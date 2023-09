Chuyên mục giải đáp: Xông mặt có tác dụng gì?

Nếu không thực hiện tại spa với các công cụ chuyên dụng, bạn có thể tự thực hiện chườm đá ở nhà để thu nhỏ lỗ chân lông. Khi sử dụng đá chườm da mặt, tùy theo loại da mà có thể cho thêm dầu ô-liu, dưa leo xay, dâu tây xay, sữa tươi không đường, v.v. để tăng thêm tác dụng làm đẹp.

Dùng đá lạnh chườm mặt giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Xông mặt có làm to lỗ chân lông?

Lỗ chân lông to do nhiều nguyên nhân gây ra như di truyền, da khô, bụi bẩn tích tụ nhiều, bã nhờn làm phình lỗ chân lông, v.v. Xông mặt có tác dụng làm sạch lỗ chân lông sâu từ bên trong chứ không hề làm lỗ chân lông bị to ra. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện xông mặt, bước cuối luôn là rửa mặt bằng nước lạnh để lỗ chân lông được se khít lại. Do vậy, một lần nữa khẳng định xông mặt không làm to lỗ chân lông.

Hướng dẫn thực hiện xông mặt

Đối với từng loại da mặt, bạn sẽ lựa chọn và áp dụng phương pháp phù hợp được chia sẻ dưới đây.

Xông mặt cho da dầu, da hỗn hợp

Chuẩn bị nguyên liệu:

Gừng: 1 củ nhỏ

Sả: 5 tép

Lá bưởi hoặc hoa bưởi: 1 nhúm nhỏ

Thực hiện:

Đun nước xông mặt: Chọn một nồi nhỏ sạch (tốt nhất nên có nồi chuyên dùng để đun nước xông mặt), cho gừng đập nhỏ, xả đập dập, lá bưởi hoặc hoa bưởi vào đun sôi trong 10 phút. Nếu có máy xông mặt thì cho vào máy xông mặt và đun sôi.

Thực hiện xông mặt: Nếu không dùng máy xông mặt thì đổ nước vào bát nhỏ, để cách mặt 30cm và bắt đầu xông trong khoảng 15 phút cho đến khi nước nguội dần. Chú ý khoảng cách sao cho da không bị căng rát, bỏng.

Cấp ẩm cho da sau khi xông mặt: Sau khi xông mặt, dùng khăn rửa sạch mặt 2 lần, rồi dùng nước lạnh rửa lại cho lỗ chân lông được se khít lại. Sau đó, lau khô và dùng kem dưỡng ẩm cấp ẩm cho da.

Xông mặt bằng gừng xả thích hợp cho da dầu, da hỗn hợp - Ảnh minh họa: Internet

Xông mặt lá tía tô cho da mụn

Chuẩn bị nguyên liệu:

Lá tía tô: Chọn lá tươi (có nhiều tinh dầu)

Lá trà xanh: 1 nắm nhỏ

Thực hiện:

Đun nước xông mặt: Lá tía tô, trà xanh rửa sạch, cho vào nồi đun sôi 10 phút hoặc cho vào máy xông mặt và bấm nút đun sôi.

Thực hiện xông mặt và cấp ẩm tương tự như xông mặt với gừng được hướng dẫn ở mục trên.

Tác dụng của xông mặt bằng lá tía tô giúp kháng khuẩn, nhanh lành vết mụn bọc, mụn mủ và tránh sẹo thâm.

Xông mặt bằng lá tía tô giúp kháng khuẩn trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn còn đang thắc mắc xông mặt có tác dụng gì, những thông tin trên đây chắc chắn đã giải đáp giúp bạn. Có thể kết luận rằng xông mặt mang lại rất nhiều lợi ích cho da mà cách thực hiện lại vô cùng đơn giản bằng những nguyên liệu dễ kiếm hàng ngày.