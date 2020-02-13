Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua

Lựu không chỉ chứa nhiều vitamin và dưỡng chất cho thai nhi, đây còn là nguồn hoa quả giúp mẹ khắc phục tình trạng rạn da khi mang bầu. Lựu có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hẳn trà xanh và việt quất. Do vậy, ăn lựu còn giúp làn da của mẹ mịn màng, tươi trẻ hơn.

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì ? Trong giai đoạn 3 tháng đầu mang thai, ngoài nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm, thịt, cá, rau xanh thì hoa quả là nguồn bổ sung vitamin, chất xơ và khoáng chất vô cùng quan trọng. Mẹ bầu ăn hoa quả sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng của cả mẹ và bé đồng thời giúp bé phát triển toàn diện sau này.

Tiểu đường thai kỳ nên ăn hoa quả gì? Mẹ hãy tham khảo ngay quả kiwi, lượng đường trong kiwi rất thấp nên mẹ có thể hoàn toàn yên tâm không bị tăng đường huyết. Lượng vitamin C có trong quả kiwi được chứng minh là cao hơn hẳn so với cam, quýt. Vì vậy, kiwi là loại quả tốt cho hệ miễn dịch, hỗ trợ phát triển hệ xương khớp và bổ máu cho thai nhi.

Đặc biệt, lựu chứa lượng lớn vitamin C giúp cả mẹ và bé nâng cao khả năng miễn dịch, đây là thành phần quan trọng giúp mẹ chống lại một số bệnh trong giai đoạn đầu mang thai. Vì vậy, mẹ nên ăn 1 trái lựu mỗi ngày để cung cấp đủ các chất cần thiết.

Kiwi rất tốt cho mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, lượng axit folic trong kiwi là thành phần quan trọng khi mẹ mang thai 3 tháng đầu. Bổ sung lượng axit folic trong kiwi đều đặn, mẹ có thể giảm 70% nguy cơ bé bị dị tật ống thần kinh.

Quả bơ

Hoa quả gì tốt cho bà bầu? Chắc chắn trong danh sách hoa quả bà bầu nên ăn không thể thiếu quả bơ. Bơ chứa lượng lớn vitamin B, C và kali cần thiết cho sự phát triển của bé. Đặc biệt, bơ còn là nguồn cung cấp lượng chất béo thực vật vô cùng tốt cho mẹ và bé. Bơ là hoa quả lành tính và thơm ngon nên mẹ hãy tích cực ăn bơ trong giai đoạn đầu để giúp bé phát triển đều đặn.

Bơ là loại quả tốt, lành tính cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Cherry

Bà bầu nên ăn quả gì trong 3 tháng đầu? Cherry là sự lựa chọn tốt cho mẹ bầu để cung cấp lượng sắt dồi dào cho cơ thể và thai nhi. Lượng sắt trong cherry được chứng minh là cao gấp 20 lần so với nhiều hoa quả khác như cam, táo. Mẹ ăn cherry thường xuyên sẽ cung cấp đủ lượng sắt cần thiết cho bé, kích thích sự phát triển và bổ máu.

Cherry cung cấp lượng sắt dồi dào cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, cherry có vị thơm ngọt nhẹ nên thích hợp với những mẹ bầu bị ốm nghén nặng, chán ăn. Cherry sẽ là loại quả giúp mẹ bầu giảm cảm giác khó chịu trong giai đoạn đầu mang thai.

Quả nho

Bà bầu ăn quả gì tốt? Mẹ đừng quên đưa nho vào thực đơn hoa quả và rau xanh. Nho có vị ngọt tự nhiên và cũng giúp mẹ giảm cảm giác khó chịu do ốm nghén.

Mẹ bầu ăn nho, con đủ chất, thông minh - Ảnh minh họa: Internet.

Hàm lượng vitamin A, C, B và rất nhiều chất chống oxy hóa khác chứa trong nho rất có lợi cho mẹ bầu và thai nhi. 85% thành phần trong nho chứa nước nên ăn nho cũng là cách bổ sung chất lỏng tốt cho mẹ bầu.

Táo - nguồn cung cấp vitamin vô cùng lớn cho mẹ bầu

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì? Táo là hoa quả mà mẹ không nên bỏ qua. Với hàm lượng vitamin C cao gấp 7 lần so với quả cam, đây là nguồn cung cấp dưỡng chất giúp mẹ và bé nâng cao sức đề kháng, phòng chống nhiều bệnh tật.

Mẹ bầu nên ăn táo trong 3 tháng đầu để tránh bệnh hen suyễn cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, táo còn chứa lượng vitamin A, B, Kali và chất xơ rất lợi cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, ăn 1 trái táo mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa dị ứng và bệnh hen suyễn cho trẻ sau này.

Chuối chín

Chuối là nguồn cung cấp Kali dồi dào nhất trong các loại quả. Lượng Kali do chuối cung cấp sẽ giúp mẹ hạn chế bị phù nề và tránh bị chuột rút. Đây là loại quả giúp cung cấp lượng chất béo thực vật tốt và giúp mẹ giảm triệu chứng ốm nghén khi mang thai. Tuy nhiên, mẹ không nên ăn quá nhiều chuối vì dễ gây buồn nôn do quá tải kali.

Mẹ bầu ăn chuối để cung cấp đủ lượng Kali cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Xoài

Xoài là loại quả cung cấp vitamin A giúp bổ mắt và vitamin C giúp sức đề kháng tốt hơn cho cả mẹ bầu và thai nhi. Xoài còn chứa lượng khá lớn chất xơ giúp mẹ tiêu hóa dễ dàng, nhuận tràng và tránh bị táo bón khi mang thai. Mẹ bầu nên ăn xoài chín để hấp thụ được tối đa nhiều dưỡng chất từ loại hoa quả này.

Quả lê

Lê là loại quả có tính mát, vị chua và mọng nước nên giúp mẹ bầu thanh nhiệt, giải độc khá tốt. Vị của lê rất ngon, thơm dịu và dễ ăn, mẹ nên sử dụng để giảm ốm nghén, hạn chế tiểu đường thai kỳ. Lê còn là nguồn cung cấp axit folic khá tốt cho mẹ và thai nhi.

Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc: bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì. Mẹ có thể lựa chọn một trong số các hoa quả ở trên đây để đưa vào thực đơn vừa giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡng, vừa ngon miệng, giảm ốm nghén rất tốt.