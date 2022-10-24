Theo y học cổ truyền, lá lốt vừa là một loại rau vừa là một vị thuốc nam có tính ôn bình. Có tác dụng hạ khí chỉ thống, chuyên trị các bệnh xương khớp, phong thấp, tê bại, chân tay lạnh, viêm xoang, đồng thời còn giúp nhuận tràng, chữa đầy hơi, nôn mửa, tiêu hóa kém và các bệnh về thận hay bàng quang.

Lá lốt hay có nơi còn gọi là lá lốp, lá tất bát, là một loại rau gia vị quen thuộc dùng để chế biến rất nhiều món ăn ngon trong ẩm thực Việt Nam. Loại lá này có mặt ở hầu hết các vùng miền trên khắp cả nước, với đặc tính dễ sống và hương thơm rất đặc trưng.

Lá lốt được dùng phổ biến để làm thức ăn là làm thuốc chữa các bệnh thường gặp!

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, lá lốt có khả năng chống viêm loét, bảo vệ gan, tốt cho tim mạch và ngăn ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả. Bên cạnh đó, lá lốt cũng giúp vệ sinh răng miệng, làm giảm tình trạng viêm lợi, sâu răng,… và hỗ trợ điều trị cho rất nhiều bệnh lý khác nữa.

Bà bầu có ăn được lá lốt không?

Trong quá trình mang thai, các mẹ bầu thường xuyên phải quan tâm đến việc nên ăn gì, không nên ăn gì để tốt cho sức khỏe của mẹ và sự an toàn của bé. Không rõ là nguồn tin xuất phát từ đâu nhưng có một số thông tin cho rằng bà bầu ăn lá lốt sẽ không tốt cho em bé.

Tuy nhiên, câu trả lời chính xác cho tin đồn này chính là: Bà bầu hoàn toàn có thể ăn được lá lốt mà không gây nguy hiểm hay có tác hại gì cho cả sức khỏe của mẹ lẫn em bé. Người ta còn khuyến khích mẹ bầu ăn lá lốt với mức độ vừa phải trong quá trình mang thai. Vì sao vậy?

Vì lá lốt có khả năng kích thích vị giác, làm tăng cảm giác thèm ăn, giúp mẹ bầu ngon miệng hơn, thích ăn hơn, giảm bớt đi tình trạng suy nhược do ốm nghén. Đặc biệt, lá lốt còn có thể giúp nhuận tràng, cải thiện hệ tiêu hóa, nên cũng giúp ích cho mẹ bầu ngăn ngừa và giảm bớt tình trạng táo bón trong thai kỳ.

Mẹ bầu hoàn toàn có thể ăn các món ăn được chế biến từ lá lốt!

Vì thế, mẹ bầu không còn phải băn khoăn hay là lo lắng về việc có được ăn lá lốt không nữa, mà có thể yên tâm ăn những món ăn ngon, giàu chất dinh dưỡng từ lá lốt, để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cả mẹ và bé nhé!

Thực hư thông tin lá lốt gây mất sữa

Bên cạnh câu hỏi có bầu có ăn được lá lốt không thì nhiều mẹ cũng hỏi về thông tin lá lốt có gây mất sữa không. Có một số người cho rằng lá lốt không tốt vì ăn sẽ ít sữa hoặc mất sữa. Thông tin này có đúng hay không?

Có thể giải đáp luôn để các mẹ yên tâm là lá lốt gây mất sữa là một nhận định không có căn cứ khoa học. Các bác sĩ phụ sản và cả các thầy thuốc Đông y đều khẳng định rằng, cho đến nay chưa có một nghiên cứu hay bằng chứng nào chứng tỏ rằng khi ăn lá lốt sẽ làm giảm và mất nguồn sữa mẹ.

Lá lốt gây mất sữa là thông tin thiếu khoa học!



Ngược lại, trong lá lốt nhiều tinh dầu, chứa các chất như flavonoid, alcaloid,… hỗ trợ tiêu hóa, có tác dụng trị đau nhức mỏi xương khớp và tốt cho tiêu hóa nữa đấy.

Những món ăn ngon được chế biến từ lá lốt cho bà bầu

Nếu đã biết được những công hiệu tuyệt vời đến từ lá lốt rồi, các mẹ còn chần chừ gì mà không bổ sung ngay loại lá này vào thực đơn nào?! Các mẹ có thể tham khảo những món ngon, dinh dưỡng từ lá lốt dưới đây nhé!

1. Canh lá lốt bổ máu

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lá lốt: 1 nắm

Thịt bò: 300,

Cà chua: 2 quả

Một ít gia vị và hạt tiêu

Các bước tiến hành thực hiện:

- Lá lốt rửa sạch, thái nhỏ. Thịt bò rửa sạch, thái ngang thớ miếng vừa ăn. Cà chua rửa sạch, cắt múi cau.

- Tiếp đó, tiến hành phi thơm hành và cho thịt bò vào xào cho chín tái, chú ý nhanh chóng đảo đều tay để thịt không bị dai, rồi cho ra chén riêng là được.

- Kế đến, tiếp tục cho cà chua vào đảo chín và cho thêm khoảng 700ml nước vào đun, khi thấy nước sôi thì cho thịt bò vào nấu cùng rồi nêm gia vị vừa ăn.

Cuối cùng, bạn chỉ cần cho phần lá lốt đã thái nhỏ vào nồi, khuấy đều, là có thể tắt bếp và thưởng thức ngay rồi nhé.

Canh lá lốt thịt bò thơm ngon nức mũi!

2. Ốc chuối đậu lá lốt thơm ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1kg ốc nhồi (ốc mít hoặc ốc vặn đều được).

200gr thịt ba chỉ.

3 bìa đậu phụ.

5 quả chuối xanh. H

Hành khô, nghệ, hành lá, tía tô, lá lốt, gia vị.

Giấm bỗng, mẻ hoặc khế chua, tai chua để tạo vị chua thanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Ốc ngâm nước vo gạo vài tiếng cho nhả hết bẩn, sau đó đem luộc (nhớ giữ lại nước luộc ốc nhé) và khêu lấy phần thịt ốc, rồi bỏ hết phần ruột đen đi. Tiếp đó tiến hành đem bóp nhẹ với giấm và muối, sau đó rửa thật sạch rồi để ráo.

- Thịt ba chỉ thì bạn đem thái thành những miếng nhỏ vừa ăn và đem ướp cùng 1/2 thìa cà phê gia vị và mì chính, sau đó đem xào săn lại là được.

- Chuối xanh tước vỏ, thái vát dày 1cm hoặc bổ thành 8 miếng. Sau đó ngâm với nước có pha chút dấm hoặc chanh để không bị chảy nhựa đen.

- Nghệ gọt vỏ, giã nhỏ cho thêm 2 thìa nước vào chắt lấy nước cốt.

- Mẻ lọc lấy nước, bỏ bã.

- Đậu phụ xắt miếng nhỏ vừa ăn rồi đem chiên vàng giòn.

- Lá lốt, tía tô, hành lá rửa sạch rồi vẩy cho ráo nước sau đó thái nhỏ.

- Kế đến, tiến hành phi thơm hành với dầu ăn rồi cho ốc vào xào. Chú ý đảo nhanh tay rồi cho nước nghệ, mẻ vào đảo đều sau đó xúc ra để riêng. Không xào lâu ốc sẽ bị dai.

- Cho hành tỏi băm vào nồi phi cho thơm sau đó cho tiếp thịt ba chỉ vào xào cho thịt săn lại mới cho chuối xanh vào xào cùng. Đợi ngấm một chút thì cho gia vị, cho nước nghệ, đậu đã chiên vào cùng rồi thêm lượng nước lọc vừa đủ xâm xấp mặt nguyên liệu trong nồi.

- Nấu khoảng 5-10 phút thì cho ốc đã xào vào. Trước khi tắt bếp thì cho hành lá, lá lốt và tía tô vào cùng là đã hoàn thành rồi nhé!

Ốc chuối đậu là một món ngon cầu kỳ!

3. Chả lá lốt đưa cơm

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 200 gram thịt heo xay nhuyễn, 1 nắm lá lốt, hành lá, gia vị, trứng gà 1 quả và dầu ăn.

Cách bước tiến hành thực hiện:

- Lá lốt bạn cắt bỏ cuống, rửa sạch và lấy khăn thấm cho khô ráo. Sau đó tiến hành năm nhuyễn một vài lá nhỏ để trộn cùng thịt xay, còn lá lớn thì để gói chả nhé.

- Kế đó, lần lượt cho thịt vào bát, thêm chút bột nêm, hành lá muối, tiêu bột, trứng gà và lá lốt băm nhỏ, sau đó trộn đều hỗn hợp lên.

- Cuốn chả: đặt lá lốt lên mặt thớt rồi xúc một thìa thịt băm cho lên lá và cuộn lại. Cứ làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu còn lại.

- Sau đó, đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đợi sôi thì cho chả vào, tiến hành chiên cho đến khi lớp vỏ chuyển sang màu xanh nâu, chín đều hai mặt và dậy mùi thơm là chả đã hoàn thành rồi nhé.

Chả lá lốt thơm ngon là món ăn thích hợp với bà bầu!

Lưu ý khi sử dụng lá lốt

Các chị em lưu ý rằng, quá trình mang thai là quãng thời gian mà chúng ta luôn phải thận trọng trong việc ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Dù lá lốt không gây hại gì cho sức khỏe của mẹ bầu và em bé nhưng khi ăn cũng không nên ăn quá nhiều. Mỗi tuần ăn một hai bữa là phù hợp. Đồng thời, cũng không nên ăn quá nhiều trong một lần hoặc ăn liên tục trong nhiều ngày, kẻo sẽ dẫn đến tích tụ nhiệt trong người, không tốt cho sức khỏe.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi bà bầu có ăn được lá lốt không? Hy vọng với bài viết này, các chị em sẽ gạt bỏ được những tin đồn căn cứ và biết cách sử dụng loại lá hữu ích này một cách hợp lý nhé! Chúc các chị em có một thai kỳ khỏe mạnh và ý nghĩa!