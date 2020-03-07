Chuyên mục giải đáp: Xông mặt có tác dụng gì?

Nhiều người cho rằng xông mặt giúp làm sạch da mặt, nhưng có người lại sợ xông mặt làm to lỗ chân lông. Vậy thực sự xông mặt có tác dụng gì?

Xông mặt có tác dụng gì? - Ảnh minh họa: Internet Xông mặt có tác dụng gì? Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời mà xông mặt mang lại cho làn da của bạn: Làm sạch da mặt : Hơi nước ấm giúp giãn nở lỗ chân lông, nới lỏng bụi bẩn tích tụ ở lỗ chân lông, giúp da được làm sạch sâu hơn. Bên cạnh đó, hơi nước ấm xông mặt giúp làm mềm mụn đầu đen, từ đó dễ dàng loại bỏ nhân mụn.

Thúc đẩy máu lưu thông: Hơi nước ấm giúp tăng tiết mồ hôi, làm giãn mạch máu và lưu thông máu. Việc này giúp tăng lượng máu và oxy nuôi dưỡng làn da, giúp trẻ sáng tự nhiên và khỏe mạnh.

Giúp loại bỏ vi khuẩn, tế bào chết: Khi lỗ chân lông mở to sẽ loại bỏ các tế bào chết, vi khuẩn và các tạp chất khác làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Vi khuẩn và tạp chất chính là những nhân tố góp phần gây ra mụn trứng cá.

Giải phóng bã nhờn bị mắc kẹt dưới da: T uyến bã nhờn dưới da tiết ra dầu tự nhiên để bôi trơn da và tóc. Khi những bã nhờn này bị mắc kẹt dưới bề mặt da sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi nảy nở, gây ra mụn bọc, mụn đầu đen.

T Hỗ trợ cấp ẩm cho da: Xông hơi sẽ làm cho tuyến nhờn dưới da tiết thêm dầu, từ đó giúp làm mềm da một cách tự nhiên.

Giúp da hấp thụ tốt hơn các sản phẩm chăm sóc da: Hơi nước làm tăng khả năng thẩm thấu của làn da, cho phép da hấp thụ tốt hơn dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da. Điều này có nghĩa là, sau khi xông mặt, da sẽ nhận được nhiều dưỡng chất hơn. Xông mặt giúp làm sạch sâu da mặt và tăng lượng máu lưu thông dưới da – Ảnh minh họa: Internet Thúc đẩy tăng sinh Collagen và Elastin: Lưu lượng máu tăng lên trong quá trình xông hơi thúc đẩy sản xuất collagen và elastin. Và tất nhiên, làn da sẽ trở nên săn chắc và trẻ trung hơn.

Giúp thư giãn tâm hồn: Cảm giác thư giãn khi có hơi ấm trên khuôn mặt, cộng thêm tác dụng tinh thần từ một số mùi hương trong quá trình xông mặt sẽ giúp cho bạn thư giãn, thoải mái hơn. Tâm trạng tốt hơn sẽ khiến cho thần thái, da mặt hồng hào và tràn đầy sức sống.

Tác dụng kép với người bị xoang: Ngoài tác dụng làm đẹp, xông mặt bằng nước ấm còn giúp làm giảm viêm xoang, đau đầu do xoang.

Giá thành hợp lý và dễ thực hiện: Nếu bạn không có đủ thời gian và tiền bạc, xông mặt tại nhà cũng mang lại hiệu quả không kém ở ngoài spa. Xông mặt là một cách thư giãn giúp tinh thần thoải mái - Ảnh minh họa: Internet Xông hơi lạnh có tác dụng gì? Ngoài việc xông hơi nước ấm, các spa thường thực hiện xông hơi lạnh là bước cuối cùng trong liệu trình chăm sóc da. Sau khi đã làm mở lỗ chân lông và làm sạch da mặt, xông hơi lạnh giúp thu nhỏ lỗ chân lông và giữ cho các dưỡng chất đã sử dụng không bị bay hơi.

Nếu không thực hiện tại spa với các công cụ chuyên dụng, bạn có thể tự thực hiện chườm đá ở nhà để thu nhỏ lỗ chân lông. Khi sử dụng đá chườm da mặt, tùy theo loại da mà có thể cho thêm dầu ô-liu, dưa leo xay, dâu tây xay, sữa tươi không đường, v.v. để tăng thêm tác dụng làm đẹp. Dùng đá lạnh chườm mặt giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet Xông mặt có làm to lỗ chân lông? Lỗ chân lông to do nhiều nguyên nhân gây ra như di truyền, da khô, bụi bẩn tích tụ nhiều, bã nhờn làm phình lỗ chân lông, v.v. Xông mặt có tác dụng làm sạch lỗ chân lông sâu từ bên trong chứ không hề làm lỗ chân lông bị to ra. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện xông mặt, bước cuối luôn là rửa mặt bằng nước lạnh để lỗ chân lông được se khít lại. Do vậy, một lần nữa khẳng định xông mặt không làm to lỗ chân lông. Hướng dẫn thực hiện xông mặt Đối với từng loại da mặt, bạn sẽ lựa chọn và áp dụng phương pháp phù hợp được chia sẻ dưới đây. Xông mặt cho da dầu, da hỗn hợp Chuẩn bị nguyên liệu: Gừng: 1 củ nhỏ

Sả: 5 tép

Lá bưởi hoặc hoa bưởi: 1 nhúm nhỏ Thực hiện: Đun nước xông mặt: Chọn một nồi nhỏ sạch (tốt nhất nên có nồi chuyên dùng để đun nước xông mặt), cho gừng đập nhỏ, xả đập dập, lá bưởi hoặc hoa bưởi vào đun sôi trong 10 phút. Nếu có máy xông mặt thì cho vào máy xông mặt và đun sôi.

Thực hiện xông mặt: Nếu không dùng máy xông mặt thì đổ nước vào bát nhỏ, để cách mặt 30cm và bắt đầu xông trong khoảng 15 phút cho đến khi nước nguội dần. Chú ý khoảng cách sao cho da không bị căng rát, bỏng.

Cấp ẩm cho da sau khi xông mặt: Sau khi xông mặt, dùng khăn rửa sạch mặt 2 lần, rồi dùng nước lạnh rửa lại cho lỗ chân lông được se khít lại. Sau đó, lau khô và dùng kem dưỡng ẩm cấp ẩm cho da. Xông mặt bằng gừng xả thích hợp cho da dầu, da hỗn hợp - Ảnh minh họa: Internet Xông mặt lá tía tô cho da mụn Chuẩn bị nguyên liệu: Lá tía tô: Chọn lá tươi (có nhiều tinh dầu)

Lá trà xanh: 1 nắm nhỏ Thực hiện: Đun nước xông mặt: Lá tía tô, trà xanh rửa sạch, cho vào nồi đun sôi 10 phút hoặc cho vào máy xông mặt và bấm nút đun sôi.

Thực hiện xông mặt và cấp ẩm tương tự như xông mặt với gừng được hướng dẫn ở mục trên. Tác dụng của xông mặt bằng lá tía tô giúp kháng khuẩn, nhanh lành vết mụn bọc, mụn mủ và tránh sẹo thâm. Xông mặt bằng lá tía tô giúp kháng khuẩn trị mụn - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn còn đang thắc mắc xông mặt có tác dụng gì, những thông tin trên đây chắc chắn đã giải đáp giúp bạn. Có thể kết luận rằng xông mặt mang lại rất nhiều lợi ích cho da mà cách thực hiện lại vô cùng đơn giản bằng những nguyên liệu dễ kiếm hàng ngày.

Học ngay những cách xông mặt bằng sả làm đẹp da Là một trong những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình Việt Nam, sả không chỉ là nguyên liệu dùng trong nấu nướng mà còn mang đến rất nhiều công dụng với sức khỏe và làn da. Đặc biệt, cách xông mặt bằng sả để chăm sóc da và trị mụn là một trong những phương pháp làm đẹp được rất nhiều chị em yêu thích.

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