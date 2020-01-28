Thức ăn tốt cho bà bầu - Thực đơn mà các mẹ nên biết

Nuôi dạy con 28/01/2020 06:40

Thời gian có thai chị em cần phải bổ sung rất nhiều dinh dưỡng để giúp thai nhi phát triển tốt. Thức ăn tốt cho bà bầu có nhiều loại. Chị em hãy cùng tìm hiểu!

Những thức ăn tốt cho bà bầu là nguồn dinh dưỡng chính nuôi lớn và giúp em bé phát triển tốt nhất ngay từ trong bụng mẹ. Mẹ bầu cần ăn gì? uống gì? Để giúp bé khỏe mạnh mỗi ngày.

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Thức ăn tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho bà bầu 3 tháng đầu

Trong 3 tháng đầu, mẹ nên chia bữa ăn thành 3 bữa chính và 3 bữa phụ. Cân đối các bữa ăn sao cho phù hợp:

Mẹ có thể tham khảo một vài thực đơn dưới đây:

Thực đơn 1:

  • 7h (bữa chính): Trứng - Chuối - Phở
  • 9h30 (bữa phụ): Ngô
  • 12h (bữa chính): Cơm - Mực chiên - Súp lơ luộc - Canh thịt băm nấu chua - Nước cam.
  • 15h (bữa phụ): Bánh bao.
  • 18h (bữa chính): Cơm - Thịt lợn rim - Mướp luộc - Thịt bò xào nấm rơm - Nho.
  • 21h (bữa phụ): Sữa.
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Trứng là thực phẩm rất tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn 2: 

  • 7h (bữa chính): Trứng - Ổi - Cháo - Nước mía.
  • 9h (bữa phụ): Khoai.
  • 12h (bữa chính): Cơm - Thịt gà rang gừng - Đậu đỗ luộc - Lươn xào giá đỗ - Nước ép táo.
  • 15h (bữa phụ): Bánh yến mạch và sữa.
  • 18h (bữa chính): Cơm - Tôm rang - Bắp cải xào - Thịt gà luộc - Canh mọc nấu nấm - Dâu tây.
  • 21h (bữa phụ): Nước cam vắt và bánh quy.

Thực đơn 3:

  • 7h (bữa chính): Táo - Xôi - Nước cam.
  • 9h30 (bữa phục): Bánh yến mạch và sữa.
  • 12h (bữa chính): Cơm - Sườn xào chua ngọt - Cải chíp xào - Canh cải nấu thịt băm - Nước dưa hấu.
  • 15h (bữa phụ): Ngô.
  • 18h (bữa chính): Cơm - Thịt lợn kho trứng cút - Mực xào cần tỏi - Su hào luộc - Quýt.
  • 21h (bữa phụ): Nước ép táo và bánh quy.

Thức ăn tốt cho bà bầu 3 tháng giữa

3 tháng giữa là giai đoạn em bé bắt đầu phát triển xương, các đặc điểm trên khuôn mặt, tay, chân và đặc biệt là não bộ. Vì vậy, việc bổ sung dinh dưỡng ở 3 tháng giữa là vô cùng quan trọng. Mẹ bầu ăn gì để con thông minh?

  • Sữa và các chế phẩm từ sữa: Trong sữa chua, phô mai có chứa rất nhiều vitamin D, canxi và một số lợi khuẩn khác giúp hệ tiêu hoá của mẹ bầu hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, những thực phẩm lên men này còn giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm nhanh chóng và hiệu quả hơn.
  • Các loại hạt như óc chó, hạt dẻ, hạnh nhân… đều rất bổ dưỡng vì là món ăn chứa nhiều omega 3 cho bé thông minh và tinh anh hơn.
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Hạt óc chó bổ sung nhiều dinh dưỡng cho phụ nữ có thai - Ảnh minh họa: Internet
  • Bổ sung nhiều loại rau quả để cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể khi mang thai.
  • Trứng gà là một trong những nguồn cung cấp vitamin D từ thực phẩm thiên nhiên, lòng đỏ trứng gà chứa thêm cholin - một trong những chất quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ.

Thức ăn tốt cho bà bầu 3 tháng cuối

Để giúp cơ thể khỏe mạnh và chuẩn bị cho một kỳ vượt cạn thành công. Bà bầu cần bổ sung các loại thực phẩm sau:

  • Ăn những thức ăn giàu protein chứa hàm lượng sắt và kẽm cao. Sắt giúp ngăn ngừa bé nhẹ cân, sinh non; kẽm sản sinh enzyme và insulin. Các thực phẩm như thịt gà, thịt lợn, đậu, xà lách xanh, gà tây và thịt bò.
  • Cá hồi sẽ là nguồn dinh dưỡng dồi dào axit béo và omega-3. Não sẽ phát triển nhanh trong vòng 3 tháng cuối thai kỳ. Bổ sung DHA giúp thúc đẩy sự hình thành và phát triển hệ thần kinh của bé.
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Cá hồi tốt cho sự phát triển trí não của trẻ - Ảnh minh họa
  • Đu đủ chín cung cấp nhiều kali, vitamin C, chất xơ và folate. Đây là liều thuốc tự nhiên chống lại chứng ợ nóng - triệu chứng phổ biến trong 3 tháng cuối. Bạn không được ăn đu đủ xanh, loại này chứa nhiều pepsin có thể gây co thắt và chuyển dạ sớm.
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Đu đủ chín thơm ngọt, nhiều dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý cho mẹ bầu có 1 thai kỳ khỏe mạnh

  • Chia nhỏ các bữa ăn và không được bỏ bất cứ bữa ăn nào.
  • Lựa chọn những nhóm thực phẩm lành mạnh trong chế độ ăn uống hàng ngày để đảm bảo dinh dưỡng.
  • Uống nhiều nước để làn da đủ ẩm, phòng táo bón.
  • Không sử dụng cafe, trà hay thuốc lá.
  • Loại bỏ những đồ ăn chứa nhiều muối, đường, chất béo. Lượng muối dư thừa có thể dẫn đến giữ nước và làm sưng mắt cá chân.
  • Tránh ăn các loại cá kiếm, cá hồng trắng hay cá thu vì chứa hàm lượng thuỷ ngân cao.
  • Không sử dụng sữa chưa tiệt trùng.
  • Không ăn những đồ cay nóng, đồ chiên nhiều dầu mỡ để ngăn ngừa chứng khó tiêu và ợ nóng.

Trên đây là tổng hợp thức ăn tốt cho bà bầu trong từng giai đoạn, làm sao giúp đầy đủ dinh dưỡng để mẹ và thai nhi phát triển tốt nhất trong toàn bộ thai kỳ. Tuy vậy, trước khi đưa ra một kế hoạch ăn uống cho chính mình, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ phụ khoa hoặc những người tư vấn dựa trên nhu cầu sức khỏe của bạn. Hãy thử những công thức nấu ăn mới ở nhà để mẹ vừa được thư giãn và được ăn ngon.

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