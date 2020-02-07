6 cách xông hơi mặt trị mụn hot nhất, tất cả những điều cần biết

Có nhiều nguyên nhân khiến mụn sinh sôi nảy nở trên khuôn mặt của bạn như rối loạn nội tiết, chế độ ăn uống nghỉ ngơi chưa khoa học hoặc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng hay môi trường ô nhiễm.

Xông hơi cho mặt là phương pháp chăm sóc da vô cùng đơn giản ngay tại nhà nhờ tính hiệu quả làm sạch da và tăng cường quá trình lưu thông máu đồng thời giúp chị em thư giãn, tinh thần sảng khoái hơn. Tuy nhiên, một số người vẫn mắc phải những sai lầm khi xông mặt. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn đọc cách xông mặt đúng cách để đẹp da, sạch mụn. Cùng theo dõi!

Dưới đây là một số cách xông mặt với các nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm tại nhà.

Việc xông hơi mặt giúp kích thích các tuyến bã nhờn hoạt động, mở to lỗ chân lông để đẩy bã nhờn và bụi bẩn ra ngoài. Từ đó, hạn chế sự hình thành của mụn. Việc xông hơi hàng tuần giúp thanh lọc da và sạch mụn.

1.Cách xông mặt trị mụn ẩn bằng lá tía tô và chanh

Nguyên liệu: ½ quả chanh, 1 nắm tía tô và nước sạch.

Cách xông mặt bằng lá tía tô và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Rửa sạch lá tía tô rồi đun sôi lên. Sau đó, đổ nước lá ra 1 chiếc chậu nhỏ.

Thêm một chút muối và nước cốt chanh từ ½ quả.

Rửa sạch da mặt bằng nước lạnh rồi đưa mặt lại gần chậu nước lá để hơi nước bốc lên và thấm sâu vào da mặt.

Đến khi nước lá nguội hẳn thì kết thúc, thường khoảng từ 10-20 phút.

2.Cách xông mặt trị mụn ẩn bằng sả và chanh

Nguyên liệu: 1 quả chanh, 5 củ sả, 1 thìa muối hạt, 1 lít nước.

Cách xông mặt bằng sả và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Rửa sạch sả và chanh.

Đập dập sả cho thật mỏng. Chanh để cả vỏ và thái lát. Sau đó cho sả và chanh vào nồi, thêm 1 lít nước rồi đun sôi.

Tiếp theo, đặt nồi nước xông mặt, đưa mặt lại gần rồi lấy khăn trùm kín đầu đảm bảo cho hơi nước phả vào mặt.

Khi nước gần hết hơi hay gần nguồn thì dừng lại, thường mất khoảng 10-15 phút để xông.

3.Cách xông mặt bằng gừng và xả

Nguyên liệu: nước sạch , 1 củ gừng và 5 củ xả.

Cách xông mặt bằng sả và gừng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Rửa sạch gừng và xả, đập dập rồi cho vào nồi, thêm 1 lít nước và đun sôi già đến khi có hơi nước bốc lên.

Đặt nồi nước lên chỗ rộng và thoáng để bắt đầu xông hơi.

Đưa mặt lại gần nồi nước, lấy khăn mặt khô trùm kín đầu để hơi nước phả lên mặt nhiều nhất.

Lưu ý: Không nên để mặt quá gần nồi nước, tránh bị bỏng.

4.Xông mặt với vỏ bưởi

Bên trong vỏ bưởi có chất chống oxy hóa cao và ngăn hình thành vết thâm, lão hóa trên da. Tinh dầu trong vỏ bưởi cũng giúp trị nám thâm và tàn nhang rất hiệu quả.

Chuẩn bị nguyên liệu:

Vỏ 1 quả bưởi.

1 thìa muối.

Khăn bông mềm

Vỏ bưởi xem là nguyên liệu tốt để xong hơi mặt ( ảnh: internet).

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch vỏ bưởi rồi cắt thành từng miếng mỏng.

Bước 2: Vặn nhỏ lửa đun vỏ bưởi đã cắt với 1 lít nước và 1 thìa muối.

Bước 3: Quấn chặt khăn bông mềm lên mặt rồi tiến hàng xông mặt đẩy mụn ẩn.

Bước 4: Xông hơi từ 10 – 15 phút rồi rửa mặt với nước mát. Sau khi xông xong để dưỡng da thì bạn nên dùng nước hoa hồng.

6.Xông mặt trị mụn với trà xanh

Trà xanh là một trong những tinh chất được sử dụng rất nhiều trong việc chăm sóc da. Chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, trà xanh giúp làn da bạn trông tươi trẻ hơn, đây còn là cách trị mụn và thâm mụn khá hiệu quả.

Chuẩn bị nguyên liệu:

100g lá trà xanh tươi.

1 quả chanh thái lát.

1 củ gừng đập dập.

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa khá tốt cho da mụn ( ảnh: internet).

Cách thực hiện:

Bước 1: Bỏ tất cả nguyên liệu vào nồi đun sôi với 1 lít nước.

Bước 2: Rửa sạch mặt để giúp da thông thoáng hơn.

Bước 3: Dùng khăn sạch trùm kín đầu để xông mặt.

Bước 4: Xông mặt khoảng 10 phút đến khi nước không còn bốc hơi.

Bước 5: Dùng bông tẩy trang để lau bã nhờn ở da và rửa lại mặt bằng nước mát.

6.Xông mặt trị mụn bằng ngải cứu

Ngải cứu có vị đắng, tính ôn có thể giúp chị em trị mụn ẩn hiệu quả và làm sáng da tự nhiên. Ngoài ra, ngải cứu còn giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, ngừa mụn nhỏ và ngừa vết chàm. Cách làm này có thể áp dụng cho mọi loại da.

Chuẩn bị nguyên liệu:

Lá ngải cứu, lá kinh giới, lá tía tô, mỗi loại 100g.

1 nửa quả chanh tươi.

Ngải cứu cũng được xem là một nguyên liệu đáng được sử dụng để xông hơi trị mụn

Cách thực hiện:

Bước 1: Đem rửa sạch các nguyên liệu.

Bước 2: Đổ nguyên liệu vào nồi với 1 lít nước rồi đun sôi.

Bước 3: Khi nước sôi đổ ra thau nhỏ, chùm khăn kín đầu đưa mặt gần đến chậu nước.

Bước 4: Xông hơi đến khi nào nước nguội rồi dùng nước lạnh rửa sạch da mặt để chất bẩn được rửa trôi.

Bước 5: Dùng đá lạnh hoặc mặt nạ dưỡng ẩm để làm se khít lỗ chân lông trên da.

Quy trình xông hơi

Bước 1: Làm sạch da

Dùng sữa rửa mặt nhẹ dịu để làm sạch bụi bẩn và lớp trang điểm trên da. Điều này khiến cho da mặt được thoải mái và sạch sẽ khi xông đồng thời giúp da hấp thụ các dưỡng chất trong khi xông mặt.

Bước 2: Tẩy tế bào chết

Dùng 2 ngón trỏ và ngón giữa massage đều trên mặt theo hình vòng tròn, tập trung vùng trán và dọc sống mũi vì những vị trí này thường tiết dầu và khó sạch nhất. Sau đó, rửa lại mặt sạch với nước, dùng bông tẩy trang thấm nhẹ da mặt. Việc này giúp da thông thoáng khi xông hơi.

Tẩy tế bào chết giúp da thông thoáng trước khi xông hơi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Chuẩn bị xông hơi

Chuẩn bị chậu xông hơi, 1 chiếc khăn to, 1 chiếc khăn bông nhỏ, tinh dầu.

Đun sôi già nước, cho vài giọt tinh dầu vào chậu nước.

Với những ai thích xông hơi bằng lá thảo dược, thì rửa sạch và đập dập rồi đem đun sôi với 2 lít nước sạch khoảng 10 phút cho đến khi thấy hơi nước bốc lên nhiều.

Bước 4: Xông hơi da mặt

Cho nước ra chậu xông hơi.

Dùng 1 chiếc khăn to hoặc 1 chiếc khăn mỏng rồi trùm kín toàn bộ đầu, đưa mặt lại gần chậu nước cách khoảng 30cm để tránh bỏng da.

Với những chị em có da mỏng hoặc nhạy cảm, nếu thấy ngứa rát khi xông hơi, hãy dừng lại hoặc chỉ nên xông không quá 15 phút.

Xông hơi da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Dưỡng da sau xông hơi

Sau khi xông hơi, da mặt sẽ bị mất nước đồng thời các lỗ chân lông giãn nở. Do đó, bạn cần cấp ẩm cho da bằng mặt nạ dưỡng da hoặc kem dưỡng ẩm dịu nhẹ tránh gây kích ứng.

Một số loại mặt nạ tự nhiên có thể dùng sau khi xông hơi như:

Mặt nạ từ bơ:

Cho bơ vào 1 chén sách, dằm nát. Tiếp theo, thêm mật ong và nước cốt chanh vào trộn đều cùng bơ.

Rửa sạch mặt với nước rồi thoa đều hỗn hợp trên lên mặt, thư giãn khoảng 20-30 phút đến khi mặt nạ khô hẳn.

Cuối cùng, rửa sạch lại mặt bằng nước ấm.

Mặt nạ từ đu đủ:

Trước tiên, xay nhuyễn đu đủ và thêm một ít dầu oliu vào trộn đều.

Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt.

Thoa đều mặt nạ đu đủ lên da mặt và thư giãn khoảng 15-20 phút.

Cuối cùng, rửa mặt lại bằng nước ấm và dùng khăn mềm lau nhẹ.

Các lưu ý khi xông hơi mặt

Thời gian xông

Theo các chuyên gia khuyên thì bạn chỉ nên xông hơi da mặt 2 - 3 lần/tuần, mỗi lần 20 phút là đủ. Việc xông hơi quá đà có thể làm cho lỗ chân lông to và khiến cho mụn trở nên nhiều hơn.

Sau khi đun sôi hỗn hợp bạn nên để ít nhất 5 phút để giảm bớt nhiệt độ mới bắt đầu xông hơi.

Loại da

Có những lời khuyên về thời gian xông hơi cho da mặt trị mụn. Tuy nhiên da mặt khá mỏng và dễ tổn thương, thời gian xông hơi không nên kéo dài quá 20 phút. Một vài lời khuyên tùy vào từng loại da sau:

Da khô: xông hơi da mặt trong khoảng 5 phút là tốt nhất. Kết hợp một số sản phẩm tạo độ ẩm da như tinh dầu dừa, dầu oliu, hạnh nhân.

Da dầu: Xông hơi trong khoảng 10 - 15 phút.

Da hỗn hợp: Xông hơi trong khoảng 10 - 15 phút. Có thể kết hợp với một số mỹ phẩm làm đẹp điển hình là nước hoa hồng trong dung dịch xông hơi.

Da mụn: Xông hơi trong khoảng 10 phút. Thêm một số thành phần xác khuẩn như sả, gừng rất tốt cho da.

Khoảng cách an toàn.

Nhiều bạn nữ lần đầu xong mặt còn khá bỡ ngỡ, một số trường hợp bị bỏng nhiệt do để quá gần. Theo Hà Linh một blogger chuyên về làm đẹp thì khoảng cách là 30 cm là hợp lý nhất.

Với một số loại da bị kích ứng hoặc mụn nhọt nên lưu ý tránh việc xông hơi sẽ khiến tình trạng tệ hơn.

Đảm bảo nguyên liệu an toàn vệ sinh.

Nguyên liệu tốt nhất là organic, tự nhiên tránh các loại nguyên liệu độc hại. Đảm bảo vệ sinh cả chậu nước lẫn dụng cụ. Bạn nên xác khuẩn với cồn và nước muối dụng cụ cũng như nguyên liệu trước khi đưa vào sử dụng.

Tần suất phù hợp

Việc xông hơi quá đà sẽ gây phản ứng ngược lại. Do đó tần suất xông hơi tốt nhất là 1-2 lần/ tuần là quá đủ rồi. Sau đó thực hiện dưỡng da với mỹ phẩm vào bảo vệ, che chắn cẩn thận khi ra ngoài nắng là có thể sở hữu một làn da mịn màng, sáng khỏe nhé.

Tuyệt đối không được xông hơi mặt với tần suất quá dày đặc, sẽ khiến da bạn bị bỏng và lỗ chân lông to lên.

Thêm hương thơm.

Với một số bạn bị dị ứng với mùi như lá tía tô, bạn có thể thêm các dạng tinh dầu thiên nhiên vào vừa giúp thư giãn vừa tốt cho da. Đảm bảo rằng các tinh dầu không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Xông mặt xong có nên chườm đá không?

Câu trả lời là tuyệt đối không nên. Vì khi mới xông mặt xong, lỗ chân lông đang giãn nở để hấp thụ dưỡng chất, nếu chườm đá khiến da bị lạnh đột ngột và tổn thương, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến bỏng lạnh.

Xông mặt xong có nên rửa mặt không?

Câu trả lời cũng là không nên. Bạn nên chờ khoảng 10-15 phút để lỗ chân lông se khít lại rồi hãy rửa mặt bằng nước mát.

Cuối cùng.

Bạn có thể sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên để xông hơi da mặt của mình. Có khá nhiều nguyên liệu như : xả, gừng, chanh, lá tía tô, trà xanh.

Nên làm sạch da mặt trước khi xông.

Khoảng cách an toàn để xong hơi là 30cm.

Tần suất tối đa là 2 lần 1 tuần.

Tùy từng loại da mặt sẽ có những khoảng thời gian hợp lý.

Sử dụng các dạng mặt nạ tự nhiên để chăm sóc lại da của bạn.

Cuối cùng là sử dụng nước hoa hồng để làm se khít lỗ chân lông.