Mẹ bầu thèm ăn vặt phải làm sao và nên ăn gì? Các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ mà mẹ nào cũng nên thử.

Để có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ bầu phải đảm bảo nạp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Quá trình thai nghén, chắc chắn mẹ sẽ rất thèm đồ ăn vặt. Tuy nhiên thay vì việc ăn các thức ăn nhanh hoặc những món đồ chiên rán nhiều dầu mỡ thì mẹ nên chọn ăn các loại hạt sẽ an toàn và bổ dưỡng hơn. Dưới đây là tổng hợp các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu. Tổng hợp các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet Hạt óc chó Một trong các loại hạt cho bà bầu đó chính là hạt óc chó. Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, trong hạt óc chó có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng cực kỳ có lợi cho sức khỏe của mẹ điển hình như là các loại axit hữu cơ, omega 3, vitamin E hỗ trợ tối đa cho quá trình hoàn thiện và phát triển trí não của bé. Chưa kể đến hàm lượng dinh dưỡng của 100gr hạt óc chó có chứa 65gr chất béo; 15g protein và 654 Kcal. Chính vì thế nếu nghén ngẩm không ăn được gì, các mẹ hãy bổ sung mỗi ngày 6 - 8 quả óc chó. Vừa tốt cho sức khỏe,lại giúp cho con sinh ra được thông minh sáng dạ. Hạt óc chó nên ăn vào thời điểm nào? Thời điểm tốt nhất mẹ nên ăn đó chính là sau bữa sáng và sau bữa trưa.

Óc chó là một loại hạt giàu giá trị dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet Hạt hạnh nhân Hạt hạnh nhân có tác dụng gì cho bà bầu? Cũng giống như hạt óc chó, hạnh nhân chứa một hàm lượng Omega 3 cực kỳ giàu có. Đồng thời hàm lượng folate và axit folic có trong hạnh nhân giúp phòng ngừa dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Chưa kể đến lượng magie dồi dào kích thích sự phát triển và hoàn thiện tối đa hệ thần kinh của bé, giảm nguy cơ sinh non. Tuy nhiên mỗi ngày, mẹ nên bổ sung khoảng 23 hạt hạnh nhân là đủ. Hạnh nhân giàu hàm lượng Omega - 3 - Ảnh minh họa: Internet Hạt macca Hạt macca có tốt cho bà bầu không? Với hàm lượng các dưỡng chất có trong loại hạt này thì không một ai có thể phủ nhận được tác dụng của hạt macca. Trong thời kỳ đầu của thai kỳ, mẹ nên bổ sung 4 - 5 hạt macca/ ngày. Vừa bổ sung các loại vitamin A, B, E,... và các chất béo có lợi cho cơ thể lại vừa cải thiện chứng chán ăn nghén ngẩm. Macca cũng là một trong những loại hạt đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển trí não của em bé.

Macca đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển trí tuệ của em bé - Ảnh minh họa: Internet Hạt chia Có thai 3 tháng đầu ăn hạt chia được không? Hạt chia được biết đến là một trong số các loại hạt cho bà bầu mang trong mình rất nhiều tác dụng, đặc biệt là tác dụng chống táo bón và giảm tỷ lệ dị tật ở thai nhi. Nên ăn một lượng hạt chia vừa đủ, không ăn quá nhiều hạt chia bởi hàm lượng các chất dinh dưỡng trong loại hạt này khá là cao. Mẹ có thể xay hạt chia để uống với sữa, cũng có thể thêm vào các món salad, món bánh tùy thích hoặc ăn kèm với sữa chua để bôi trơn và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Hạt chia giúp mẹ vượt qua táo bón - Ảnh minh họa: Internet Hạt điều Một trong các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ đó chính là hạt điều. Hàm lượng magie và canxi dồi dào có trong hạt điều đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện và phát triển đồng đều hệ xương của bé. Đồng thời những thành phần trong hạt điều còn thúc đẩy quá trình hấp thu sắt, sản sinh hồng cầu liên tục, chính vì thế bổ sung hạt điều lường xuyên, mẹ sẽ không phải lo lắng đến việc sẽ thiếu máu khi sinh con. Hạt điều bổ sung hàm lượng sắt dồi dào - Ảnh minh họa: Internet Hạt sen Trong suốt thời kỳ thai nghén, chắc chắn sẽ có những thời điểm mẹ bị căng thẳng thần kinh vì không ngủ được. Hạt sen là một loại hạt có tác dụng cải thiện tinh thần thêm hưng phấn hơn, mang đến cho mẹ những giấc ngủ sâu và sảng khoái để mẹ cảm thấy khỏe mạnh hơn. Hạt sen vừa tác động đến hệ thần kinh của mẹ, cũng góp một phần không ít vào sự phát triển của não bộ thai nhi. Mẹ có thể chế biến thành các món chè, hoặc có thể nấu chung với gà ác, thịt hầm,.... Hạt sen mang đến cho mẹ những giấc ngủ sáng khoải - Ảnh minh họa: Internet Hạt đậu phộng Nhắc đến các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ, chắc chắn sẽ không thể thiếu được hạt đậu phộng. Trong đậu phộng chứa 10 loại axit amin cần thiết cho sức khỏe của mẹ cũng như sự phát triển của con. Ăn nhiều đậu phộng hỗ trợ giảm tỷ lệ dị tật ở thai nhi, đặc biệt là vùng xương sống và não. Thay vì việc ăn những đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán ngoài kia thì mỗi khi lên cơn thèm ăn, mẹ hãy thay thế bằng các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ kể trên để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của con yêu.

Một số lưu ý khi bổ sung dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ 3 tháng đầu thai kỳ mẹ đối diện với nghén ngẩm liên tục. Vậy thực đơn dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu nên lưu ý những điều gì?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-hop-cac-loai-hat-tot-cho-ba-bau-3-thang-dau-350470.html