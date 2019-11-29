Bà bầu ăn hạt điều có tốt không và có nên ăn trong 3 tháng đầu?

Được biết là một trong những loại hạt chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể như:

Hạt điều được xếp vào danh sách những món ăn vặt được yêu thích nhất hiện nay, nó không chỉ hấp dẫn bởi vị giòn bùi, béo ngậy mà trong hạt điều còn chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Vì vậy hạt điều cũng là thực phẩm được rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Vậy bà bầu ăn hạt điều có tốt không ? nhất là trong 3 tháng đầu mang thai, giai đoạn cực kỳ quan trọng hình thành nên cơ thể của thai nhi thì có nên ăn? Những thông tin mà chúng tôi cung cấp dưới đây đảm bảo sẽ giúp bạn có được đáp án cho thắc mắc của mình.

- Magie (292mg) giúp tăng cường quá trình sản xuất các tết bào hồng cầu, tăng cường máu lên não từ đó giúp mẹ bầu ổn định lượng máu trong cơ thể. Qua đó giúp giấc ngủ được cải thiện hơn.

- Kali (660mg) tốt cho tim mạch, hệ thần kinh.

- Folate (25mcg) giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh.

- Kẽm (5,78mg) giúp não bộ thai nhi phát triển tốt.

- Chất xơ (3,3g), Phốt pho (593mg), Protein (18,22g) cung cấp nhiều axit amin tốt cho bà bầu.

- Chất béo (43,85g) cung cấp nhiều dinh dưỡng có lợi.

- Carbohydrate (30,19g), chất béo bão hòa (7.783g), proanthocyanidins ngăn ngừa ung thư.

Qua đây có thể trả lời được cho câu hỏi “ăn hạt điều có tốt cho bà bầu không?" Câu trả lời chắc chắn là có, vì với thành phần dinh dưỡng kể trên thì việc ăn hạt điều có thể giúp các mẹ bầu giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, stress trong thời gian thai kỳ.

Mang thai 3 tháng đầu có nên ăn hạt điều không?

Hạt điều là loại hạt nhiều dinh dưỡng rất tốt cho bà bầu, tuy nhiên phải lưu ý bổ sung ở đúng thời điểm. Theo các chuyên gia bác sĩ nhận định thì KHÔNG NÊN để bà bầu ăn hạt điều trong 3 tháng đầu , do cơ thể mới mang thai khá yếu nên khó hấp thụ dinh dưỡng, mẹ bầu chỉ nên dùng bắt đầu ở tháng thứ 4.

bà bầu ăn hạt điều trong 3 tháng đầu Một số chị em mang thai thèm ăn hạt điều trong giai đoạn này thì vẫn có thể bổ sung nhưng không nên ăn nhiều để tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi. Hơn nữa, mẹ bầu nào dễ bị dị ứng với các loại hạt thì nên tránh thực phẩm này cũng như một số thực phẩm khác tương tự.

Qua giai đoạn 3 tháng thì mẹ bầu nên sử dụng hạt điều để bổ sung dinh dưỡng cũng như các chất cần thiết cho cơ thể của cả mẹ và bé. Tuy nhiên, cũng nên sử dụng đúng liều lượng, không nên ăn quá nhiều để tránh những tác dụng phụ.

Một số lưu ý để mẹ bầu ăn hạt điều tốt nhất:

Nên ăn hạt điều từ tháng thứ 4 trở lên đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu không nên ăn hạt điều trong 3 tháng đầu và bắt đầu dùng từ tháng thứ tư. Dùng cho các bữa ăn phụ và mỗi bữa từ 10 - 15 hạt, ăn trước bữa chính 30 phút.

Không nên ăn hạt điều vào ban đêm để tránh cân nặng thai kỳ tăng nhanh.

Mẹ bầu có thể kết hợp hạt điều với nhiều món ăn khác nhau hoặc dùng hạt điều rang muối cũng tốt.

Lựa chọn kỹ địa chỉ cung cấp hạt điều tươi, tránh dùng hạt điều để lâu dễ bị ngộ độc hoặc nấm mốc.

Một số tác dụng phụ có thể gặp phải khi bà bầu ăn hạt điều

Béo phì, thừa cân nếu mẹ bầu ăn quá nhiều hạt điều

Ăn nhiều hạt điều gây béo phì, thừa cân - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thắc mắc bà bầu ăn nhiều hạt điều có tốt không? Do hạt điều chứa chất béo, hàm lượng calo cao nên nếu mẹ bầu ăn nhiều hơn mức cho phép sẽ gây nên tình trạng thừa cân, béo phì ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi cũng như vóc dáng của chị em.

Theo nghiên cứu thì bà bầu chỉ nên ăn khoảng 10 - 12g hạt điều mỗi ngày thôi nhé!

Mẹ bầu bị dị ứng với hạt điều

Một số mẹ bầu dị ứng với hạt điều và một số thực phẩm khác nên hạn chế - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài các thành phần của hạt điều kể trên thì trong hạt điều còn có urushiol (một hợp chất hữu cơ có dầu mang yếu tố dị ứng) nên nếu cơ địa không phù hợp có thể gây mẩn ngứa, đỏ da, dị ứng bề mặt ngoài da.

Mẹ bầu ăn nhiều hạt điều gặp vấn đề về thận

Cơ thể gặp vấn đề về thận nếu hấp thụ quá nhiều hạt điều - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cơ thể mẹ mang thai hấp thụ quá nhiều làm thừa hàm lượng oxalate sẽ ảnh hưởng đến thận và gan. Đây là một chất có khả năng tích tụ chất lỏng trong cơ thể và gây ra các biến chứng thai kỳ.

Vì vậy, không nên ăn quá nhiều hạt điều trong thời kỳ mang bầu, cần ăn theo đúng hàm lượng mà các chuyên gia đề xuất cho bạn.

>>> Xem thêm:

- Tác dụng của hạt điều với bà bầu mà bạn không ngờ tới

- Hướng dẫn mẹ cách làm sữa hạt điều cho bé tăng cân, hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả

Tăng huyết áp nếu mẹ bầu ăn nhiều hạt điều

Ăn quá nhiều hạt điều sẽ khiến mẹ bầu tăng huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Việc ăn quá nhiều hạt điều rang muối có thể làm tăng lượng natri và khiến huyết áp thay đổi, gây áp lực lên động mạch, tim và thận.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn có được đáp án cho câu hỏi "bà bầu ăn hạt điều có tốt không". Nếu bạn đang cần tìm loại hạt vừa nhiều dinh dưỡng vừa tốt cho thai nhi và sức khỏe của mẹ thì đừng nên quên thực phẩm này nhé.