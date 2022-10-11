9 loại mặt nạ nha đam trị mụn thổi bay mọi nhóm mụn cứng đầu

Trong các thử nghiệm chế xuất mỹ phẩm và mặt nạ nha đam trị mụn , người ta phát hiện ra thành phần anthraquinones complex có khả năng giảm thiểu các triệu chứng viêm sưng do mụn, aloe emodin đồng thời khiến kích thích tổng hợp collagen và elastin làm chậm các quá trình lão hóa và kích thích làn da sản sinh các tế bào mới, barbaloin thì dưỡng ẩm và giúp làm da trở nên mềm mịn và khỏe mạnh hơn. Vì vậy nha đam là nguyên liệu nên dùng nếu bạn muốn loại bỏ các loại mụn thật an toàn và hiệu quả tại nhà.

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng , trong nha đam cung cấp rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho làn da như các vitamin nhóm C, B, A, E các loại axit folic, những yếu tố vi lượng như kẽm, natri, mangan,…Những dưỡng chất này không chỉ có khả năng sát khuẩn, loại bỏ các loại mụn và chất bẩn trên mặt, mà còn có thể nuôi dưỡng và làm sáng da rất hiệu quả.

Để sử dụng nha đam phục vụ cho các nhu cầu thẩm mỹ, bạn có thể tự làm gel nha đam theo hướng dẫn dưới đây:

Cách thực hiện: Dùng dao gọt bỏ phần gai có trên lá nha đam, sau đó tách lớp vỏ bên ngoài thịt nha đam ra, tách riêng lấy phần thịt này rồi cho vào một bát nước muối sạch ngâm trong khoảng 2-3 phút để không gây ngứa. Khi đã ngâm đủ thời gian thì cho vào máy xay và xay thật nhuyễn, tới đây bạn đã có được gel nha đam tự làm cho mình rồi. Bạn có thể cho vào lọ và để trong tủ lạnh để bảo quản được lâu hơn nhé.

Gel nha đam tự làm tại nhà!

Các cách trị mụn bằng nha đam đơn giản và hiệu quả tại nhà

1. Dùng nha đam trị mụn đầu đen

Công thức 1: Nha đam và nước vo gạo

Nước vo gạo là nguyên liệu cung cấp rất nhiều vitamin như B1, B5, E, B2,…và nhiều dưỡng chất khác giúp làm sạch và chống oxy hóa cho làn da, đồng thời chúng có khả năng giảm nguy cơ bị mụn và làm mờ các vết thâm, nám, sạm rất tốt.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: Nước vo gạo, gel nha đam.

- Cách thực hiện: Bạn lấy khoảng 100ml nước vo gạo, cho vào đó khoảng 2 muỗng gel nha đam rồi trộn thật đều. Sau đó bôi lên mặt và để nguyên trong vòng 10-15 phút để mặt nạ thấm sâu vào da, nên bôi nhiều hơn một chút ở những nơi nhiều mụn đầu đen. Sao đó rửa lại với nước sạch thật kỹ. Nên thực hiện việc đắp mặt nạ 2-3 lần một tuần và kiên trì 1-2 tháng để nhìn thấy rõ hiệu quả.

Công thức 2: Nha đam và sữa chua

Trong thành phần dinh dưỡng của nha đam có chứa các chất cần thiết cho sức khỏe da mặt như vitamin B, C, axit lactic,… Ngoài việc nuôi dưỡng da nó con có tác dụng tẩy da chết, làm sạch mụn và bã nhờn, giúp lỗ chân lông thông thoáng, từ đó khiến làn da bạn đẹp lên trông thấy.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: Sữa chua không đường, gel nha đam.

- Cách thực hiện: Trộn đều nửa hộp sữa chua không đường với 2-3 muỗng gel nha đam, sau đó khuấy kỹ để hỗn hợp hòa quyện lại với nhau rồi thì bôi lên mặt, để nguyên khoảng 10-15 phút thì rửa lại với nước sạch. Mỗi tuần đắp mặt nạ 2 lần, kiên trì trong 1-2 tháng sẽ thấy khác biệt ngay nhé!

Nha đam và sữa chua trị mụn đầu đen hiệu quả!

Công thức 3: Nha đam và bột yến mạch

Bột yến mạch là loại nguyên liệu làm đẹp có tác dụng loại bỏ các loại chất bẩn, bã nhờn, nhân mụn và chống lại vi khuẩn tích tụ trên mặt rất tốt nhờ các hoạt chất Saponin và các dưỡng chất như axit folic, kèm, vitamin B, E,… Khi kết hợp với nha đam, nó có thể ngăn ngừa và điều trị các loại mụn trên da, đồng thời khiến da sáng khỏe hơn trước đáng kể.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: Bột yến mạch chưa qua chế biến, gel nha đam.

- Cách thực hiện: Trộn 2 muỗng bột yến mạch với 3 muỗng gel nha đam lại với nhau rồi đắp lên mặt, để hỗn hợp ở yên đó khoảng 10-15 phút thì rửa lại với nước sạch. Mỗi tuấn thực hiện công thức này 2 lần, kiên trì trong 1-2 tháng là được nhé.

2. Dùng nha đam trị mụn ẩn

Công thức 1: Nha đam và nước chanh

Trong chanh có các dưỡng chất như vitamin C, B và các axit folic giúp làm sạch sâu, loại bỏ các loại chất bẩn, bã nhờn và khiến da sáng khỏe hơn. Kết hợp với gel nha đam sẽ giúp tình trạng mụn ẩn của bạn được cải thiện tích cực hơn.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: Nước cốt chanh, gel nha đam.

- Cách thực hiện: Vắt lấy khoảng 3 muỗng nước cốt chanh, sau đó cho 3 muỗng gel nha đam vào trộn thật đều để chúng quyện lại với nhau, tiếp đó bôi trực tiếp lên mặt, để khoảng 10-15 phút thì rửa lại với nước sạch. Tuần thực hiện 2 lần, sau 1-2 tháng bạn sẽ thấy rõ các hiệu quả của phương pháp này.

Nha đam và chanh trị mụn ẩn đơn giản và hiệu quả tại nhà!

Công thức 2: Nha đam và mật ong

Mật ong là một trong những loại nguyên liệu làm đẹp có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và cải thiện tình trạng da hiệu quả nhất. Nhờ các dưỡng chất và các loại vitamin phong phú, mật ong còn khiến làn da của bạn chậm xuất hiện dấu hiệu lão hóa hơn, từ đó cải thiện được chất lượng da rất tốt.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: Mật ong nguyên chất không pha tạp, gel nha đam.

- Cách thực hiện: Pha 2 muỗng mật ong với 3 muỗng gel nha đam, trộn hỗn hợp này lại với nhau thật đều, sau đó bôi lên mặt và để nguyên khoảng 10-15 phút trước khi rửa lại với nước sạch. Mỗi tuần thực hiện khoảng 2 lần, kiên trì 1-2 tháng bạn sẽ thấy da của mình được cải thiện tốt hơn.

Công thức 3: Nha đam và giấm táo

Những axit trong giấm táo đem lại tác dụng tẩy sạch và kháng khuẩn rất tốt, nên giấm táo thường được dùng trong các công thức chữa mụn ẩn và tẩy tế bào chết. Kết hợp với nha đam sẽ làm da sáng khỏe và sạch sẽ hơn.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: Giấm táo, gel nha đam.

- Cách thực hiện: Lấy khoảng 3 muỗng gel nha đam cho vào một chiếc bát nhỏ, cho thêm vào đó 1 thìa giấm táo nữa, tiếp đó trọn đều hai nguyên liệu này lại với nhau, bôi lên mặt và để khoảng 10-15 phút. Mỗi tuần thực hiện 2 lần và liên tục trong 2 tháng sẽ khiến làn da của bạn được như ý hơn.

Nha đam kết hợp với mật ong là một sự kết hợp tuyệt vời cho làn da của bạn!

3. Dùng nha đam trị mụn bọc

Công thức 1: Nha đam và sữa tươi

Sữa tươi sẽ bổ sung cho làn da của bạn một lượng lớn dưỡng chất cần thiết, từ đó kích thích những quá trình trao đổi chất trên da, làn da được cải thiện từ trong da ngoài, kết hợp với khả năng làm sạch và sáng da từ nha đam sẽ khiến da bạn đẹp lên trông thấy.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: Sữa tươi không đường, gel nha đam.

- Cách thực hiện: Cho 3 muỗng gel nha đam và 50ml sữa tươi không đường, trộn lại với nhau thật đều, sau đó bôi lên mặt và để khoảng 10-15 phút trước khi rửa lại với nước. Thực hiện 2 lần/tuần và liên tục từ 1-2 tháng trở lên để thấy rõ tác dụng.

Công thức 2: Nha đam, trứng gà, dưa chuột

Trứng gà và dưa chuột đều là hai nguyên liệu có tác dụng chống oxy hóa cao và khả năng cải thiện tình trạng sưng viêm do mụn hiệu quả. Dùng kết hợp với nha đam không chỉ khiến mụn bọc được giảm thiểu mà còn làm sạch da sâu từ bên trong, khiến da đẹp và chắc khỏe hơn.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lòng trắng trứng gà, dưa chuột cắt lát, gel nha đam.

- Cách thực hiện: Tách lấy lòng trắng trứng gà, cho thêm 2 muỗng gel nha đam và 2-3 lát dưa chuột vào máy xay rồi xay đều. Tiếp đó lấy hỗn hợp này bôi lên mặt và để nguyên trong 10-15 phút trước khi rửa lại với nước sạch. Tương tự như những công thức trên, môi tuần thực hiện 2 lần, liên tục trong 1-2 tháng để thấy được kết quả mong muốn.

Mặt nạ nha đam sữa tươi đánh nhuyễn!

Công thức 3: Nha đam và diếp cá

Rau diếp cá có tác dụng giải nhiệt và kích thích quá trình giải độc của cơ thể, từ đó khiến mụn và bã nhờn được bài tiết qua da tự nhiên nhất. Khi đi kèm với nha đam sẽ giúp cải thiện cấu trúc da hiệu quả và khiến da trẻ đẹp, chậm lão hóa hơn.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: Rau diếp cá, gel nha đam.

- Cách thực hiện: Giã dập rau diếp cá hoặc ép lấy nước để sử dụng, lấy khoảng 2-3 nhúm rau giã hoặc lấy 2 muỗng nước rau rồi bổ thêm 3 muỗng gel nha đam vào, trộn lại thật đều với nhau. Bôi trực tiếp lên mặt và để nguyên 10-15 phút trước khi rửa lại với nước, thực hiện 2 lần/ tuần và tối thiểu 1 tháng trở lên để có được kết quả như ý.

Trên đây là 9 công thức mặt nạ nha đam trị mụn có khả năng loại bỏ ba loại mụn cứng đầu nhất trên da. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ nhanh chóng sở hữu được làn da tươi sáng, khỏe mạnh và không còn mụn nữa nhé!