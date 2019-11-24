Ăn ổi có tốt cho bà bầu không? 10 tác dụng của ổi giúp mẹ an thai khỏe mạnh

Mang thai là giai đoạn quan trọng mà người mẹ cần cẩn thận tuyệt đối trong việc ăn uống để tránh gặp phải những loại thực phẩm có nguy cơ gây sảy thai cao. Tuy nhiên bà bầu hoàn toàn có thể yên tâm khi ăn ổi vì trong ổi giàu các thành phần như vitamin C, kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa tạo nên nhiều lợi ích như ổn định huyết áp, ngăn ngừa tiểu đường trong thai kỳ, giảm nguy cơ bị thiếu máu, cải thiện hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa,...

Quả ổi là một loại trái cây có nguồn gốc từ Trung Mỹ, là một thực phẩm giàu chất xơ, vitamin C và folate. Vậy ăn ổi có tốt cho bà bầu không?

Ổi rất giàu các vitamin thiết yếu, chẳng hạn như vitamin C, A, B2 và E. Ngoài ra, quả ổi còn chứa nhiều đồng, canxi, kali, mangan và phốt pho. Nhiều ý kiến cho rằng lượng vitamin A và C chứa trong ổi còn nhiều hơn cam và chanh nữa.

Quả ổi là một trong những loại trái cây tốt cho bà bầu, không những là món trái cây ngon miệng mà còn chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng khá cao, chẳng hạn như:

Chứa lượng sắt hữu ích

Lượng sắt có trong ổi có thể giúp giảm nguy cơ thiếu máu khi mang thai. Ngoài ra, ổi còn chứa thêm những dưỡng chất thiết yếu giúp giữ nồng độ hemoglobin trong máu của mẹ bầu được ổn định.

Giàu axit ascorbic và axit folic

Một trong những điểm lợi cho sức khỏe của việc bà bầu ăn ổi là loại trái cây này cung cấp nhiều axit ascorbic cho cơ thể. Những loại vi chất có trong ổi như axit folic và vitamin B9 rất tốt cho hệ tuần hoàn. Ngoài ra, mẹ bầu được cung cấp những loại dưỡng chất này sẽ giúp bảo vệ thai nhi khỏi các rối loạn thần kinh, tim mạch và hỗ trợ điều hòa sự phát triển của hệ thần kinh.

Ăn ổi nhiều có tốt cho bà bầu không? - Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều sắc tố lycopene

Ổi còn chứa nhiều lycopene – một loại sắc tố quy định màu sắc của tủy răng. Chế độ dinh dưỡng giàu lycopene sẽ làm giảm nguy cơ phát triển những khối tiền ung thư trong và quanh miệng.

Chứa nhiều canxi

Ổi cũng là một nguồn canxi tự nhiên tốt cho cơ thể bạn. Vì vậy, mẹ bầu nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn của mình.

2. Tác dụng của ổi với bà bầu

2.1. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường thai kỳ

Tác dụng đầu tiên mà bạn không thể ngờ tới là ngăn ngừa bị bệnh tiểu đường trong lúc thai kỳ. Ăn ổi có tác dụng giúp duy trì được lượng đường ở mức cân bằng và bình thường. Chính vì thế mà có thể giúp ngăn ngừa những nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường trong thai kỳ. Để sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mẹ khi mang thai thì đây là một lưu ý quan trọng mà bạn cần quan tâm tới.

Ổi là một trong những loại trái cây tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

2.2. Ổn định huyết áp

Một trong những điều kiêng kỵ cần đặc biệt lưu ý khi mang thai ba tháng đầu là tránh xảy ra tình trạng huyết áp cao. Mặc dù có nhiều sản phụ cao huyết áp nhưng khi sinh con ra vẫn khỏe mạnh và an toàn. Tuy nhiên không có nghĩa là tình trạng này hoàn toàn vô hại khi mang thai vì sau tuần thứ 20, mẹ bầu mắc bệnh cao huyết áp nghiêm trọng có thể dẫn tới tiền sản giật và chịu đựng những tai biến khó lường thậm chí gây sinh non hoặc sảy thai. Như vậy khi ăn ổi có tốt cho bà bầu không? Câu trả lời là hàm lượng kali dồi dào trong trái ổi có tác dụng giúp chống lại hiện tượng cao huyết áp, ổn định tim mạch.

2.3. Giảm nguy cơ thiếu máu

Trong quá trình mang thai, cơ thể của người mẹ có nhiều chuyển biến dễ dẫn đến hiện tượng thiếu máu gây ra những nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Trong khi đó, những thành phần dinh dưỡng có trong quả ổi có tác dụng đẩy mạnh lượng hemoglobin trong máu giúp giảm thiểu tình trạng thiếu máu khi mang thai. Chỉ cần dùng mỗi ngày một ly nước ép ổi là có thể giúp ngăn chặn tình trạng này.

2.4. Tăng cường hệ miễn dịch

Bà bầu nên ăn nhiều trái cây - Ảnh minh họa: Internet

Để chăm sóc tốt cho bà bầu thì tăng cường hệ miễn dịch là một vấn đề cần đặc biệt lưu ý. Bên cạnh các chất như vitamin E, carotenoid, polyphenol,… thì hàm lượng axit ascorbic vitamin C trong quả ổi rất cao, thậm chí còn nhiều hơn những loại trái cây họ cam quýt. Chính vì vậy mà ổi là loại quả quan trọng có vai trò trong việc tăng cường khả năng miễn dịch cho mẹ bầu. Ngoài ra, đây cũng là loại trái cây tốt cho bà bầu giúp loại bỏ những chứng bệnh bà bầu thường gặp phải khi mang thai như đau răng, nướu, chảy máu răng, viêm loét…

2.5. Hỗ trợ hệ thống tiêu hóa

Ăn ổi có tốt cho bà bầu không là câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc. Ngoài những tác dụng như tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ bị thiếu máu hay ổn định huyết áp,... thì ăn ổi còn có nhiều tác dụng khác đặc biệt trong đó là giúp hỗ trợ hệ thống tiêu hóa. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng, các dưỡng chất có trong quả ổi giúp hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa.

Táo bón là hiện tượng rất dễ xuất hiện trong quá trình mang thai vì dù hệ thống tiêu hóa tốt hay ăn uống một cách khoa học thì do hormone progesterone gây ảnh hưởng tới nhu động ruột có thể gây ra táo bón. Bên cạnh đó áp lực từ trọng lượng cơ thể của thai nhi lên xương chậu cũng dẫn tới tình trạng này. Ăn ổi có thể giúp cải thiện tình trạng này vì đây là loại trái cây giàu chất xơ giúp hỗ trợ điều trị táo bón hiệu quả.

2.6. Ngăn ngừa vi trùng

Trong ổi có lượng lớn các chất chống độc tố, chất chống oxy hóa như vitamin E, vitamin C, carotenoid,… có công dụng giúp cơ thể mẹ bầu chống lại các loại vi khuẩn, vi trùng giúp bảo vệ khỏi mọi loại bệnh tật. Vì vậy ăn ổi có tốt cho bà bầu không bạn hoàn toàn có thể an tâm về vấn đề này.

2.7. Bổ sung chất xơ

Bên cạnh việc sử dụng các loại sữa và vitamin cho mẹ bầu thì bổ sung chất xơ cũng là một việc quan trọng không kém. Sử dụng ổi thường xuyên có thể giúp bà bầu có đủ dưỡng chất vì trong ổi có một hàm lượng lớn chất xơ có tác dụng điều trị trĩ, táo bón hiệu quả.

Ổi là loại trái cây có nhiều tác dụng tốt với mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

2.8. Thư giãn dây thần kinh

Chất magnesium có trong trái ổi giúp hệ thống thần kinh cùng cơ bắp của bà bầu được thư giãn vì trong giai đoạn mang thai đặc biệt là cuối thai kỳ cơ thể người mẹ thường xuyên cảm thấy nhức mỏi, phù nề. Bên cạnh đó việc nhanh chóng lên cân, thay đổi nội tiết tố, tâm sinh lý cũng là nguyên nhân chính làm cho mẹ bầu cảm thấy stress, thần kinh căng thẳng. Dùng ổi hoặc nước ép từ ổi sẽ là một phương pháp chữa trị stress thai kỳ cực kỳ hiệu quả.

2.9. Bổ sung canxi

Mẹ bầu quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe tốt cho bé thì chắc chắn cần nên biết ổi có hàm lượng canxi lớn có lợi cho sự phát triển răng và xương của thai nhi. Dùng 1 trái ổi hoặc uống mỗi ly nước ép ổi hằng ngày sẽ giúp cung cấp đủ lượng canxi cần thiết.

2.10. Phát triển hệ thần kinh của thai nhi

Thành phần vitamin B9 và axit folic là những dưỡng chất đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Chính vì vậy mà nhờ có những thành phần quan trọng này mà ổi lọt vào top những loại trái cây tốt cho cơ thể người mẹ khi mang thai.

3. Ăn ổi nhiều có tốt cho bà bầu không?

Mặc dù ổi là loại trái cây có nhiều công dụng hữu ích hỗ trợ cho bà bầu trong quá trình mang thai, nhưng ăn quá nhiều nhất là ổi chưa được gọt vỏ rất dễ khiến mẹ bầu bị tiêu chảy vì trong đó có chứa lượng lớn chất xơ. Nếu người mẹ đang gặp phải vấn đề về răng miệng cũng không nên dùng loại quả này vì khi ăn ổi chưa chín không những không giúp ích được gì mà còn có thể làm cho tình trạng bệnh trở nên nặng nề hơn.

Mẹ bầu có thể ăn trực tiếp hoặc ép nước uống - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu nên ăn ổi theo mùa để tránh các loại hóa chất bảo quản có thể gây hại cho thai nhi.. Chọn những loại ổi chín và khi ăn nên bỏ hạt ra và nhai thật kỹ trước khi nuốt vì ổi khó tiêu. Nếu muốn hấp thu được hàm lượng dinh dưỡng một cách tốt nhất, có thể chọn uống nước ép ổi. Như vậy bạn có thể yên tâm về việc bà bầu ăn ổi được không.

Tuy nhiên điều quan trọng là người mẹ cần phải ăn uống điều độ, ăn nhiều loại trái cây tốt, bổ sung thực đơn các món ăn dinh dưỡng cho cả mẹ và thai nhi. Qua những giải đáp về việc ăn ổi có tốt cho bà bầu không, chúng tôi hy vọng có thể giải đáp những thắc mắc của bạn nếu mẹ bầu thèm ăn ổi và giúp bổ sung thêm những kiến thức quan trọng về những tác dụng tuyệt vời của ổi cho người mẹ khi mang thai.