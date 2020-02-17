Cẩm nang bà bầu 3 tháng đầu – Những điều cần thiết cho các mẹ mang thai

3 tháng đầu là thời kỳ quan trọng trong cả quá trình mang thai. Chính vì vậy, cẩm nang bà bầu 3 tháng đầu được tổng hợp trong bài viết dưới đây thực sự cần thiết.

Cẩm nang bà bầu 3 tháng đầu sẽ mang đến nhiều kiến thức và chú ý cần thiết cho sức khỏe của mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có những kiến thức bổ ích trong giai đoạn mang thai!

Cẩm nang bà bầu 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm tốt cho bà bầu 3 tháng đầu

Các loại thịt đỏ như thịt bò hay thịt lợn chứa lượng sắt vô cùng lớn bổ sung cho mẹ bầu để tránh tình trạng thiếu máu. Bên cạnh đó, thịt bò còn chứa protein, B6, B12, kẽm, colin rất tốt cho sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là não bộ. Tuy nhiên, mẹ nên chọn thịt bò nạc để ăn nhằm tránh dư thừa lượng cholesterol trong máu. Không ăn các món thịt tái sống, thịt bò khổ với gia vị cay nóng.

Bổ sung các loại thịt đỏ như thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Rau có màu xanh đậm có chứa nhiều axit folic – Loại chất dinh dưỡng cho ống thần kinh của bé, chống lại những khuyết tật bẩm sinh, làm giảm mệt mỏi khi mang thai. Các loại rau có màu xanh đậm như: rau diếp cá, cải xoăn, súp lơ xanh hay rau bina,…

Trong trứng có chứa nhiều protein, canxi, vitamin D, Omega-3,.. tốt cho sự phát triển xương, thị giác và trí não của trẻ. Theo các chuyên gia, ăn trứng đầy đủ giúp em bé có làn da trắng hồng. Trung bình 1 tuần, mẹ nên ăn 3 – 4 quả trứng để giảm lượng cholesterol trong máu. Mẹ có thể bổ sung trứng gà, trứng ngỗng,…

Trứng chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Nước uống tốt cho bà bầu 3 tháng đầu

Mẹ nên bổ sung các loại sữa bầu dành riêng cho phụ nữ mang thai chứa các vi chất, khoáng chất, vitamin,… để mang lại chế độ dinh dưỡng tốt nhất giúp con khỏe mạnh. Hầu hết hệ cơ quan sẽ được hình thành trong 12 tuần đầu thai nhi, tăng trưởng nhanh đến tuần 20. Đây là khoảng thời gian quan trọng trong sự phát triển thể chất và thần kinh cho bé.

Bổ sung các loại bột ngũ cốc có hàm lượng chất xơ cao giúp ngăn ngừa táo bón. Ngũ cốc có chứa axit folic để bảo vệ thai nhi khỏi nguy cơ dị tật ống thần kinh. Mẹ nên chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt, chưa được tẩm ướp các loại gia vị để được lợi ích tốt nhất.

Sữa đậu nành giúp hạn chế tình trạng loãng xương của mẹ bầu, nguy cơ sinh non hay nhẹ cân ở thai nhi. Bên cạnh đó, nó còn bổ sung một lượng vitamin đáng kể giúp giảm nguy cơ táo bón trong thời gian đầu mang thai.

Sữa đậu nành cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu nên ăn quả gì trong 3 tháng đầu

Dinh dưỡng 3 tháng đầu rất quan trọng. Vì vậy, mẹ bầu cần ăn thêm một số loại quả để bổ sung vitamin và chất xơ cho cơ thể.

Lựu là loại quả rất tốt cho mẹ bầu, giúp ngừa rạn da hiệu quả do có lượng oxy hoá vượt trội. Rất nhiều sản phẩm dưỡng da hay trị mụn, làm sáng mịn da đều có chiết xuất từ lựu. Hơn nữa, lựu chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Kiwi luôn được coi là loại quả giàu axit folic – Sự bổ sung cần thiết cho giai đoạn đầu thai kỳ giúp giảm 70% nguy cơ dị tật ống thần kinh.

Kiwi thơm ngon và nhiều dinh dưỡng cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Bơ chứa nhiều vitamin A, B, C, folate và kali là chất cần thiết cho sự phát triển thần kinh của bé. Chất béo có trong bơ giúp cơ thể nâng cao khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác.

Có thai không nên ăn gì 3 tháng đầu?

Mẹ không nên ăn các loại rau mầm sống vì trong đó có chứa nhiều vi khuẩn gây ngộ độc như: Salmonella, E.coli, Listeria. Kể cả khi trụng sơ ở nhiệt độ thấp sẽ không thể tiêu diệt những loại vi khuẩn này.

Không ăn các loại sushi mặc dù hải sản chứa nguồn protein dồi dào những hải sản sống đồng thời cũng là nguồn gốc của ký sinh trùng có hại và vi khuẩn. Các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu chỉ nên ăn cá và các loại hải sản chín kỹ.

Không ăn các món ăn sống - Ảnh minh họa: Internet

Rau ngót năm trong danh sách những thực phẩm không được ăn của mẹ bầu vì có chứa Papaverin - một loại chất được tìm thấy trong cây thuốc phiện, gây tác dụng giãn cơ trơn mạch máu để giảm đau, hạ huyết áp. Nếu dùng trên 30mg rau ngót tươi có thể gây co thắt tử cung, dễ dẫn đến tình trạng sẩy thai.

Lưu ý khi mang thai 3 tháng đầu

Mẹ hãy cố gắng giữ tinh thần thoải mái, trán những trường hợp stress, căng thẳng làm ảnh hưởng đến thai nhi.

Thay đổi lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi an thai, tránh những tác động mạnh đến thai nhi có thể khiến sảy thai hoặc những biến chứng ngoài ý muốn.

Tích cực nạp thêm kiến thức để đảm bảo sức khỏe của bản thân và thai nhi.

Cẩm nang bà bầu 3 tháng đầu đã được chúng tôi tổng hợp trong bài viết này. Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ giúp các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và suôn sẻ.

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