Cách trị mụn ẩn trên trán an toàn và nhanh chóng cho phái đẹp 

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra mụn ẩn, khiến cho làn da thiếu thẩm mỹ. Đôi khi, mụn ẩn xuất hiện là do một số thói quen không tốt của bạn hoặc do những bệnh lý bên trong cơ thể. Cụ thể là những nguyên nhân sau đây:

Mụn ẩn là một trong những loại mụn cứng đầu và khó điều trị do thường nằm sâu dưới da. Nếu để lâu ngày, mụn ẩn có thể bị viêm nhiễm, trở thành mụn bọc, viêm, gây ra nhiều biến chứng như thâm, hình thành sẹo rỗ. Do đó, bạn cần nhanh chóng tìm ra biện pháp phòng ngừa và cách trị mụn ẩn trên trán càng sớm càng tốt, nhanh chóng trả lại vẻ đẹp cho làn da như thuở ban đầu.

Đây là triệu chứng thường gặp nhất ở những người đang trong độ tuổi dậy thì, phụ nữ có thai… Nội tiết tố không ổn định sẽ kích thích tuyến bã nhờn trên da hoạt động mạnh hơn, lỗ chân lỗ bị tắc nghẽn khiến vi khuẩn tích tụ. Lâu dần hình thành nên mụn ẩn ở trán và một số vùng da khác như mũi, cằm, má...

Mụn ẩn trên trán do nhiều nguyên nhân gây ra

Chăm sóc da không đúng cách:

Chăm sóc da không đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho làn da bị vi khuẩn tấn công hình thành mụn. Ví dụ như nếu chà sát quá mạnh trong quá trình rửa mặt có thể khiến biểu bì da bị tổn thương, trở nên nhạy cảm và cũng dễ bị mụn hơn. Hoặc bạn sử dụng kem dưỡng da, sữa rửa mặt không phù hợp cũng khiến da dễ bị kích ứng, mẩn đỏ và hình thành mụn.

Suy giảm chức năng gan

Gan là bộ phận quan trọng, đóng vai trò trong việc bài tiết độc tố ra bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên, một khi bộ phận này bị suy giảm, các độc tố không được đào thải hết, sau một thời gian cơ thể tồn đọng quá nhiều sẽ bị đẩy ra bên ngoài. Lúc này da là bộ phận bị ảnh hưởng rất nhiều dẫn đến việc xuất hiện mụn ẩn, mụn đầu đen và một số loại mụn khác.

Chế độ sinh hoạt, ăn uống không khoa học:

Ăn uống không khoa học cũng dễ hình thành mụn ẩn

Thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi hay thức khuya, sử dụng các thiết bị điện tử nhiều như máy tính, điện thoại di động, bên cạnh đó ăn quá nhiều đồ ăn cay nóng, dầu mỡ, đồ ăn chế biến sẵn, uống quá ít nước trong ngày… cũng là những thói quen không tốt, khiến cho da bị mụn tấn công.

Ngoài ra, mụn ẩn hình thành trên trán còn do một số nguyên nhân khác như: sử dụng các loại mỹ phẩm kém chất lượng, cơ địa nhạy cảm…

Cách trị mụn ẩn trên trán hiệu quả nhất

Với những người bị mụn nhiều, đặc biệt là mụn ẩn ở trán, má cũng như cằm thì có thể áp dụng cho mình một trong những phương pháp sau đây:

Cách trị mụn ẩn trên trán bằng rau diếp cá

Sử dụng rau diếp cá để trị mụn là một phương pháp vô cùng hiệu quả, nhanh chóng đẩy nhân mụn lên trên, làm khô cồi mụn, không để lại sẹo thâm. Với cách này, bạn cần phải kiên trì áp dụng 2-3 lần/tuần, vừa đắp mặt nạ vừa ăn rau diếp cá để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Rau diếp cá trị mụn ẩn hiệu quả

Đối với nam giới, càng cần phải tăng lượng rau diếp cá trong khẩu phần ăn hàng ngày để trị mụn. Do đó, bạn nên vừa uống sinh tố rau diếp cá, vừa ăn lá rau diếp cá và đắp mặt nạ rau diếp cá. Cách làm mặt nạ rau diếp cá rất đơn giản, bạn hãy rửa sạch rau diếp cá, giã nát hoặc xay nhuyễn và đắp lên trán trong khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch với nước mát.

Chanh – Khắc tinh của mụn ẩn ở trán

Chanh có thành phần chính là axit Citric và vitamin C có tác dụng giúp làm se và khô nhân mụn ẩn, đồng thời giúp loại bỏ sạch tế bào chết cùng bụi bẩn nằm trong lỗ chân lông, giúp da sạch và khỏe hơn. Chính vì vậy, sử dụng chanh để trị mụn ẩn là một trong những phương pháp được nhiều chị em tin dùng.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, chỉ cần cắt một quả chanh tươi, vắt lấy nước cốt. Sau đó vệ sinh da sạch sẽ rồi dùng miếng gạc hoặc bông tẩy trang thấm nước cốt chanh và đắp lên vùng da bị mụn ẩn. Thư giãn khoảng 10 phút, bạn rửa sạch mặt lại với nước ấm để giúp dịu da. Đây cũng là một trong những cách trị mụn ẩn và thâm nhanh chóng, an toàn giúp chị em sớm tìm lại làn da đẹp như trước đây.

Cách trị mụn ẩn trên trán bằng mật ong

Trong mật ong chứa nhiều vitamin E, các khoáng chất thiết yếu giúp giữ ẩm, thúc đẩy quá trình hồi phục của làn da sau mụn. Bên cạnh đó, mật ong cũng có tính chất kháng khuẩn, kháng viêm và chất oxy hóa cao, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn hiệu quả. Để tăng hiệu quả điều trị, bạn nên kết hợp mật ong với nghệ, pha trộn theo tỷ lệ 1:1, sau khi rửa mặt sạch sẽ thì đắp lên, thư giãn trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả như ý.

Trị mụn ẩn bằng mật ong

Cách trị mụn ẩn dưới da hiệu quả tại nhà bằng nha đam

Nha đam chứa rất nhiều các thành phần như: Saponin, Magnesium lactate, Axit salicylic… Đây là những dưỡng chất có công dụng rất tốt trong việc cân bằng ẩm cho da, kháng khuẩn kháng viêm, làm giảm nhanh tình trạng da bị viêm nhiễm và sưng tấy, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và loại bỏ các tác nhân gây hại cho da. Bên cạnh đó, làm se khít các lỗ chân lông và làm mờ những vết thâm nám hình thành trên da do mụn gây ra.

Do đó, bạn không nên bỏ qua cách trị mụn ẩn trên trán từ nha đam. Bạn chỉ cần lấy 1 lá nha đam, sau đó đem gọt bỏ phần vỏ bên ngoài và rửa sạch nhựa, cho phần thịt nha đam đã lọc vào máy xay nhuyễn rồi vệ sinh da mặt thật sạch sẽ bằng sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn. Tiếp theo, dùng phần gel nha đam xay nhuyễn bôi lên da mặt, nằm thư giãn trong khoảng 15 phút thì rửa lại với nước sạch. Cuối cùng dùng khăn bông mềm sạch lau khô da. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy điều bất ngờ xảy ra, làn da sạch mụn và mịn màng hơn rất nhiều.

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Trị mụn ẩn trên trán bằng nước trà xanh

Trong lá trà xanh chứa hàm lượng lớn Catechin - đây là thành phần này có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn, loại bỏ các độc tố. Bên cạnh đó, thành phần diệp lục và polyphenol trong lá trà xanh cũng có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do, chống viêm nhiễm, làm lành sẹo nhanh chóng. Ngoài ra, nhờ vào hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như vitamin E, C, vitamin nhóm B và canxi, magie… trà xanh giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, ngăn ngừa sự hình thành vết thâm. Chính vì vậy, sử dụng lá trà xanh để trị mụn là một cách khá phổ biến hiện nay.

Xông hơi trị mụn bằng trà xanh

Bạn có thể dùng lá trà xanh nhuyễn để đắp mặt nạ hoặc xông hơi. Nếu xông hơi thì bạn cần chuẩn bị lá trà xanh, rửa sạch. Sau đó đun nước sôi rồi cho lá trà xanh vào, đợi nước bớt nóng rồi lấy một chiếc khăn trùm kín qua đầu để xông. Hơi nóng sẽ làm giãn nở lỗ chân lông, các dưỡng chất trong lá trà xanh sẽ đi vào trong da diệt khuẩn, đồng thời giúp lỗ chân lông sẽ được thông thoáng, các bã nhờn tích tụ sẽ được làm sạch.

Qua đây bạn có thể thấy được, có rất nhiều cách trị mụn ẩn trên trán hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần phải kiên trì thực hiện thì mới có kết quả tốt, giúp làn da sạch mụn, trắng sáng mịn màng.