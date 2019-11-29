Bà bầu uống hạt chia có tốt không? Liều lượng và cách uống thế nào?

Mẹ bầu 29/11/2019 14:15

Chế độ ăn uống cho bà bầu đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe luôn là vấn đề được phụ nữ quan tâm. Liệu rằng bà bầu uống hạt chia có tốt không? 

Rất nhiều chị em phụ nữ đặt ra câu hỏi "bà bầu uống hạt chia có tốt không? Mấy tháng thì uống hạt chia? Liều lượng và cách uống như thế nào?..." Bởi đây là loại hạt chứa nhiều canxi, protein, khoáng chất, omega 3, chất xơ giúp phụ nữ mang thai phòng tránh được nhiều nguy cơ gây dị tật cho thai nhi.

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Bà bầu có nên uống hạt chia - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu uống hạt chia có tốt không? 

Đáp án chắc chắn là có! Bởi vì những công dụng tuyệt vời mà hạt chia mang đến cho bà bầu gồm có:

Thứ nhất: Bổ sung Omega 3 phòng ngừa dị tật và tốt cho não 

Ba bau uong hat chia co tot khong? Lieu luong va cach uong the nao? 2
Hạt chia bổ sung nhiều dưỡng chất Omega-3 cho mẹ bầu và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều mẹ bầu thường lựa chọn cá hồi hoặc cá béo để bổ sung dưỡng chất Omega-3 tuy nhiên gần đây các loại cá biển này được cảnh báo chứa nhiều thủy ngân có hại đối với thai nhi. Chính vì thế, hạt chia là loại hạt thay thế tuyệt vời nhờ hàm lượng axit béo omega-3 cao.

Hơn nữa, đây là chất béo cần thiết giúp cho não bộ của trẻ phát triển mạnh mẽ và đầy đủ hơn. 

Thứ hai: Hạt chia kiểm soát đường trong máu cho mẹ bầu

Ba bau uong hat chia co tot khong? Lieu luong va cach uong the nao? 3
Hạt chia chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan tốt với mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Loại hạt này chứa nhiều chất xơ không hòa tan và hòa tan giúp làm chậm quá trình giải phóng các thức ăn đi vào trong cơ thể. Bởi khi chúng vào trong dạ dày, hạt chia tạo một lớp gel bao quanh giúp hấp thu đường vào máu chậm hơn.

Hơn nữa, hạt chia cũng làm chậm quá trình chuyển hóa đường và carbohydrate từ hạt thành năng lượng. Quá trình kết chuyển chậm này kết hợp với hàm lượng protein cao giúp tăng năng lượng bền vững làm cơ thể mẹ bầu luôn được cung cấp đủ năng lượng dù ăn vào không nhiều.

Thứ ba: Hạt chia bổ sung nhiều dinh dưỡng cho mẹ bầu 

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Hạt chia chứa nhiều chất chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Là một trong những loại hạt chứa nhiều chất chống oxy hóa và giúp bổ sung nhiều dinh dưỡng bị thiếu trong thời gian mang bầu. Cụ thể trong hạt chia có: photpho, canxi, mangan, magie, kẽm, sắt, đồng và niacin. 

Một vài nghiên cứu cho biết, hạt chia chứa hàm lượng canxi cao gấp 5 lần so với hàm lượng sữa tương đương. 

Thứ tư: Hạt chia ngăn ngừa táo bón cho mẹ bầu

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Hạt chia ngăn ngừa táo bón cho mẹ bầu  - Ảnh minh họa: Internet

Đa số tất cả các chị em phụ nữ đều mắc phải vấn đề táo bón trong quá trình mang thai gây ảnh hưởng và bất tiện với sức khỏe. Nhờ hàm lượng chất xơ, chất béo Omega 3 kết hợp với nhau giúp hệ tiêu hóa tốt hơn từ đó ngăn ngừa chứng táo bón khi mang thai. 

Thứ năm: Hạt chia giúp xương bé chắc khỏe khi còn trong bụng mẹ

Như đã nói ở trên, hạt chia chứa hàm lượng canxi khá cao nên bà bầu uống hạt chia mỗi ngày giúp xương chắc khỏe, săn chắc cho thai nhi ngay khi còn ở trong bụng mẹ.  

Như vậy, bà bầu uống hạt chia mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cũng như cải thiện sức khỏe tốt hơn. Để kiểm soát đường huyết cũng như bảo vệ thai nhi trước những nguy hiểm tiềm ẩn gây rối loạn bẩm sinh thì nên cho bà bầu dùng hạt chia trong thời gian mang thai. 

Bà bầu uống hạt chia như thế nào? 

Cách uống hạt chia cho bà bầu như sau: Ngâm 2 thìa hạt chia vào 1 ly nước lọc hoặc sữa đậu nành, sữa tươi, sữa hạnh nhân.... khoảng 10 - 20 phút để chúng nở ra và uống. 

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Mẹ bầu có thể kết hợp ăn hạt chia với các đồ uống khác - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ bầu có thể uống hạt chia cùng sữa tươi, sữa chua, sinh tố trái cây, salad hạt chia, bánh hoặc nấu cháo tùy vào khẩu vị của mỗi người. 

Lưu ý nhỏ về liều lượng dùng hạt chia cho bà bầu: Bất cứ một thực phẩm nào tốt với sức khỏe bạn cũng nên dùng có chừng mực, không nên sử dụng quá nhiều hoặc quá ít sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn. Để đạt kết quả tốt nhất, bạn nên lấy từ 1-2 thìa canh hạt chia (tương đường với 28g – 50 gr) và nên dùng sau bữa ăn sáng. 

Không nên dùng hạt chia quá nhiều bởi nó sẽ gây ra những tác dụng phụ không mong muốn cho cả mẹ và thai nhi. 

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- 6 tác dụng của hạt chia với bà bầu

Bầu mấy tháng thì uống hạt chia? 

Theo đánh giá từ các chuyên gia, bác sĩ: Ngay ở giai đoạn đầu tiên mẹ bầu có thể dùng hạt chia với liều lượng nhất định. Ban đầu nên sử dụng hạt chia ít hơn so với giai đoạn bầu về sau. 

Đặc biệt, những ai bị dị ứng hoặc nghén với món ăn này thì không nên ăn hoặc tham khảo tư vấn bác sĩ trước khi sử dụng.

Trên đây là những chia sẻ về lợi ích khi bà bầu uống hạt chia trong thời gian mang thai, vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng vừa không lo xảy ra tác dụng phụ nào đối với thai nhi. Vì vậy, hãy bổ sung hạt chia vào khẩu phần ăn hằng ngày để mẹ khỏe và thai nhi phát triển một cách toàn diện nhất. 

Tác dụng của quả bơ với bà bầu: Mẹ khỏe con phát triển tốt

Tác dụng của quả bơ với bà bầu: Mẹ khỏe con phát triển tốt

Bơ giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe mẹ bầu và cho sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, các mẹ nên bổ sung loại quả này vào thực đơn hàng ngày để tận dụng được tối đa tác dụng của quả bơ với bà bầu.

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