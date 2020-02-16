Các loại hạt cho bà bầu giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh

3 tháng đầu là khoảng thời gian tương đối khó khăn trong ăn uống đối với các mẹ bầu . Ốm nghén, buồn nôn thường xuyên khiến các chị em mệt mỏi và ăn uống rất ít. Nhưng đây cũng chính là giai đoạn quan trọng trong quá trình mang thai giúp thai nhi phát triển tốt về nhiều mặt. Việc bổ sung các loại hạt giàu dinh dưỡng , có hương vị thơm ngon sẽ giúp các mẹ bầu cung cấp đủ năng lượng cho trẻ khỏe mạnh.

Trong thời gian mang thai, nhiều bà bầu cảm thấy luôn trong tình trạng thèm ăn, đặc biệt là ở những tháng cuối thai kỳ. Thai phụ lúc này sẽ cảm thấy thèm ăn và mau đói hơn so với bình thường do cơ thể cần thêm nhiều năng lượng để nuôi dưỡng thai nhi. Lựa chọn và dùng đúng cách các loại hạt cho bà bầu là điều rất cần thiết.

Nằm trong top đầu danh sách các loại hạt tốt cho bà bầu, hạt óc chó giúp phụ nữ mang thai bổ sung rất nhiều dưỡng chất tự nhiên như vitamin E, omega-3,... Đặc biệt, các axit hữu cơ có trong quả óc chó được được chứng minh có tác dụng kích thích sự phát triển não bộ của bào thai.

Hạt óc chó giúp phụ nữ mang thai bổ sung rất nhiều dưỡng chất tự nhiên như vitamin E, omega-3,...

- Hạt hạnh nhân

Với hàm lượng omega-3 dồi dào, hạnh nhân được xem là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho phụ nữ mang thai và hỗ trợ tích cực cho trí thông minh của em bé sau khi sinh ra. Bên cạnh đó, lượng folate và axit folic có trong hạnh nhân rất cần thiết để mẹ bầu bổ sung thêm dưỡng chất ngăn ngừa dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

- Hạt dẻ

Hạt dẻ là loại hạt không thể thiếu trong danh sách các loại hạt tốt cho bà bầu bởi vì nó chứa rất nhiều protein, canxi, chất béo, sắt, kẽm, phốt pho và vitamin. Các dưỡng chất này có tác dụng điều chỉnh lưu lượng máu, kích thích hoạt động của thận và cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ bắp. Ăn hạt dẻ thường xuyên giúp bà bầu có sức khỏe ổn định và hệ cơ xương tốt. Ngoài ra, loại hạt này còn mang đến khả năng giúp mẹ bầu giảm mệt mỏi khi mang thai.

- Hạt chia

Hạt chia rất giàu các axit béo Omega-3 cần thiết cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Trong mỗi 100g hạt chia có chứa tới 19.3g Omega-3, tương đương cao gấp 8 lần so với trong cá hồi cũng như cao hơn rất nhiều lần so với các thực phẩm chứa Omega-3 khác.

Hạt chia rất giàu các axit béo Omega-3 cần thiết cho sự phát triển não bộ của thai nhi

- Hạt sen

Hạt sen rất giàu protein, canxi, và phốt pho… Đây đều là những chất rất tốt cho thận, lá lách, sức khỏe tinh thần và tâm trạng của mẹ bầu. Đồng thời, hạt sen cũng có tác dụng tích cực đến sự phát triển của hệ thần kinh và não bộ của thai nhi. Ăn hạt sen thường xuyên còn giúp các chị em dễ ngủ và dưỡng da hiệu quả trong quá trình mang thai.

- Hạt mắc ca

Hạt mắc ca cho bà bầu có rất nhiều tác dụng tốt như góp phần quan trọng trong sự phát triển trí não của em bé nhờ các thành phần dinh dưỡng (vitamin A, B,E, các khoáng chất, protein và axit béo); giúp mẹ bầu có hệ miễn dịch khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật; giúp mẹ cải thiện chứng nghén ăn và hỗ trợ khôi phục lại năng lượng đã mất,….

- Hạt bí

Hạt bí không chỉ là loại hạt ăn vặt ngon, chúng còn là nguồn cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu như sắt, kali, chất béo, vitamin, calorie… Những hoạt chất này đều rất cần thiết cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Hạt bí là nguồn cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu

Bên cạnh đó, việc ăn hạt bí thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ trầm cảm trong và sau khi mang thai, mang đến cho mẹ bầu một thai kỳ thoải mái và tỉnh táo.

2. Các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng cuối thai kỳ

Ở những tháng cuối thai kỳ, có vẻ việc ăn uống đã trở nên dễ dàng và ngon miệng hơn cho các bà bầu. Bên cạnh nên ăn các loại hạt được khuyên dùng ở 3 tháng đầu, các mẹ có thể bổ sung thêm các loại hạt sau đây như một cách giúp bà bầu và thai nhi phát triển toàn diện, đầy đủ dưỡng chất trước khi sinh.

- Hạt chia

Trong hạt chia chứa nhiều axit béo Omega-3 cần thiết cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Trong mỗi 100g hạt chia có chứa tới 19.3g Omega-3, tương đương cao gấp 8 lần so với trong cá hồi cũng như cao hơn rất nhiều lần so với các thực phẩm chứa Omega-3 khác.

Mẹ bầu có thể sử dụng 1-2 thìa hạt chia mỗi ngày để chế biến kết hợp với các món ăn phụ khác.

- Hạt đậu phộng

Đậu phộng không chỉ là món ăn quen thuộc mà bạn có biết nó còn rất tốt cho phụ nữ khi mang thai bởi trong đậu phộng chứa hơn 10 axit amin cần thiết cho cơ thể, giúp kích thích tái tạo các tế bào não, phát triển tư duy và tăng cường trí nhớ. Đồng thời, lượng protein và folate giàu có trong đậu phộng còn giúp ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh ở thai nhi, đặc biệt là ở khu vực não và xương sống.

Đậu phộng là loại hạt rất tốt cho phụ nữ khi mang thai

Khi ăn đậu phộng, mẹ bầu không nên bỏ đi lớp màng màu hồng bên ngoài vì nó tốt cho máu và sức khỏe. Canh sườn heo nấu đậu phộng cũng là một món ăn rất tốt khi mang thai.

- Hạt điều

Hạt điều là loại hạt ăn rất ngon và chúng còn đặc biệt tốt cho cả thai phụ và thai nhi. Loại hạt này hoàn toàn không chứa cholesterol và vô cùng an toàn cho tim mạch. Ngoài ra, hạt điều còn giàu magiê, canxi có tác dụng góp phần xây dựng hệ cơ bắp khỏe mạnh và hệ xương chắc khỏe cho thai nhi. Các chất dinh dưỡng trong hạt điều cũng giúp mẹ dễ hấp thu sắt hơn.

Mỗi ngày, mẹ bầu chỉ nên ăn khoảng ¼ cốc hạt điều sẽ đảm bảo cung cấp đủ các lợi ích dinh dưỡng từ loại hạt này.

Hạt điều là một trong những loại hạt ăn rất ngon và chúng còn đặc biệt tốt cho cả thai phụ và thai nhi

- Hạt hướng dương

Trong hạt hướng dương chứa hàm lượng protein tốt hơn bất kỳ loại hạt nào khác, đồng thời chưa một lượng calorie khá thấp. Hơn nữa, vitamin E và axit amin có trong hạt hướng dương sẽ giúp cải thiện sức đề kháng, giúp bà bầu có một thai kỳ an toàn và tránh được các nguy cơ sẩy thai.

Sữa hạt nào tốt cho bà bầu?

Các loại hạt ngoài việc ăn dưới dạng rang chín, nấu canh, làm bánh, chúng ta hoàn toàn có thể chế biến chúng thành các loại sữa dinh dưỡng. Điều này vừa giúp thay đổi khẩu vị, lại giúp giữ được các giá trị dinh dưỡng không bị hao hụt trong quá trình chế biến, chúng lại còn rất thơm ngon và giúp cơ thể dễ hấp thụ.

Chúng ta có thể chế biến riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều loại hạt lại với nhau để cho ra từng loại thức uống có hương vị khác nhau, vừa không gây ngán vừa giúp bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể trong suốt thai kỳ.

Chế biến các loại hạt thành các loại sữa dinh dưỡng để giúp thay đổi khẩu vị và giữ được các giá trị dinh dưỡng

Sữa hạt óc chó, sữa hạt hạnh nhân, sữa hạt sen, sữa hạt mắc ca,... đa phần đều thơm ngon và rất dễ uống. Các loại hạt này cũng ít gây tăng cân vừa khá dễ chịu cho hệ tiêu hóa. Bạn có thể thay sữa động vật bằng các loại sữa hạt vài lần trong tuần như một cách giúp thay đổi khẩu vị, chống biếng ăn khi mang thai.

3. Các loại hạt bà bầu không nên ăn

Đa phần các loại hạt có mặt trên thị trường đều cung cấp các dưỡng chất rất tốt cho bà bầu đang mang thai. Ngoài ra, với hương vị thơm ngon và dễ chế biến thành nhiều loại thức ăn, đồ uống khác nhau nên hạt luôn được các bà bầu cho vào danh sách cần bổ sung trong suốt giai đoạn bầu bí.

Sử dụng từng loại hạt với số lượng vừa phải trong thời gian ngắn

Tuy nhiên, cái gì dùng nhiều quá cũng không tốt. Việc sử dụng từng loại hạt với số lượng vừa phải trong thời gian ngắn là lời khuyên luôn được các chuyên gia gợi ý. Ngoài ra, đối với những người có tiền sử dị ứng với các loại hạt nên cân nhắc việc tránh bổ sung các loại hạt gây dị ứng vào cơ thể trong giai đoạn mang thai để tránh gây ảnh hưởng không tốt cho cả mẹ lẫn con.

Bà bầu nên ăn các loại hạt vào thời điểm nào?

Việc bổ sung các loại hạt nên được diễn ra thường xuyên trong suốt quá trình mang thai, đặc biệt là ở 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Các mẹ bầu nên tránh ăn hạt vào buổi tối để hạn chế việc tăng cân quá mức khi mang thai.

Việc bổ sung các loại hạt nên được diễn ra thường xuyên trong suốt quá trình mang thai

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi, các mẹ bầu đã phần nào tìm được câu trả lời cho câu hỏi các loại hạt cho bà bầu nên ăn và ăn vào thời điểm nào là tốt nhất. Chúc các chị em luôn hạnh phúc và khỏe mạnh trong suốt quá trình mang thai và sinh nở.