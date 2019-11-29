Cách nấu chè đậu đỏ đặc ngon khó cưỡng tại nhà

Chắc hẳn nhiều người đã biết đến cách nấu chè đậu đỏ với gạo nếp nhưng làm sao cho nó thật sự đậm đà thơm ngon đúng vị hơn thì chưa hẳn. Nguyên liệu của món ăn này bao gồm đậu đỏ, gạo nếp, nước cốt dừa, đường, muối.

Đậu đỏ là một loại hạt chứa nhiều chất xơ và hàm lượng protein dồi dào rất tốt cho tim mạch và tiêu hóa. Bên cạnh đó đậu đỏ có tính mát, giải độc gan nên thường được rang lên làm nước uống hoặc chế biến thành những món chè thơm ngon bổ dưỡng. Nấu chè đậu đỏ không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ, hãy tham khảo ngay những cách nấu chè đậu đỏ đặc ngon ngất ngây ngay dưới đây nhé!

Bước 2: Gạo nếp đem ngâm khoảng 2-3 tiếng rồi vo lại với nước cho sạch.

Bước 1: Rửa và đãi sạch đậu rồi ngâm ít nhất 6 tiếng đồng hồ để hạt đậu mềm và bớt chát. Sau đó, rửa sạch lại đậu một lần nữa.

Bước 3: Cho đậu đỏ vào nồi, đổ ngập nước và đun cho đến khi chín nhừ, cho gạo nếp và một ít nước vào ninh tiếp cho nhừ gạo nếp.

Bước 4: Thêm đường vào, nếm ngọt vừa ăn rồi đun thêm 6-7 phút. Như vậy là bạn đã có một món chè đậu đỏ với nếp thơm ngon béo ngậy rồi. Nếu bạn muốn thêm nước cốt dừa thì đun thêm hỗn hợp nước cốt dừa, đường, muối, đợi nguội và sánh lại thì rưới lên bát chè đậu đỏ đã sẵn sàng và thưởng thức nhé.

Cách nấu chè đậu đỏ với bột năng

Đậu đỏ béo ngậy quyện với vị cay nồng của gừng, bột năng dẻo dai, sánh trong sẽ khiến cho món chè này trông cực kỳ hấp dẫn. Nguyên liệu gồm có đậu đỏ, bột năng, đường, gừng, muối.

Chè đậu đỏ với bột năng dẻo dai đặc sánh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Ngâm đậu đỏ từ đêm hôm trước, rửa sạch lại với nước, cho lên bếp, đổ ngập nước và đun nhừ.

Bước 2: Khi nước cạn vừa vừa, đậu đã nhừ thì cho đường vào đảo đều với đậu cho đậu ngấm vị ngọt đậm đà.

Bước 3: Đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào bột năng để nhào bột cho dẻo thành khối. Véo từng miếng và vo viên nhỏ. Thả từng viên vào nước sôi, luộc cho đến khi nổi, bột năng có màu trắng trong. Vớt viên bột ra thả vào nồi nước lạnh để bột không dính vào nhau.

Bước 4: Khi đậu chín mềm, thả một ít gừng thái mỏng và bột năng đã luộc vào nồi đậu, đun sôi thêm 3-5 phút. Nêm vừa miệng rồi tắt bếp. Múc ra bát và thường thức với nước cốt dừa nếu bạn thích.

Cách nấu chè đậu đỏ hạt sen

Chè đậu đỏ hạt sen là sự lựa chọn số một cho mùa hè nóng nực. Nguyên liệu gồm có đậu đỏ, nước cốt dừa, hạt sen, một ít bột năng hoặc bột sắn dây cho chè sánh đặc.

Chè đậu đỏ hạt sen tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Đãi sạch đậu đỏ, chọn lọc hạt sen. Đậu đỏ đem ngâm từ đêm hôm trước. Nếu hạt sen non thì ngâm khoảng 1h còn hạt sen già thì ngâm lâu hơn, khoảng 2h nhé.

Bước 2: Cho đậu đỏ vào nồi đun sôi khoảng 10 phút rồi cho hạt sen vào ninh cùng. Khi hạt sen và đậu đỏ chín mềm, nứt và bùi thì cho đường vào vừa ăn, đun sôi tầm 5-10 phút để đường ngấm vào đậu và sen.

Bước 3: Cho một ít nước vào bột sắn dây khuấy đều thành dung dịch loãng, đổ vào nồi chè đang sôi và đun thêm 1, 2 phút đến khi bột sánh trong thì tắt bếp.

Bước 4: Múc chè ra bát và thường thức cùng nước cốt dừa thơm ngon.

Cách nấu chè đậu đỏ đặc không

Chè đậu đỏ đặc không giải nhiệt cho mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể kết hợp nấu chè đậu đỏ với nhiều nguyên liệu khác nhau như nếp, bột năng hay hạt sen. Nếu bạn không muốn cầu kỳ mà vẫn có một bát chè đậu đỏ đặc không ngon lành thì chỉ chỉ cần thực hiện các bước rửa sạch, ngâm, ninh nhừ đậu. Để chè đặc hơn thì hòa tan một ít bột sắn dây hoặc bột năng với nước lạnh cho vào nồi đậu đã nhừ rồi đun thêm 1, 2 phút đến khi sánh lại.

Cách nấu chè đậu đỏ hạt to

Chè đậu đỏ hạt to hay nhỏ đều có thể áp dụng những cách nấu trên. Đậu đỏ hạt to khi ngâm qua đêm sẽ nhanh nở hơn và nấu mềm, bùi hơn hạt nhỏ rất nhiều.

Chè đậu đỏ hạt to bùi ngậy - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè đậu đỏ nhanh mềm

Để đậu đỏ nhanh mềm thì bạn cần phải ngâm đậu đỏ từ đêm hôm trước hoặc nếu ngâm ban ngày thì từ 6-8 giờ đồng hồ. Cho nước xăm xắp, vừa ngập đậu đỏ và đun sôi mạnh, sau đó hạ lửa nhỏ. Trong quá trình nấu, nếu cạn nước, lại cho thêm nước đun đến khi đậu chín nhừ, nứt hạt.

Cách nấu chè đậu đỏ bằng nồi cơm điện

Nấu chè đậu đỏ bằng nồi cơm điện - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Công đoạn sơ chế đậu, ngâm đậu giống những cách nấu chè ở trên đã chia sẻ.

Bước 2: Sau khi ngâm đậu, cho đậu vào nồi cơm điện, đổ nước ngập và bật chế độ nấu (cook). Để ý khi nồi đậu bắt đầu sôi, đun trong vòng 15 phút rồi chuyển nồi cơm điện sang chế độ giữ ấm (warm) khoảng 20 phút cho đậu nở mềm. Rồi trở về chế độ nấu (cook) khoảng 10 phút. Mở nắp xem nếu thấy đậu đã mềm thì tắt nồi hoặc bật lại chế độ giữ ấm.

Bước 3: Dùng môi có lỗ vớt đậu sang nồi khác, bật lửa nhỏ và đảo đều với một lượng đường vừa đủ ngọt. Đổ đậu đã ngấm đường sang lại nồi cơm điện có nước đậu, bật chế độ nấu.

Bước 4: Hòa một thìa bột năng vào nước rồi đổ vào nồi cho sôi cùng đậu và tắt bếp.

Bước 5: Múc chè ra bát và thưởng thức thôi nào. Cho thêm nước cốt dừa nếu bạn muốn nhé!

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Giờ đây bạn đã sở hữu những cách nấu chè đậu đỏ đặc ngon nhất để tự tin vào bếp biến tấu với đậu đỏ rồi nhé. Chúc bạn và gia đình sẽ có những phút giây ngọt ngào bên những chén chè đậu đỏ thơm mát, béo ngậy, đậm đà yêu thương.