Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu để mẹ khỏe, con khỏe

Mâm cơm cho bà bầu 3 tháng đầu lúc nào cũng cần đầy đủ các nhóm dinh dưỡng và dễ ăn, tránh những món dễ khiến bà bầu khó chịu khi ốm nghén. Dưới đây là một số thực đơn hàng ngày mà bạn có thể áp dụng:

Trong giai đoạn mang thai 3 tháng đầu, cơ thể người mẹ sẽ đối mặt với một số thay đổi, nhất là hormone. Do đó, bên cạnh việc chú ý đến chế độ sinh hoạt, tập luyện, một chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu với đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết là cực kỳ quan trọng. Bởi dinh dưỡng trong giai đoạn 3 tháng đầu tạo tiền đề cho sự phát triển của trẻ về sau.

Trong thời gian 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu nên chọn những loại sữa cung cấp đủ các loại chất dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là có chứa axit folic có thể ngăn ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Đồng thời, các loại sữa chứa nhiều vitamin C, vitamin A, vitamin D, selen, kẽm là những nguyên tố tăng cường sức đề kháng và bổ sung chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ, hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Tránh ăn cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu lớn,... có thể ảnh hưởng đến não bộ.

Trong chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu, bạn nên tránh xa những loại thực phẩm sau:

3 tháng đầu nên ăn gì để vào con?

Nhiều bà mẹ thường phân vân không biết ăn gì để vào con. Thực ra những thực phẩm dinh dưỡng tốt cho mẹ đều tốt cho con và con có thể hấp thụ. Dinh dưỡng vào con không phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn mẹ thu nạp mà dựa theo cách ăn. Dưới đây là bí quyết ăn để vào con, ít vào mẹ:

Chia thành nhiều bữa ăn phụ

Nên chia nhỏ các bữa ăn chính thành các bữa ăn nhỏ bởi trong 3 tháng đầu, dễ bị ốm nghén, buồn nôn, khó nạp nhiều thức ăn cùng lúc, không gây áp lực cho dạ dày, giảm triệu chứng ốm nghén.

Bà bầu 3 tháng nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Các loại ngũ cốc, hoa quả, sinh tố hay nước ép trái cây là những phẩm tốt cho mẹ bầu đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho bé yêu, do đó bạn có thể sử dụng nhiều trong bữa phụ.

Phân chia khẩu phần ăn

Cụ thể là mẹ cần biết chia tỷ lệ các chất dinh dưỡng cần thiết đối với một bữa ăn sao cho cân đối, tránh tình trạng thừa thiếu chất. Tỷ lệ chuẩn: 25% tinh bột, 25% protein, 50% rau, củ, quả, sinh tố,...

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước giúp mẹ bầu tránh tình trạng mất nước, giảm buồn nôn, khó chịu bởi cơn ốm nghén hoành hành, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và hạn chế táo bón trong giai đoạn thai kỳ. Ngoài ra, nước tạo cảm giác no, uống nước trước mỗi bữa ăn sẽ giúp mẹ bầu hạn chế cơn cuồng ăn.

Mẹ bầu nên uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, lượng nước cần uống là 2 lít mỗi ngày (khoảng 8 cốc nước). Tuy nhiên, mẹ bầu nên uống đủ 3 lít mỗi ngày để cung cấp cho cả em bé.

Chế độ tập luyện hợp lý

Chế độ tập luyện và vận động khoa học sẽ giúp thể lực của mẹ bầu được nâng cao, duy trì cân nặng và vóc dáng, không bị "quá khổ" khi mang thai, khó giảm cân về sau. Khi vận động, mẹ bầu tiết nhiều hooc-môn endorphin, hay còn gọi là hooc-môn hạnh phúc, giúp mẹ vui vẻ, thư giãn hơn. Đồng thời, tập luyện giúp mẹ giảm buồn nôn, ốm nghén, mệt mỏi, ngủ ngon và khỏe hơn. Yoga, đi bộ là những bộ môn thích hợp với mẹ bầu.

Hy vọng những chia sẻ trong bài viết trên có thể giúp những ai mới lần đầu làm mẹ nắm rõ được chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu. Hãy xây dựng một thực đơn ăn uống khoa học để đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và bé yêu nằm trong bụng luôn khỏe mạnh.