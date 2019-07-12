Điểm danh những tác dụng của quả bơ với bà bầu

Hơn nữa, bơ cũng là một loại trái cây không có cholesterol mà lại có chứa chất béo đơn không bão hòa, tốt cho cơ thể giúp làm giảm hàm lượng cholesterol. Hàm lượng protein cao nhất so với các loại quả khác, cao gần tương đương với sữa. Vì thế, loại quả này có rất nhiều tác dụng tốt đối với bà bầu .

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thành phần dinh dưỡng trong khoảng 450gr trái bơ bao gồm: 50g Calo, 4,5g tổng lượng chất béo, 0,5g cbéo bão hòa, 0,5g chất béo không bão hòa đa, 3g chất béo không bão hòa đơn, 140mg kali, 3g carbohydrate, 1g chất xơ, 1g protein, 4% Vitamin E, 4% Vitamin B2, 4% Vitamin B6, 4% Vitamin B5 (Pantothenic acid), 2% Magie… Ngoài ra, trong quả bơ còn giàu chất chống oxy hoá, có tác dụng ngăn ngừa hình thành các gốc tự do dẫn đến gây ung thư, đục thuỷ tinh thể, lão hóa da.

Bơ là loại quả giúp mẹ bầu phòng ngừa dị tật thai nhi hiệu quả

Cứ 100 gam bơ sẽ cung cấp 45 mg axit folic. Đây là loại vitamin vô cùng cần thiết với bà bầu, giúp tăng cường sản xuất và duy trì sự phát triển của các tế bào mới, tốt cho quá trình hình thành hệ thần kinh trung ương và hạn chế nguy cơ dị tật ống thần kinh của thai nhi.

Trước và trong khi mang thai bà bầu nên tiêu thụ khoảng 600-800mcg axit folic mỗi ngày để phòng khuyết tật ống thần kinh và xương sống ở bào thai. Vì vậy, các mẹ nhớ đừng bỏ qua loại quả này trong thời gian cần bổ sung axit folic vào cơ thể.

Trị ốm nghén hiệu quả

Vì có chứa lượng vitamin B6 dồi dào nên khi ăn bơ sẽ có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm cơn ốm nghén cho mẹ bầu. Đồng thời, lượng vitamin B6 có trong quả bơ còn có tác dụng giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ sản xuất hồng cầu. Hơn nữa, loại vitamin này còn đóng một vai trò lớn trong việc tạo ra các hormon serotonin và norepinephrine - hai loại hormon này được gọi là “hormone hạnh phúc” giúp kiểm soát tâm trạng, năng lượng và sự tập trung, giúp mẹ bầu thoải mái, cảm thấy hạnh phúc khi mang thai, ngăn ngừa trầm cảm, đau đớn, mệt mỏi và lo lắng. Bởi vì vitamin B6 tham gia vào quá trình sản xuất hormon trong não, có hiệu quả trong điều trị rối loạn tâm trạng và một số bệnh não phát triển do thiếu hụt chức năng dẫn truyền thần kinh. Chính vì vậy, mà khi ăn quả bơ giúp tâm trạng của mẹ bầu tốt hơn.

Ngoài ra, vitamin B6 chứa trong bơ còn có tác dụng rất tốt, tích cực tham gia vào việc thực hiện các phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho mẹ bầu.

Tránh tiểu đường thai kỳ

Bơ giúp mẹ bầu tránh được tiểu đường thai kỳ

Quả bơ cũng chứa một lượng lớn axit béo omega 3, giúp cho sự hấp thụ của các chất dinh dưỡng vào cơ thể dễ dàng hơn, đồng thời cân bằng insulin trong cơ thể, tránh được nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ.

Phát triển trí não thai nhi

Một trong những loại quả tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi là quả bơ. Bởi loại quả này chứa lượng chất béo không bão hòa đơn, lành mạnh tốt cho tim của mẹ và não của bé. Nên các chuyên gia khuyến khích mẹ bầu nên ăn nhiều quả bơ trong 3 tháng đầu sẽ sinh con thông minh hơn. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin K trong quả bơ cũng đóng một vai trò không kém phần quan trọng đó là tham gia vào quá trình làm đông máu cũng như giúp hoạt hóa một số protein trong xương để xương có thể phát triển khỏe mạnh, giúp trẻ phát triển chiều cao từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Ngoài những tác dụng trên, bà bầu ăn bơ mỗi ngày còn có nhiều tác dụng khác như trị thiếu máu, hỗ trợ hệ tiêu hóa, hạn chế chứng chuột rút ở chân…

Cách chọn quả bơ ngon cho bà bầu

Có rất nhiều tác dụng của quả bơ đối với bà bầu, tuy nhiên, những tác dụng này chỉ được phát huy khi chọn được quả bơ ngon, chín và tươi. Để chọn được bơ ngon, mẹ bầu hãy bóp nhẹ, hoặc bấm vào cuống, thấy nó hơi mềm thì chọn, dù phần kia chưa mềm. Bởi vì bơ sẽ chín dần về phía đuôi. Nên chọn những quả bơ dáng tròn, mặc dù có hạt to, nhưng sẽ ít xơ hơn. Những quả sờ vào mềm nhũn thì không nên chọn vì nó đã nẫu hỏng, không còn hương vị thơm ngon nữa.

Quả bơ dáng tròn sẽ ít xơ hơn

Quả bơ chín ngon thường có phần vỏ căng bóng nhưng vẫn hơi sần sùi, cầm chắc tay. Nếu mẹ bầu nào thích ăn bơ thật béo và thơm, dẻo thì nên chọn loại quả màu xanh. Khi chín sẽ có màu xanh sáng, bóng, lấm tấm những điểm vàng. Mẹ bầu cũng không nên mua quá nhiều bơ cùng một lúc, tốt nhất là mua loại kịp ăn trong ngày và hôm sau.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các mẹ biết được tác dụng của quả bơ với bà bầu cũng như biết cách chọn được quả bơ ngon. Vì vậy, trong thai kỳ mẹ bầu hãy ăn thật nhiều loại quả này, có thể làm sinh tố hoặc làm món gà nấu bơ… sẽ giúp ngăn ngừa nhiều nguy cơ nguy hiểm đối với sức khỏe.