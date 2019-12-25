Mụn đầu đen chi chít ở mũi cũng dễ dàng loại bỏ nhờ những bí quyết đơn giản ngay tại nhà

Chăm sóc da 25/12/2019 14:14

Mụn đầu đen trên da mặt gây ra rất nhiều phiền toái nếu không biết cách trị dứt điểm. Hãy cùng tham khảo cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà qua bài viết dưới đây.

Mụn đầu đen tuy không quá nguy hiểm nhưng lại gây ảnh hưởng rất lớn đến nhan sắc, tâm lý và sự tự tin của mọi người. Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo lắng bởi những nốt mụn đầu đen này hoàn toàn có thể chữa trị được.

1. Mụn đầu đen là gì?

Rất nhiều người mắc phải tình trạng da xuất hiện mụn đầu đen. Tuy nhiên để nói mụn đầu đen là gì không phải ai cũng hiểu rõ. Theo các chuyên gia, mụn đầu đen là những lỗ chân lông bị tắc ở trên da. 

Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do những tế bào chết, vi khuẩn khi tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa và dần dần chuyển sang màu đen. Mụn đầu đen khác hoàn toàn với mụn đầu trắng và chúng xuất hiện phổ biến trên gương mặt, đặc biệt là ở mũi. 

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Mụn đầu đen gây mất thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

2. Dấu hiệu của mụn đầu đen

Mụn đầu đen dễ nhìn thấy trên da mặt, chúng là những nốt mụn nhỏ hơi nhô lên trên bề mặt da và có màu đen. Mụn đầu đen mặc dù không gây đau nhức như mụn mủ nhưng trị mụn đầu đen là nhu cầu bất cứ ai cũng quan tâm. Nếu bạn nặn mụn đầu đen không đúng cách sẽ khiến tình trạng này nặng hơn và trở thành mụn mủ, mụn bọc.

3. Trị mụn đầu đen bằng trứng gà

Trứng gà không chỉ là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà lòng trắng trứng gà còn có hiệu quả trị mụn đầu đen vô cùng tốt.

Nguyên liệu:

- Trứng gà: 1 quả.

- Vải mềm.

- Cốc thủy tinh.

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Lòng trắng trứng gà có tác dụng trị mụn đầu đen hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Tách lòng trắng trứng gà sau đó thoa lên mặt.

- Đối với vùng mũi nhiều mụn đầu đen hơn bạn có thể thoa nhiều lớp cho dày hơn sau đó đặt một miếng khăn giấy lên vùng vừa bôi.

- Đến khi hỗn hợp đã khô bạn bóc lớp khăn này khỏi mũi.

- Lúc này lòng trắng trứng gà đã khô sẽ dính chặt lấy phần đầu của mụn và kéo mụn đầu đen ra khỏi mũi nhanh chóng.

4. Trị mụn đầu đen đơn giản bằng trứng gà và mật ong

Mặt nạ trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng gà và mật ong là một gợi ý tuyệt vời dành cho những ai có làn da khô. Khi kết hợp hai nguyên liệu này với nhau sẽ tạo ra 1 loại mặt nạ có tác dụng hỗ trợ điều trị các loại mụn như: mụn cám, mụn bọc…

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Trị mụn đầu đen nhanh chóng bằng trứng gà và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- 2 muỗng cà phê mật ong.

- 1 lòng trắng trứng gà.

Cách thực hiện:

- Bạn lấy phần lòng trắng trứng gà đánh đều với 2 muỗng mật ong.

- Rửa sạch mặt và thoa hỗn hợp này lên da kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Sau 20 phút rửa lại bằng nước ấm.

Để việc trị mụn đầu đen bằng trứng gà có được hiệu quả tốt nhất bạn hãy kiên trì thực hiện khoảng 2 – 3 lần mỗi tuần. Chúc bạn thành công!

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