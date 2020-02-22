6 tác dụng của hạt chia với bà bầu

Trong một thìa nhỏ hạt chia có chứa những dưỡng chất sau:

Hạt chia dù mới được du nhập vào nước ta trong những năm gần đây nhưng vẫn luôn chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách những “siêu” thực phẩm cho phụ nữ mang thai. Vậy tác dụng của hạt chia với bà bầu là gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau!

Phụ nữ mang thai thường bị táo bón do lượng hormone tăng nhanh. Và kết quả là, hàng ngày các mẹ bầu phải đối mặt với cuộc chiến mang tên “táo bón” hay thậm chí nặng nề hơn là “bệnh trĩ”. Trong khi đó hạt chia rất giàu chất xơ có thể giúp cho hệ thống tiêu hóa của bạn chạy trơn tru hơn. Chỉ cần sử dụng khoảng 8gr/ngày là có thể khắc phục được phần lớn những triệu chứng kể trên.

Giúp tăng mạnh tế bào hồng cầu, giảm nguy cơ thiếu máu khi mang thai

Việc thiếu máu khi mang thai không phải là trường hợp hiếm gặp. Nếu mẹ bầu thấy tay chân lạnh, luôn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, thì có thể mẹ bầu đang bị thiếu máu do thiếu sắt. Hạt chia có thể giúp mẹ bầu khắc phục vấn đề này một cách an toàn. Trong 8gr hạt chia (2 thìa nhỏ) có chứa khoảng 2mg sắt và có thể đáp ứng được 11% nhu cầu sắt của cơ thể.

Giúp răng và xương của em bé chắc khỏe

Thông thường, phụ nữ mang thai cần 1000mg canxi mỗi ngày. Bên cạnh việc bổ sung canxi qua uống sữa, các mẹ có thể cho thêm hạt chia vào ly sữa để tăng thêm lượng canxi cho cơ thể. Bởi trong 8gm canxi (2 thìa nhỏ) có chứa khoảng 152mg canxi, tương đương với 15% lượng canxi cần cho cơ thể hàng ngày.

Giúp kiểm soát cân nặng khi mang thai

Những cơn đói sẽ đến với các mẹ bầu nhanh và thường xuyên hơn. Việc để cơ thể mẹ bầu bị đói là điều không nên. Tuy nhiên, tăng cân quá mức cũng không phải là tốt. Mẹ bầu cần bổ sung thực phẩm giàu protein để giảm bớt những cơn đói và kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.

Do vậy, các chuyên gia khuyên, bất cứ khi nào có thể, hãy cho hạt chia vào trong thực đơn ăn uống hàng ngày của mẹ bầu để tăng lượng protein nạp vào cơ thể. Trong 8gr hạt chia (2 thìa nhỏ) có 4g protein, tương đương với 8% nhu cầu protein cần thiết cho cơ thể hàng ngày.

Bổ sung Omega 3 cho cơ thể

Omega 3 giúp giảm viêm mãn tính, tốt cho mắt, giảm lo lắng và trầm cảm, thúc đẩy sự phát triển não bộ khỏe mạnh ở trẻ sơ sinh. Trong hạt chia rất giàu axit alpha-linolenic (ALA). Do vậy, bên cạnh những thực phẩm giàu EPA và DHA như cá, tôm, sò. Hạt chia cũng là một “siêu” thực phẩm mà các mẹ bầu nên dùng.

Giúp duy trì lượng đường huyết khỏe mạnh

Hormone thai kỳ có thể gây ra sự tích tụ glucose trong máu, dẫn đến mẹ bầu dễ bị bệnh tiểu đường thai kỳ. Không được xem nhẹ vấn đề này bởi lượng đường trong máu cao dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con. Hạt chia có thể giúp mẹ bầu giảm bớt được nguy cơ này. Chất xơ trong hạt chia giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách giảm tốc độ hấp thụ đường trong máu.

Hạt chia giúp giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Liều lượng dùng hạt chia cho bà bầu bao nhiêu thì tốt?

Các chuyên gia kiến nghị mỗi ngày mẹ bầu chỉ cần dùng khoảng 2 thìa nhỏ hạt chia sẽ đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cả hai mẹ con. Việc dùng quá nhiều hạt chia thậm chí còn gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, đầy bụng, dị ứng,...

Chỉ nên dùng khoảng 2 thìa hạt chia mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bầu mấy tháng ăn hạt chia?

Mẹ bầu có thể dùng hạt chia trong suốt thai kỳ với liều lượng phù hợp. Nếu cảm thấy khó chịu trong giai đoạn ốm nghén, các mẹ có thể đợi qua giai đoạn đó rồi bắt đầu ăn. Hơn nữa, có một lý do nữa mà mẹ bầu không cần lo lắng về việc bầu mấy tháng thì uống hạt chia do hạt chia tốt cho tất cả mọi người. Mẹ bầu thậm chí có thể sử dụng hạt chia sau khi sinh để tẩm bổ cho cơ thể.

Bà bầu nên uống hạt chia lúc nào?

Do hạt chia cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể, nên các mẹ bầu có thể bắt đầu một ngày mới bằng một món ăn nhẹ có bổ sung hạt chia hoặc lúc cuối giờ chiều khi mức năng lượng trong cơ thể gần như thấp nhất.

Trộn lẫn hạt chia trong bữa ăn nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu nên uống hạt chia như thế nào?

Có rất nhiều cách uống hạt chia tốt cho bà bầu. Một vài gợi ý như sau:

Đồ uống có hạt chia: Có rất nhiều loại đồ uống đóng chai có sẵn hạt chia hoặc bạn có thể cho vào sinh tố, sữa chua để uống cùng.

Trộn vào ngũ cốc ăn sáng: Yến mạch trộn hạt chia sẽ là một gợi ý cho bữa sáng hoàn hảo.

Topping cho các món salad: Sau khi trộn salad, bạn rắc thêm hạt chia lên trên sẽ khiến cho món salad của bạn không bị đổi vị mà lại thêm nhiều dinh dưỡng.

Topping cho các món bánh: Bánh pizza, bánh mì nướng, bánh ngọt, bánh chuối, rắc thêm hạt chia sẽ đảm bảo được nhu cầu dinh dưỡng.

Ăn cùng một số món hầm: Yến sào chưng đường phèn, gà hầm khi đã nấu chín cho thêm hạt chia ăn cũng sẽ rất thú vị.

Có thể trộn hạt chia trong các loại đồ uống để thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Qua những thông tin trên ta có thể thấy rằng hạt chia sẽ mang lại rất nhiều lợi ích thai phụ nếu sử dụng đúng cách và đúng liều lượng. Mong rằng những thông tin được chia sẻ về tác dụng của hạt chia với bà bầu trong bài viết này sẽ giúp các mẹ bầu giải đáp được những thắc mắc về hạt chia và từ đó có thể bổ sung loại hạt này vào trong thực đơn ăn uống hàng ngày trong suốt thai kỳ.