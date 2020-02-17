Món ăn bổ dưỡng cho bà bầu giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh

Nếu mẹ bầu muốn xây dựng thực đơn gồm những món ăn tốt cho thai nhi thì đừng bỏ qua những lưu ý sau:

Dinh dưỡng cho bà bầu là yếu tố quan trọng giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Tuy nhiên, không phải mẹ bầu nào cũng nắm được đầy đủ các kiến thức dinh dưỡng để xây dựng được một thực đơn lành mạnh cho cả mẹ và bé. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ cung cấp những món ăn bổ dưỡng cho bà bầu để mẹ dễ dàng lựa chọn đưa vào chế độ ăn.

Đây là món ăn được nhiều mẹ bầu ví như “nhân sâm bình dân” bởi cách làm và nguyên liệu rất đơn giản nhưng lượng dinh dưỡng mang lại vô cùng dồi dào. Một bát cháo có thể cung cấp cho mẹ bầu lượng caroten, vitamin B1, B2, C, lượng protein, chất béo, khoáng chất quan trọng như photpho, canxi, sắt,... rất có lợi cho mẹ và bổ dưỡng cho thai nhi.

Để giúp mẹ bầu dễ dàng lựa chọn món ăn trong thực đơn mỗi ngày, mẹ bầu có thể tham khảo các món ăn bổ dưỡng dưới đây:

Luôn luôn uống ít nhất 1.5 lít nước mỗi ngày, sử dụng nước lọc, các loại trà, hạn chế tối đa các loại nước ngọt đóng chai, nước có gas,... để giảm nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ.

Cung cấp năng lượng hàng ngày bằng các thực phẩm chứa tinh bột lành mạnh như ngũ cốc, các loại củ. Các loại bánh ngọt chỉ đóng vai trò bữa phụ, bữa ăn nhẹ.

Cháo thịt bằm cà rốt đơn giản, giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet.

Cháo thịt gà

Trong thịt gà có chứa rất nhiều đạm, giàu sắt và kẽm cùng nhiều vi chất thiết yếu cho mẹ bầu trong những tháng đầu. Cháo thịt gà rất dễ ăn nên đây là món ăn cho bà bầu nghén rất phù hợp. Để gia tăng hương vị, bạn có thể chế biến cùng một số loại nấm, rau củ như cà rốt, hành để món ăn thêm hấp dẫn và không bị nhàm chán.

Cháo thịt gà phù hợp với mẹ bầu 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet.

Cháo bồ câu

Trong Đông y, thịt chim bồ câu có vị ngọt, bổ tạng, lợi cho khí huyết, giúp giải độc rất tốt. Còn theo khoa học, thịt bồ câu chứa hàm lượng protein, lipit, khoáng chất vô cùng cần thiết cho chế độ dinh dưỡng của bà bầu. Vì vậy, cháo bồ câu là một trong những món ăn tốt cho bà bầu và thai nhi được ưa chuộng nhất.

Cháo bồ câu là món ăn bổ dưỡng mà mẹ bầu nên ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Cháo cá

Từ xa xưa, cá là loại thực phẩm được dân ta “truyền tai” nhau rằng ăn cá sẽ thông minh, phát triển trí não tốt hơn. Cá chứa nhiều protein và chất béo có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, cháo cá là món ăn bổ dưỡng cho bà bầu 3 tháng cuối được nhiều người yêu thích.

Cháo cá ngon miệng cho mẹ, lợi cho sự phát triển trí não của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, cháo cá tạo hương vị lạ miệng, thơm ngon, giúp mẹ bầu vừa đổi món vừa cung cấp thêm nhiều dưỡng chất có lợi. Mẹ có thể lựa chọn một số loại cá giàu dinh dưỡng như cá chép, cá lóc,... có nhiều thịt, ít xương để chế biến các món cháo ngon, không bị ngán.

Trứng gà

Các món ăn chế biến từ trứng gà là món ăn bổ dưỡng cho mẹ bầu rất bổ dưỡng mà mẹ bầu nào cũng nên ăn. Trứng gà chứa nhiều vi lượng quan trọng và thiết yếu cho sự phát triển cả thể chất và trí não của thai nhi.

Trứng gà là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn bà bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, trứng gà chứa lượng vitamin dồi dào và đặc biệt là giàu Omega-3. Ăn trứng gà còn giúp hỗ trợ giảm lượng cholesterol trong máu, giúp bé tăng cường trí não và thông minh hơn. Mẹ có thể chế biến nhiều món ăn từ trứng, nhưng đơn giản và giữ nguyên thành phần dinh dưỡng nhất là trứng luộc, mẹ nên ăn 3-4 quả mỗi tuần.

Canh cua, canh ngao

Cua và ngao là hai loại thực phẩm giúp mẹ bổ sung canxi tự nhiên rất tốt. Vì vậy, mẹ có thể ăn các món canh cua, canh ngao nấu cùng một số loại rau như mồng tơi, bầu,... để đảm bảo vừa cung cấp đủ canxi, vừa bổ sung thêm rau xanh. Đây còn là hai món canh giúp mẹ thanh nhiệt, giải độc và chống táo bón rất tốt.

Trên đây là một số món ăn bổ dưỡng cho bà bầu mà mẹ bầu nên tham khảo. Mang thai là thời kỳ quan trọng mà mẹ cần đặc biệt lưu ý về dinh dưỡng, bổ sung các món ăn tốt cho mẹ và bé để bé sinh ra khỏe mạnh và phát triển thông minh.