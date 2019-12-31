Mụn đầu đen là loại mụn hình thành khi nang lông trên da bị tắc khi chúng tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa và chuyển sang màu đen. Nguyên nhân khiến nang lông bị tắc là do tế bào chết, dầu nhờn trên da quá nhiều hoặc các loại vi khuẩn.

Có tới 8 loại mụn khác nhau mà con người có thể gặp phải. Mỗi loại lại có đặc điểm cũng như cách giải quyết khác nhau. Trong số đó, loại mụn mà bạn dễ gặp phải nhất đó chính là mụn đầu đen. Mụn có thể xuất hiện khắp mặt và cũng có thể chỉ xuất hiện ở vùng mũi tùy vào cơ địa của từng người. Bạn có thể áp dụng nhiều cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng vô cùng đơn giản và dễ dàng ngay tại nhà mình.

Mụn đầu đen có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên mặt bạn nhưng dễ gặp nhất là trên mũi. Do tuyến bã nhờn trên mũi hoạt động liên tục dẫn đến hình thành mụn đầu đen. Dù bạn có cạy hết mụn lên thì một thời gian sau chúng sẽ lại xuất hiện trở lại trên mũi.

Mụn đầu đen rất dễ để nhìn thấy trên da mặt. Chúng là nốt mụn có màu đen và hơi nhô lên bề mặt da. Loại mụn này không gây đau nhức hoặc sưng đỏ. Chúng sẽ nằm yên trên da của bạn như vậy. Nếu bạn cạy mụn đầu đen không đúng cách, chúng có thể bị viêm nhiễm, hình thành mụn bọc hoặc mụn mủ sẽ khó chữa hơn.

Mụn đầu đen là điều khiến chị em đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng có hiệu quả không?

Trị mụn đầu đen trên mũi bằng kem đánh răng là phương pháp được nhiều người áp dụng. Đây là một mẹo hay, khá đơn giản nhưng mang đến hiệu quả bất ngờ. Trong kem đánh răng có chứa sodium pyrophosphate là một loại hóa chất rất tốt. Chúng có khả năng loại bỏ lượng canxi dư thừa có trong miệng và khi sử dụng kem đánh răng để trị mụn đầu đen, chất này có khả năng kháng khuẩn cực kỳ tốt.

Bên cạnh đó, trong kem đánh răng cũng chứa silica giúp chống lại sự viêm nhiễm trên da. Hỗ trợ quá trình làm lành tổn thương do mụn gây ra mà hoàn toàn không để gây ra bất cứ tác dụng phụ nào. Kem đánh răng cũng giảm lượng dầu thừa trên da từ đó ngăn ngừa quá trình hình thành cũng như phát triển của mụn đầu đen. Nhờ vậy mà bạn hoàn toàn có thể áp dụng mẹo trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng để giúp giảm mụn hiệu quả.

Kem đánh răng là phương pháp trị mụn đầu đen trên mũi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Công thức trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng

Dưới đây sẽ là hướng dẫn trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng với 2 cách vô cùng đơn giản.

Trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng

Để thực hiện trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng, bạn cần chuẩn bị kem đánh răng và 1 chiếc bàn chải thật mềm. Lưu ý nên chọn bàn chải mềm để không tác động quá mạnh lên bề mặt của da gây tổn thương.

Trước tiên, dùng nước ấm và khăn khô, mềm rửa sạch mặt và lau khô. Sau đó, hãy lấy kem đánh răng và thoa lên vùng mũi của bạn. Đợi cho phần kem đó khô lại theo cách tự nhiên.

Khi khô, bạn sẽ thấy kem đánh răng dính lại trên da và dính vào các đầu mụn. Hãy lấy bàn chải mềm hoặc dùng ngón tay chà nhẹ lên vùng mũi để kéo chúng ra khỏi lỗ chân lông cùng với phần kem đánh răng phía trên.

Dùng kem đánh răng và bàn chải để trị mụn đầu đen trên mũi dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng và muối

Cách thứ 2 mà bạn có thể áp dụng để trị mụn đầu đen ở mũi đó là dùng kem đánh răng kết hợp cùng với muối. Mẹo này được khá nhiều chị em ưa chuộng bởi muối có tính sát khuẩn khá cao và giúp cho da mặt của bạn sáng hơn.

Để làm hỗn hợp kem đánh răng và muối trị mụn đầu đen trên mũi rất đơn giản. Bạn chỉ cần cho kem đánh răng ra bát sau đó lấy thêm muối và và trộn đều. Lưu ý là phần muối bạn nên giã nhỏ, không nên để viên muối quá to.

Sau khi đã làm xong hỗn hợp, bạn chỉ cần thoa đều lên phần mũi và giữa trong thời gian 5 phút. Cuối cùng rửa sạch bằng nước ấm. Hãy dùng đá lạnh và massage phần mũi sau khi rửa sạch để lỗ chân lông có thể thu nhỏ lại.

Kết hợp kem đánh răng cùng muối cũng cho hiệu quả trị mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng

Trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng là một phương pháp an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, dễ làm. Tuy nhiên, khi thực hiện phương pháp này bạn cũng cần phải lưu ý những điều sau:

Hiệu quả của phương pháp này đối với từng người là khác nhau.

Không thể trị mụn đầu đen trên mũi tận gốc, vĩnh viễn. Mụn vẫn có thể xuất hiện lại sau một thời gian.

Thực hiện trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng 2 đến 3 lần/tuần hoặc khi thấy mụn có dấu hiệu xuất hiện. Không nên làm quá thường xuyên.

Nên chọn kem đánh răng có màu trắng vì trong các sản phẩm này có chứa thành phần trị mụn như oxi già, baking soda… Như vậy thì việc trị mụn sẽ hiệu quả hơn.

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Thực hiện trị mụn đầu đen trên mũi định kỳ để đạt hiệu quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang gặp phải vấn đề này, bạn hãy áp dụng phương pháp trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng ngay tại nhà để có được gương mặt thật xinh đẹp chuẩn bị đón Tết thật rộn ràng.