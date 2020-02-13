Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua

Nuôi dạy con 13/02/2020 18:04

Mẹ bầu ăn hoa quả sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng của cả mẹ và bé đồng thời giúp bé phát triển toàn diện. Vậy bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì?

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Trong giai đoạn 3 tháng đầu mang thai, ngoài nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm, thịt, cá, rau xanh thì hoa quả là nguồn bổ sung vitamin, chất xơ và khoáng chất vô cùng quan trọng. Mẹ bầu ăn hoa quả sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng của cả mẹ và bé đồng thời giúp bé phát triển toàn diện sau này.

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua ảnh 1
Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? - Ảnh minh họa: Internet.

Một số loại quả mẹ bầu nên ăn

Quả lựu

Lựu không chỉ chứa nhiều vitamin và dưỡng chất cho thai nhi, đây còn là nguồn hoa quả giúp mẹ khắc phục tình trạng rạn da khi mang bầu. Lựu có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hẳn trà xanh và việt quất. Do vậy, ăn lựu còn giúp làn da của mẹ mịn màng, tươi trẻ hơn.

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua ảnh 2
Lựu giúp thai nhi khỏe mạnh hơn trong giai đoạn đầu - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, lựu chứa lượng lớn vitamin C giúp cả mẹ và bé nâng cao khả năng miễn dịch, đây là thành phần quan trọng giúp mẹ chống lại một số bệnh trong giai đoạn đầu mang thai. Vì vậy, mẹ nên ăn 1 trái lựu mỗi ngày để cung cấp đủ các chất cần thiết.

Kiwi - hoa quả vô cùng tốt cho mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ

Tiểu đường thai kỳ nên ăn hoa quả gì? Mẹ hãy tham khảo ngay quả kiwi, lượng đường trong kiwi rất thấp nên mẹ có thể hoàn toàn yên tâm không bị tăng đường huyết. Lượng vitamin C có trong quả kiwi được chứng minh là cao hơn hẳn so với cam, quýt. Vì vậy, kiwi là loại quả tốt cho hệ miễn dịch, hỗ trợ phát triển hệ xương khớp và bổ máu cho thai nhi.

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua ảnh 3
Kiwi rất tốt cho mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, lượng axit folic trong kiwi là thành phần quan trọng khi mẹ mang thai 3 tháng đầu. Bổ sung lượng axit folic trong kiwi đều đặn, mẹ có thể giảm 70% nguy cơ bé bị dị tật ống thần kinh.

Quả bơ

Hoa quả gì tốt cho bà bầu? Chắc chắn trong danh sách hoa quả bà bầu nên ăn không thể thiếu quả bơ. Bơ chứa lượng lớn vitamin B, C và kali cần thiết cho sự phát triển của bé. Đặc biệt, bơ còn là nguồn cung cấp lượng chất béo thực vật vô cùng tốt cho mẹ và bé. Bơ là hoa quả lành tính và thơm ngon nên mẹ hãy tích cực ăn bơ trong giai đoạn đầu để giúp bé phát triển đều đặn.

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua ảnh 4
Bơ là loại quả tốt, lành tính cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Cherry

Bà bầu nên ăn quả gì trong 3 tháng đầu? Cherry là sự lựa chọn tốt cho mẹ bầu để cung cấp lượng sắt dồi dào cho cơ thể và thai nhi. Lượng sắt trong cherry được chứng minh là cao gấp 20 lần so với nhiều hoa quả khác như cam, táo. Mẹ ăn cherry thường xuyên sẽ cung cấp đủ lượng sắt cần thiết cho bé, kích thích sự phát triển và bổ máu.

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua ảnh 5
Cherry cung cấp lượng sắt dồi dào cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, cherry có vị thơm ngọt nhẹ nên thích hợp với những mẹ bầu bị ốm nghén nặng, chán ăn. Cherry sẽ là loại quả giúp mẹ bầu giảm cảm giác khó chịu trong giai đoạn đầu mang thai.

Quả nho

Bà bầu ăn quả gì tốt? Mẹ đừng quên đưa nho vào thực đơn hoa quả và rau xanh. Nho có vị ngọt tự nhiên và cũng giúp mẹ giảm cảm giác khó chịu do ốm nghén.

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua ảnh 6
Mẹ bầu ăn nho, con đủ chất, thông minh - Ảnh minh họa: Internet.

Hàm lượng vitamin A, C, B và rất nhiều chất chống oxy hóa khác chứa trong nho rất có lợi cho mẹ bầu và thai nhi. 85% thành phần trong nho chứa nước nên ăn nho cũng là cách bổ sung chất lỏng tốt cho mẹ bầu.

Táo - nguồn cung cấp vitamin vô cùng lớn cho mẹ bầu

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì? Táo là hoa quả mà mẹ không nên bỏ qua. Với hàm lượng vitamin C cao gấp 7 lần so với quả cam, đây là nguồn cung cấp dưỡng chất giúp mẹ và bé nâng cao sức đề kháng, phòng chống nhiều bệnh tật.

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua ảnh 7
Mẹ bầu nên ăn táo trong 3 tháng đầu để tránh bệnh hen suyễn cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, táo còn chứa lượng vitamin A, B, Kali và chất xơ rất lợi cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, ăn 1 trái táo mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa dị ứng và bệnh hen suyễn cho trẻ sau này.

Chuối chín

Chuối là nguồn cung cấp Kali dồi dào nhất trong các loại quả. Lượng Kali do chuối cung cấp sẽ giúp mẹ hạn chế bị phù nề và tránh bị chuột rút. Đây là loại quả giúp cung cấp lượng chất béo thực vật tốt và giúp mẹ giảm triệu chứng ốm nghén khi mang thai. Tuy nhiên, mẹ không nên ăn quá nhiều chuối vì dễ gây buồn nôn do quá tải kali.

Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì? Những loại hoa quả mẹ bầu không nên bỏ qua ảnh 8
Mẹ bầu ăn chuối để cung cấp đủ lượng Kali cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Xoài

Xoài là loại quả cung cấp vitamin A giúp bổ mắt và vitamin C giúp sức đề kháng tốt hơn cho cả mẹ bầu và thai nhi. Xoài còn chứa lượng khá lớn chất xơ giúp mẹ tiêu hóa dễ dàng, nhuận tràng và tránh bị táo bón khi mang thai. Mẹ bầu nên ăn xoài chín để hấp thụ được tối đa nhiều dưỡng chất từ loại hoa quả này.

Quả lê

Lê là loại quả có tính mát, vị chua và mọng nước nên giúp mẹ bầu thanh nhiệt, giải độc khá tốt. Vị của lê rất ngon, thơm dịu và dễ ăn, mẹ nên sử dụng để giảm ốm nghén, hạn chế tiểu đường thai kỳ. Lê còn là nguồn cung cấp axit folic khá tốt cho mẹ và thai nhi.

Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc: bà bầu 3 tháng đầu nên ăn quả gì. Mẹ có thể lựa chọn một trong số các hoa quả ở trên đây để đưa vào thực đơn vừa giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡng, vừa ngon miệng, giảm ốm nghén rất tốt.

Tổng hợp các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu 

Tổng hợp các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu 

Mẹ bầu thèm ăn vặt phải làm sao và nên ăn gì? Các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ mà mẹ nào cũng nên thử. 

Xem thêm
Từ khóa:   bà bầu 3 tháng đầu nên ăn gì loại quả mẹ bầu nên ăn loại quả mẹ bầu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 42 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 57 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 27 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?