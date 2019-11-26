Tác dụng của quả bơ với bà bầu: Mẹ khỏe con phát triển tốt

Bơ cũng là một trong rất ít những loại trái cây chứa chất béo đơn không bão hòa, tốt cho cơ thể, làm giảm hàm lượng cholesterol, bảo vệ tim mạch khỏe mạnh. Đây chính là một trong những t ác dụng của quả bơ với bà bầu , có hiệu quả tuyệt vời trong việc phòng ngừa vỡ động mạch và đột quỵ, tránh gây ra những biến chứng nguy hiểm trong quá trình mang thai.

Bơ là thực phẩm chứa hàm lượng chất béo cao, lại giàu các dưỡng chất lành mạnh như folate, canxi, sắt, đồng, magie, phốtpho, kali, natri, kẽm mangan và selen. Loại quả này cũng rất giàu chất chống oxy hoá giúp ngăn ngừa hình thành các gốc tự do, gây ung thư, đục thuỷ tinh thể, lão hóa da, giúp duy trì làn da săn chắc.

Do đó, chỉ cần mẹ bầu ăn 100 gram bơ mỗi ngày đã có thể cung cấp cho cơ thể 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali, và 10% vitamin E.

Hơn nữa, bơ cũng chứa protein rất cao, cao hơn rất nhiều so với các loại quả khác, gần tương đương với sữa. Bên cạnh đó, bơ còn có hàm lượng muối thấp, chất xơ, lutein cao, tốt cho hệ thống tiêu hóa, chất carotenoid tự nhiên giúp mắt sáng và duy trì một làn da đẹp.

Tác dụng của quả bơ đối với bà bầu

Bơ có vị thơm, ngon, rất dễ ăn, tốt cho sức khỏe của bà bầu và sự phát triển của thai nhi. Cụ thể như:

Ngăn ngừa dị tật thai nhi

Quả bơ chứa hàm lượng chất folate dồi dào, có thể giúp ngăn ngừa một số dị tật ở não của thai nhi (tật không não) và ở cột sống (tật nứt cột sống). Đây là những dị tật ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển về trí tuệ của trẻ. Nếu trẻ bị tật không não, khi sinh ra rất khó sống sót vì não và hộp sọ chưa được hoàn thiện. Còn trẻ bị dị tật nứt cột sống sẽ rất khó phát triển thể chất bình thường, xương sẽ có một số biến dạng nhất định.

Vì thế, trong thời kỳ mang thai, nhất là những tháng đầu tiên, bà bầu cần được bổ sung khoảng 600-800mcg folate mỗi ngày để ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh và xương sống ở thai nhi. Ăn bơ chính là cách bổ sung chất này hoàn hảo cho mẹ bầu.

Giảm ốm nghén

Bà bầu ăn bơ mỗi ngày là cách làm giảm ốm nghén hiệu quả và an toàn. Bởi lượng vitamin B6 dồi dào trong quả bơ hoạt động giống như gừng, làm giảm thiểu các cơn bồn nôn cho thai phụ. Bên cạnh đó, vitamin B6 cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ sản xuất hồng cầu để mẹ bầu có thai kỳ khỏe mạnh. Đứa con khi chào đời sẽ thông minh, lanh lợi.

Ăn bơ giúp giảm ốm nghén hiệu quả

Tránh tiểu đường thai kỳ

Đối với những mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ thì nên ăn bơ – đây là thực phẩm tuyệt vời, chứa nhiều axit béo omega 3, tốt cho sự hấp thụ của các chất dinh dưỡng vào cơ thể. Bên cạnh đó, dưỡng chất này cũng giúp cân bằng insulin trong cơ thể. Bơ cũng là thực phẩm có

lượng carbohydrates thấp, lượng chất xơ cao, không làm tăng đường huyết quá mức. Do đó, ăn bơ chính là phương pháp giúp mẹ bầu tự kiểm soát bệnh, phòng ngừa biến chứng, bảo vệ thai nhi an toàn trong suốt 9 tháng mang thai.

Phát triển trí não thai nhi

Theo các chuyên gia sinh dưỡng, bơ chính là một siêu thực phẩm tốt cho sự phát triển trí não của thai nhi. Chất béo lành mạnh không bão hòa trong loại quả này tốt cho tim và não bộ của bé. Do đó, bà bầu ăn bơ 3 tháng cuối và những tháng đầu sẽ sinh con thông minh hơn. Bên cạnh đó, bơ rất giàu acid folic, khoáng chất vô cùng cần thiết cho sự phát triển thể chất và não bộ của trẻ. Đặc biệt, loại quả này còn chứa rất nhiều vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm đông máu cũng như hoạt hóa một số protein trong xương, để trẻ phát triển chiều cao tốt ngay từ trong bụng mẹ.

Ăn bơ tốt cho sự phát triển trí não của thai nhi

Ngoài ra, trị thiếu máu, duy trì mức cholesterol, hạn chế chuột rút, giảm nguy cơ tiền sản giật... cũng là những tác dụng của quả bơ với phụ nữ mang thai, các chị em hãy ghi nhớ để chăm sóc sức khỏe của cả mẹ và bé yêu hiệu quả.

Bà bầu ăn bơ như thế nào là tốt nhất?

Thời điểm ăn bơ cũng tác động rất lớn đến hiệu quả mang lại, do đó bà bầu ăn bơ vào lúc nào, các chị em nên tìm hiểu thật kỹ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ bầu nên ăn bơ vào buổi sáng là tốt nhất, để tránh tích tụ mỡ thừa tăng cân quá mức, mất kiểm soát. Hơn nữa đây cũng là thời điểm cơ thể hấp thụ tốt nhất các vitamin A, C và Canxi từ bơ.

Khi ăn bơ bà bầu nên ăn cả phần xanh đậm ngay dưới vỏ. Bởi đây là phần chứa rất nhiều hàm lượng chất dinh dưỡng quý giá. Nếu bỏ phần thịt xanh đậm ngay dưới vỏ bơ vô tình làm mất đi lượng dinh dưỡng quý giá này.

Bà bầu nên ăn bơ vào buổi sáng

Với những mẹ bầu có cơ địa dị ứng dễ gặp các triệu chứng như là phát ban, ngứa, mẩn đỏ ở da thì không nên ăn bơ, bởi có thể gây cảm giác ngứa ở miệng và sưng lưỡi. Bên cạnh đó, nếu nhạy cảm với latex thì cũng không nên ăn bơ vì sẽ làm tăng mức độ kháng thể IgE trong huyết thanh trong cơ thể dẫn tới phản ứng dị ứng.

Khi có vấn đề về gan, mẹ bầu cũng cần hạn chế ăn quá nhiều bơ. Bởi bơ chứa nhiều collagen, nếu ăn quá nhiều cơ thể không tiêu hóa hết sẽ bị tích tụ và gây tổn hại cho gan. Do đó, những mẹ bầu thuộc các trường hợp này thì cần phải lưu ý.

Bà bầu nên ăn bao nhiêu quả bơ một ngày?

Một quả bơ chứa 200-250 calo, gồm 20 gam chất béo. Vì vậy, mỗi ngày mẹ bầu chỉ nên ăn 1 quả bơ là đủ, đáp ứng đúng nhu cầu cơ thể cần, đảm bảo sức khỏe tốt, tăng cường sức đề kháng, hệ tiêu hóa ổn định.

Tuy nhiên, các chị em cần lưu ý về cách ăn bơ cho bà bầu, với những mẹ bầu muốn giảm cân hoặc giữ cân nặng ổn định thì nên ăn bơ trước 1-2 tiếng khi ăn bữa chính. Còn với những mẹ bầu nào muốn tăng cân thì nên ăn bơ sau bữa ăn 1-2 tiếng và ăn vào trưa chiều, giúp cơ thể hấp thụ vitamin tự nhiên, tăng cân đều.

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Cách làm bơ dầm cho bà bầu

Để làm bơ dầm ngon ngọt, không bị đắng cho bà bầu thưởng thức, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau đây:

Nguyên liệu cần có:

2 quả bơ

Sữa tươi có đường 250 ml

Sữa đặc 1 hộp

Cách làm:

Nên chọn quả bơ to, dáng tròn

Bước 1: Dùng dao cắt đôi trái bơ, sau đó bỏ hạt, dùng thìa lấy hết phần thịt.

Bước 2: Cho 250ml sữa tươi có đường và 1 hộp sữa đặc loại nhỏ vào ly chứa phần thịt bơ. Tiếp theo dùng muỗng dầm bơ với sữa, cho thêm đá vào và trộn đều, hòa quyện với nhau. Ăn lạnh sẽ rất ngon.

Lưu ý: Bạn nên chọn những quả bơ to, dáng tròn, đều, khi bóp nhẹ hoặc bấm vào cuống, thấy hơi mềm thì sẽ ít xơ hơn. Muốn ăn bơ béo, thơm, dẻo, hãy chọn loại quả màu xanh, khi chín sẽ chuyển sang màu xanh sáng, bóng, lấm tấm những điểm vàng, làm bơ dầm sẽ ngon hơn.

Không nên mua quá nhiều bơ một lúc, chỉ nên mua loại kịp ăn trong ngày và hôm sau, bởi bơ để lâu sẽ bị giảm hàm lượng dưỡng chất tự nhiên vốn có. Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn hiểu hơn về tác dụng của quả bơ với bà bầu cũng như thời điểm ăn và cách ăn. Từ đây xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, phân bổ thời gian ăn hợp lý, tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.