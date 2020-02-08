Một số lưu ý khi bổ sung dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ

3 tháng đầu là thời điểm rất quan trọng đối với sức khỏe của cả mẹ và bé. Trong thời gian này, bé bắt đầu hình thành và phát triển các giác quan, trí não. Tuy chưa hoàn thiện nhưng nếu mẹ duy trì được thói quen ăn uống đủ chất, hợp lý thì cả thai kỳ sau này sẽ rất an toàn và khỏe mạnh. Vậy mẹ bầu nên ăn gì trong 3 tháng đầu ?

3 tháng đầu thai kỳ có lẽ là thời điểm khó khăn nhất của mẹ bầu vì thời gian này thai còn yếu, mẹ lại ốm nghén liên tục, việc ăn uống không đảm bảo. Chính vì vậy mẹ luôn lo lắng không biết có ảnh hưởng đến con hay không. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ghi nhớ những lưu ý về dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu dưới đây, chắc chắn bạn sẽ có một thai kỳ nhẹ nhàng hơn.

Một trong những thực phẩm tốt cho bà bầu 3 tháng đầu đó là những thực phẩm chứa hàm lượng sắt khổng lồ giúp bổ sung máu và tránh tình trạng thiếu máu. Thịt bò có một lượng protein và các vitamin như V6, B12, kẽm vô cùng dồi dào rất tốt cho sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên có một lưu ý khi chọn thịt bò là mẹ chỉ nên ăn thịt bò nạc và ăn uống điều độ, không nên ăn liên tục và ăn quá nhiều sẽ dẫn đến việc tăng cholesterol trong máu.

Thịt bò là loại thực phẩm mẹ không nên bỏ quả - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà

Thêm một thực phẩm tốt cho thai nhi 3 tháng đầu nữa đó chính là thịt gà. Gà là một loại thịt gia cầm chứa hàm lượng canxi, phốt pho, sắt và các loại vitamin như A, B1 B2, D, E,.... cực kỳ cao, hơn hẳn so với các loại thịt khác. Để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của con yêu giai đoạn đầu, mẹ nên tăng cường bổ sung thịt gà, có thể chế biến theo dạng canh gà hầm, cháo gà, gà rang, gà nấu xáo,... thay đổi công thức nấu nướng thường xuyên để đỡ bị ngán ngẩm.

Các loại rau xanh

Rau bina, diếp cá, cải xoăn, súp lơ có lẽ là những món ăn không thể thiếu được trong thực đơn dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu. Ăn nhiều rau xanh bổ sung nhiều axit folic, điều này giúp hạn chế tối đa hiện tượng dị tật bẩm sinh ở trẻ. Chưa hết, nó còn mang đến công dụng duy trì sức khỏe cho mẹ, ngăn chặn sự mệt mỏi khi mang thai. Bên cạnh đó, trong thời kỳ thai nghén, do bổ sung hàm lượng sắt và canxi nhiều nên táo bón là một điều không thể tránh khỏi. Các loại rau xanh chính là một giải pháp hỗ trợ đẩy lùi táo bón cực kỳ tốt.

Các loại rau xanh cũng là một phần không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hoa quả giàu vitamin C

Mang thai 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì? 3 tháng đầu, mẹ bầu thường phải đối mặt với những cơn nghén ngẩm liên tục. Chính vì thế bổ sung các loại hoa quả giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, mận, xoài, cherry, dâu tây,... sẽ giúp kích thích vị giác cho mẹ. Không những thế, các loại quả này còn giúp tăng cường sức đề kháng cho mẹ bầu 3 tháng đầu thai kỳ.

Hoa quả giàu vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

DHA được biết đến là một thành phần đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện trí não của thai nhi. Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, trong cá hồi chứa một hàm lượng DHA cực kỳ cao. Chưa kể đến tổng hợp vitamin A, D, B12, B1, B6,... cùng các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, …. Cá hồi rất dễ ăn, nếu 3 tháng đầu mẹ sợ mùi cá tanh thì hãy làm ruốc cá hồi cho dễ ăn. Hàm lượng chuẩn cho mỗi tuần là 350gam.

Cá hồi rất tốt cho sức khỏe của mẹ và em bé - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì

Bên cạnh những thực phẩm cần bổ sung, mẹ bầu 3 tháng đầu cũng nên tránh xa một số loại thức ăn sau:

Rau sam, rau răm, rau ngót, chùm ngây là những loại rau mà mẹ bầu 3 tháng đầu nên tránh xa bởi chúng sẽ khiến cho thai kỳ phát triển không ổn định, co thắt tử cung dẫn đến nguy cơ sảy thai cao.

Đu đủ, dứa xanh là 2 loại quả mẹ lưu ý tuyệt đối không được ăn bởi chúng có chất làm mềm tử cung, kích thích tử cung co bóp dễ dẫn đến việc sảy thai.

Đu đủ xanh và dứa là hai loại thực phẩm tuyệt đối mẹ không được ăn ở 3 tháng đầu thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn những đồ ăn nhanh, đồ chiên mỡ nhiều sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và tim mạch. Vả lại chúng được chế biến ở nhiệt độ lớn khiến hàm lượng dưỡng chất còn lại cũng chẳng được bao nhiêu nữa.

Không sử dụng các chất kích thích và các loại thức uống có cồn như rượu, bia,... sẽ gây nên nguy cơ dị tật cho thai nhi rất cao.

Trên đây là một số lưu ý về thực đơn dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu. Hãy lưu lại ngay bây giờ để chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và con yêu trong suốt cả thai kỳ.