rằng ăn cá sẽ thông minh, phát triển trí não tốt hơn. Cá chứa nhiều protein và chất béo có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, cháo cá là món ăn bổ dưỡng cho bà bầu 3 tháng cuối được nhiều người yêu thích. 

Mon an bo duong cho ba bau 6
Cháo cá ngon miệng cho mẹ, lợi cho sự phát triển trí não của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, cháo cá tạo hương vị lạ miệng, thơm ngon, giúp mẹ bầu vừa đổi món vừa cung cấp thêm nhiều dưỡng chất có lợi. Mẹ có thể lựa chọn một số loại cá giàu dinh dưỡng như cá chép, cá lóc,... có nhiều thịt, ít xương để chế biến các món cháo ngon, không bị ngán.

Trứng gà

Các món ăn chế biến từ trứng gà là món ăn bổ dưỡng cho mẹ bầu rất bổ dưỡng mà mẹ bầu nào cũng nên ăn. Trứng gà chứa nhiều vi lượng quan trọng và thiết yếu cho sự phát triển cả thể chất và trí não của thai nhi.

Mon an bo duong cho ba bau 7
Trứng gà là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn bà bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, trứng gà chứa lượng vitamin dồi dào và đặc biệt là giàu Omega-3. Ăn trứng gà còn giúp hỗ trợ giảm lượng cholesterol trong máu, giúp bé tăng cường trí não và thông minh hơn. Mẹ có thể chế biến nhiều món ăn từ trứng, nhưng đơn giản và giữ nguyên thành phần dinh dưỡng nhất là trứng luộc, mẹ nên ăn 3-4 quả mỗi tuần.

Canh cua, canh ngao

Cua và ngao là hai loại thực phẩm giúp mẹ bổ sung canxi tự nhiên rất tốt. Vì vậy, mẹ có thể ăn các món canh cua, canh ngao nấu cùng một số loại rau như mồng tơi, bầu,... để đảm bảo vừa cung cấp đủ canxi, vừa bổ sung thêm rau xanh. Đây còn là hai món canh giúp mẹ thanh nhiệt, giải độc và chống táo bón rất tốt.

Trên đây là một số món ăn bổ dưỡng cho bà bầu mà mẹ bầu nên tham khảo. Mang thai là thời kỳ quan trọng mà mẹ cần đặc biệt lưu ý về dinh dưỡng, bổ sung các món ăn tốt cho mẹ và bé để bé sinh ra khỏe mạnh và phát triển thông minh.

Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu để mẹ khỏe, con khỏe

Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu để mẹ khỏe, con khỏe

Dinh dưỡng cho bà bầu tháng đầu tiên hay 3 tháng đầu là vô cùng quan trọng, bởi trong giai đoạn này, mẹ bầu thường có tình trạng ốm nghén. Cùng tham khảo chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu trong bài viết sau!

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm cho bà bầu bầu nên ăn gì nên cho bà bầu ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 22 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?