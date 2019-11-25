Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản: Hạt macca có tốt cho bà bầu không?

Để biết được hạt macca có tốt cho bà bầu không? thì hãy cùng tìm hiểu về những công dụng chính của loại hạt này mà ta có thể thấy được:

Hạt macca ngoài để ăn và có vị béo ngậy rất ngon, còn là một bài thuốc dân gian hiệu quả giúp chăm sóc sắc đẹp và nội tiết. Người phụ nữ, nhất là phụ nữ đang mang bầu rất quan tâm đến loại hạt này và muốn tìm lời giải đáp cho câu hỏi: Liệu hạt macca có tốt cho bà bầu không?

Hạt macca là loại hạt có chứa gần như tất cả các chất cần thiết cho cơ thể, từ protein, chất béo, chất xơ, cùng các nguyên tố khoáng vi lượng giúp cơ thể luôn khỏe khoắn.

Thành phần của hạt macca có chứa axit palmitoleic là hoạt chất chống lão hóa, duy trì sức sống và khả năng tái tạo cho da và tóc của bạn. Tuổi tác khiến cho chất này bị bào mòn, nhưng sử dụng macca có thể là giải pháp tuyệt vời giúp tìm lại xuân sắc.

Tác dụng của axit Oleic trong macca

Giảm viêm là tác dụng chính của loại axit này, giúp các vết thương mau lành hơn. Ngoài ra còn có tác dụng nâng cao trí nhớ, giảm thiểu hen suyễn, …

Tác dụng của các chất, thành phần dinh dưỡng có trong hạt macca

+ Protein và chất xơ: Tạo cảm giác no lâu cho người ăn, đồng thời làm chậm quá trình hấp thu đường qua máu. Tác dụng này vô cùng quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường vì cần kiểm soát lượng đường trong máu ở mức an toàn. Ngoài ra, chất xơ giúp dễ tiêu hóa thức ăn, tránh hiện tượng táo bón.

+ Chất chống oxy hóa: Hay các hợp chất Flavonoids có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các chất độc hại từ môi trường, ngăn chặn nguy cơ ung thư, làm giảm lão hóa và duy trì sức khỏe tinh thần cho người dùng.

+Photpho, canxi, mangan: Photpho và canxi giúp bổ sung và duy trì vào quá trình hình thành cấu trúc xương, đảm bảo xương chắc khỏe. Mangan lại có khả năng tái tạo, gia tăng thời gian phục hồi của xương, giúp cơ thể dẻo dai, chóng bình phục các chấn thương vật lý. Omega 3 cũng là một thành phần giúp bảo vệ xương khớp, chống lão hóa.

Các chất như photpho, canxi, mangan có trong hạt macca giúp bổ sung dinh dưỡng, tái thiết cấu trúc xương - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hạt macca còn có tác dụng giúp giảm cân nhanh chóng, vì các chất béo trong hạt không phải chất béo động vật, hòa hợp nhanh chóng với cơ thể và giúp đốt cháy mỡ thừa. Chính cảm giác no của hạt này mang lại cũng khiến bạn không muốn ăn quá nhiều món ăn khác đặc biệt là đồ ăn không đảm bảo chất lượng, giúp bạn giảm cân nhanh mà vẫn đủ dinh dưỡng.

Hạt macca có tốt cho bà bầu không thì chắc chắn là có rồi, vì khả năng cung cấp dinh dưỡng cũng như miễn dịch của nó rất phù hợp cho người có sức khỏe yếu như các bà bầu. Nhưng cụ thể, tốt như thế nào, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn một chút:

Ích lợi cho người mẹ:

Trước hết, là cải thiện miễn dịch. Người mới sinh thường yếu, cơ thể bị mất nhiều thành phần miễn dịch quan trọng dễ dẫn đến ốm nặng nếu như không được cung cấp những chất dinh dưỡng bổ sung hay cải thiện hệ miễn dịch. Nhất là các bệnh đường ruột, dưới công dụng của hạt macca có thể giúp bà bầu giảm tỷ lệ gặp phải những loại bệnh này.

Phục hồi và tái tạo là một tác dụng quan trọng. Ngoài hệ miễn dịch, macca có omega 3, omega 7, những thành phần giúp phụ nữ sau sinh nhanh chóng lấy lại làn da mong muốn. Người ta thường lo ngại vì các vết rạn, xuống cấp của làn da, nổi mụn,… thì hạt macca có thể giải quyết hiệu quả. Không những mang lại làn da như xưa, macca còn giúp duy trì và bảo vệ da chống khỏi các tác nhân gây lão hóa.

Lão hóa là nỗi sợ lớn của phụ nữ, đã được giải quyết nhờ macca - Ảnh minh họa: Internet

Macca còn giúp cho hệ tim mạch, huyết áp được ổn định.

Ích lợi cho bé:

Nhiều dinh dưỡng, và các vitamin cũng như khoáng chất trong hạt sẽ giúp hỗ trợ trí não cho bé, bé lớn lên sẽ thông minh và giàu năng lượng. Bên cạnh đó, chất axit folic có trong hạt cũng cung cấp cho bé điều kiện tốt nhất để phát triển, tránh tối đa tỉ lệ dị tật. Bé cũng được đảm bảo về xương và cơ nhờ có chất protein cũng như các nguyên tố khoáng vi lượng của hạt.

Thai nhi có được điều kiện để phát triển khỏe mạnh, thông minh nhờ hạt macca - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng hạt macca cho bà bầu?

Dưới đây là những lưu ý về thời điểm ăn hạt trong ngày cũng như số lượng để mang lại hiệu quả tốt nhất dành cho các bà bầu.

Chế biến: Ăn trực tiếp hạt đã rang sấy, hoặc chế biến thành các món ăn kèm như ngũ cốc dinh dưỡng, kẹo macca hay sữa hạt macca,… đều mang đến hiệu quả tốt.

Thời điểm ăn hạt:

Vậy bà bầu nên ăn hạt macca khi nào lại là câu hỏi rất được quan tâm. Vì tác động của hạt chủ yếu hướng đến thai nhi và phụ nữ mang bầu nên cần duy trì sử dụng hạt từ giai đoạn đầu của thai kỳ đến sau sinh. Nhờ vậy, dinh dưỡng từ hạt mới có hiệu quả cho sức khỏe của cả mẹ và bé, giúp bé phát triển trí não, giúp mẹ giữ được làn da mịn màng,..

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Bà bầu nên ăn bao nhiêu hạt macca 1 ngày?

Mỗi ngày nên ăn khoảng 11-12 hạt chia làm ba lần, để đỡ ngán và cũng dễ hấp thu hơn. Hạt macca chứa nhiều năng lượng, mỗi hạt khoảng 18 calorie, nên sẽ gây mệt mỏi nếu ăn quá nhiều. Nên kết hợp vận động nhẹ nhàng để giúp các chất được luân chuyển, tăng khả năng hấp thụ của cơ thể.

Dinh dưỡng của macca đối với sức khỏe nói chung và bà bầu nói riêng là không thể bàn cãi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin dinh dưỡng về hạt macca cũng như những lưu ý chung cho bà bầu, mẹ bỉm sữa khi muốn dành những điều kiện tốt nhất cho sức khỏe con cũng như giữ cho mình một vóc dáng, một tâm trí năng động và sức khỏe sau khi sinh nở. Hy vọng bài viết không chỉ đã giải đáp được thắc mắc cho câu hỏi “hạt macca có tốt cho bà bầu không?” mà còn cho những người khác muốn tìm một thực phẩm phù hợp với chế độ ăn uống tập luyện lành mạnh.