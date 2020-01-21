Top 5 cách trị mụn đầu đen trên mũi bằng liệu pháp thiên nhiên hiệu quả nhất

Trứng gà là một trong những nguyên liệu làm đẹp được chị em yêu thích nhất. Trứng gà không những giúp dưỡng da mà còn trị mụn đầu đen rất hiệu quả.

Mụn đầu đen là loại mụn xuất hiện khá nhiều ở một số chị em, đặc biệt là phổ biến ở khu vực trán, mũi, cằm. Trong đó, mụn đầu đen ở mũi là thường gặp nhất. Đây là loại mụn khiến chị em mất tự tin và khá khó trị bởi hay tái phát. Dưới đây là top 5 cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng liệu pháp thiên nhiên hiệu quả nhất.

Để loại bỏ mụn đầu đen, bạn hãy tách lòng trắng trứng gà ra một cái bát và sử dụng một tấm vải xô nhỏ để thấm lòng trắng trứng sau đó đắp lên vùng mũi. Sau khoảng 15-20 phút, khi nào bạn thấy lòng trắng trứng khô lại thì bóc nhẹ lớp vải xô ra từ chút một để lớp vải có lòng trắng trứng lấy đi phần nhân mụn đầu đen ra ngoài.

Lòng trắng trứng giúp lấy đi mụn đầu đen khá hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn lưu ý sau khi lấy nhân mụn, cần rửa sạch bằng nước lạnh, có thể chườm đá để se khít lỗ chân lông và nhớ dưỡng da sau đó. Bạn có thể sử dụng vài giọt nước chanh nguyên chất để hòa chung với lòng trắng trứng để tăng hiệu quả và giúp da giảm nhờn.

Cách trị mụn đầu đen trên mũi bằng trứng gà luộc

Cách trị mụn này thực hiện rất đơn giản, bạn có thể tiến hành trong vài phút. Trước tiên, bạn luộc khoảng 2 quả trứng gà cho đến khi chín và vớt ra, bóc vỏ. Khi trứng vẫn còn nóng ấm thì bạn lăn đều trứng gà lên vùng mũi bị mụn lần lượt. Sau khi lăn hết quả thứ nhất, bạn sử dụng sang quả thứ hai.

Lòng trắng trứng gà khi luộc giúp làm sạch da vùng mũi - Ảnh minh họa: Internet.

Lòng trắng trứng gà khi luộc chín sẽ giúp lấy đi bớt bụi bẩn và một số mụn đầu đen li ti trên mũi khá hiệu quả. Bạn sẽ thấy những chấm đen bám trên bề mặt quả trứng gà sau khi lăn. Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng trị được những loại mụn đầu đen nhỏ, còn những loại mụn đã có nhân to thì khó lấy ra hơn.

Trị mụn đầu đen ở mũi bằng mật ong

Làm sao để trị mụn đầu đen trên mũi mà không gây tổn thương da? Bạn có thể tham khảo công thức từ mật ong nguyên chất. Mật ong được coi là “thần dược” làm đẹp cho chị em phụ nữ. Không chỉ giúp trị mụn, nguyên liệu này còn giúp làm đẹp và hồi phục da rất tốt sau những tổn thương do mụn gây ra.

Mật ong vừa giúp trị mụn đầu đen vừa dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị mụn đầu đen trên mũi bằng mật ong thực hiện rất đơn giản: Bạn chỉ cần đánh 1-2 thìa cà phê mật ong với một chút lòng trắng trứng gà sau đó thoa lên vùng mũi bị mụn đầu đen. Bạn để hỗn hợp ngấm vào da khoảng 20 phút rồi rửa bằng nước ấm. Lúc rửa bạn có thể massage để lấy đi bớt mụn đầu đen và bụi bẩn sót trên da.

Trị mụn đầu đen trên mũi bằng kem đánh răng

Hoạt chất sodium pyrophosphate trong kem đánh răng là thành phần giúp lấy đi vi khuẩn và các tác nhân gây mụn, tạo nên nhân mụn đầu đen. Ngoài ra, kem đánh răng còn giúp kháng khuẩn, tránh bị viêm nhiễm cho làn da rất tốt.

Sử dụng kem đánh răng để trị mụn đầu đen và kháng khuẩn cho da - Ảnh minh họa: Internet.

Làm thế nào để trị mụn đầu đen trên mũi bằng kem đánh răng? Bạn hãy sử dụng một lượng nhỏ kem (khoảng bằng đầu ngón tay) rồi bôi trực tiếp lên vùng da bị mụn đầu đen. Bạn có thể sử dụng một chiếc bàn chải lông mềm để chà nhẹ lên vùng mũi. Sau đó bạn để kem đánh răng khô lại khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh, chườm đá để thu nhỏ lỗ chân lông.

Trị mụn đầu đen bằng cơm nóng

Cách trị mụn đầu đen trên mũi bằng cơm nóng được thực hiện tương tự như trứng gà luộc. Điểm khác biệt là bạn nắm cơm thành nắm nhỏ khi cơm còn nóng sau đó lăn đều lên vùng mũi để lấy đi bớt lượng mụn đầu đen.

Sử dụng cơm nóng để lấy đi nhân mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet.

Lưu ý: cách trị mụn đầu đen bằng cơm nóng chỉ lấy đi được những nhân mụn mới và chưa sâu. Nếu nhân mụn to, sâu và cứng thì bạn cần sử dụng phương pháp khác.

Trị mụn đầu đen bằng baking soda

Bạn chà hỗn hợp baking soda pha với nước theo tỷ lệ 1:1 lên vùng mũi bị mụn đầu đen. Sau đó, bạn để hỗn hợp khô trong vòng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Cách này bạn nên thực hiện 3-4 lần trong tuần để thấy hiệu quả rõ rệt.

Trị mụn đầu đen bằng Baking Soda - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là top 5 cách trị mụn đầu đen trên mũi bằng liệu pháp thiên nhiên hiệu quả nhất. Các phương pháp từ thiên nhiên với nguyên liệu đơn giản mà bạn có thể tận dụng ngay trong căn bếp sẽ giúp bạn loại bỏ mụn đầu đen nhanh chóng và an toàn. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ có hiệu quả với trường hợp mụn đầu đen mức độ nhẹ và nhân mụn chưa sâu.