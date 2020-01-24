Cách trị mụn mủ tại nhà bằng nguyên liệu thiên nhiên

Mụn hình thành là do quá trình bài tiết chất nhờn, do vi khuẩn và bụi bẩn tích tụ làm lỗ chân lông bị tắc nghẽn, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho mụn phát sinh.

Trị mụn mủ tại nhà có nhiều cách nhưng bạn phải lựa chọn phương pháp nào phù hợp vì nếu sử dụng phương pháp sai lầm thì mụn không những không được trị hết mà còn lan san các vùng da khác. Dưới đây là những cách trị mụn mủ tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên, an toàn cho da mà lại không sợ bị mụn lại.

Những nguyên nhân hình thành mụn mà có thể bạn chưa biết:

Mụn mủ được xem là một loại mụn khó điều trị nhất và nguy hiểm nhất. Mụn mủ nhô cao ở bề mặt da, bên trong có nhiều mụn và dịch tiết. Dịch tiết trong mủ thường có màu trắng hoặc màu vàng. Thường mụn mủ xuất hiện nhiều ở má, trán, cằm. Có khi còn sưng đỏ, gây đau nhức, khó chịu, nếu không trị có thể làm da bị tổn thương. Nhiều người đã tìm cách trị mụn mủ sưng đỏ tại nhà nhưng vì không đúng cách nên mụn sưng to hơn, dịch tiết nhiều hơn.

- Lạm dụng mỹ phẩm nhiều hoặc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng.

- Môi trường sống bị ô nhiễm.

- Thường xuyên ăn những món đồ cay nóng, đồ béo, uống cà phê, nước ngọt.

- Rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh, hành kinh.

- Căng thẳng kéo dài cũng là nguyên nhân làm mất cân bằng hóc môn.

- Cơ thể thiếu hụt kẽm.

- Không có thói quen rửa mặt sau khi ra ngoài về.

Nhiều người đã tìm đến các mỹ phẩm trị mụn nhưng không đạt kết quả như mong muốn mà lại tốn kém nhiều chi phí, từ đó họ tìm đến các cách trị mụn sưng đỏ ở mặt bằng các nguyên liệu thiên nhiên, vừa dễ tìm mà lại “đánh bay” mụn một cách dễ dàng.

Dưới đây là tổng hợp những cách trị mụn tại nhà mà bạn có thể tham khảo:

Trị mụn bằng tỏi

Cách trị mụn mủ tại nhà bằng tỏi- Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều kết quả nghiên cứu, tỏi chứa nhiều chất allicin có tác dụng tốt trong việc kháng khuẩn, ngăn ngừa khả năng nhiễm trùng ở da và tiêu diệt các loại mụn nhanh chóng. Nếu da bạn đang bị mụn mủ, bạn có thể sử dụng tỏi để trị mụn.

Cách làm: Bạn giã nhuyễn tỏi rồi trộn với nước cốt chanh, tiếp đến bạn rửa mặt thật sạch rồi đắp hỗn hợp này lên chỗ có mụn. Bạn đợi khoảng 20 phút thì rửa mặt sạch bằng nước ấm.

Trị mụn bằng mật ong và nghệ

Cách trị mụn mủ tại nhà bằng mật ong và nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mụn mủ tại nhà bằng nguyên liệu mật ong và nghệ là phương pháp được nhiều chị em áp dụng nhất. Nguyên nhân là do trong nghệ có chứa nhiều hoạt chất curcumin có tác dụng chống oxy hóa mạnh, sát trùng, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và ngăn ngừa viêm nhiễm cho da. Mật ong có khả năng làm lành những tổn thương trên da mặt, hạn chế sự hình thành sẹo trên da.

Cách làm: Bạn lấy bột nghệ vàng trộn đều vào mật ong, sau đó đắp hỗn hợp này lên da mặt trong 15 phút rồi rửa mặt lại bằng nước. Bạn nên áp dụng phương pháp này 2-3 lần trong một tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trị mụn bằng rau diếp cá

Cách trị mụn mủ tại nhà bằng rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet

Trong rau diếp cá có chứa nhiều thành phần kháng khuẩn cao, có tác dụng thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể, ngăn cản sự hình thành mụn mủ trên da. Nếu bạn sử dụng rau diếp cá thường xuyên, không những bạn trị khỏi những đốm mụn “cứng đầu” mà bạn còn có thể có làn da trắng, mịn màng.

Cách làm: Bạn đem rau diếp cá xay nhuyễn rồi vắt lấy nước. Bạn trộn nước rau với 1 muỗng mật ong rồi đắp lên da mặt. Bạn thư giãn khoảng 15 phút là được.

Nếu bạn đang bị mụn bọc và cảm thấy khó chịu với nó thì bạn cũng có thể sử dụng mật ong, nghệ, rau diếp cá để trị. Cách trị mụn bọc sưng đỏ tại nhà cũng tương tự như cách trị mụn mủ.

Mụn mủ trắng có nên nặn không

Mụn mủ trắng có nên nặn không - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bạn thường hay hỏi rằng mụn mủ có nên nặn không ? Việc nặn mụn là tuyệt đối không nên vì thao tác thực hiện nặn mụn có thể gây ra những tổn thương trên da, làm cho tình trạng ở nên nghiêm trọng hơn.

Nếu bạn muốn nặn mụn, bạn chỉ nên nặn mụn khi mụn có phần nhân trồi lên sớm, mọc ngoài vị trí nguy hiểm thì sẽ an toàn hơn.

Ngoài những cách trị mụn mủ tại nhà như trên, vẫn còn một số cách trị mụn hoàn toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên khác như nha đam, dâu tây, dầu oliu. Chúng đều là những biện pháp an toàn cho da và không có tác dụng phụ.