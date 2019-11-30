Bỏ túi 5 bí quyết chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông khiến nàng mê mẩn

Làm đẹp cùng chuyên gia 30/11/2019 12:00

Hãy cùng bỏ túi 5 bí quyết chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông cực đỉnh dưới đây để sở hữu làn da mịn màng, căng bóng đón Tết.

Mùa đông lạnh khiến da bị khô, mất cân bằng độ ẩm khiến mụn dễ sinh sôi. Vậy nên để giữ cho làn da không bị mụn tấn công thì hãy áp dụng những bí quyết chăm sóc da nhờn mụn dưới đây.

1. Thay đổi sữa rửa mặt

Thực tế cho thấy rằng chị em thường có thói quen sử dụng cùng một loại mỹ phẩm cho tất cả các mùa trong cùng một năm. Tuy nhiên, khi mùa đông đến làn da thay đổi theo thời tiết. Vậy nên bạn cần lựa chọn những sản phẩm phù hợp với từng mùa.

Nếu như mùa hè bạn chọn loại sữa rửa mặt có tính sát khuẩn cao thì mùa đông, da tiết nhờn ít hơn nên bạn cần tránh chọn những loại sữa rửa mặt có tính axít và kiềm để tránh làm da bị khô.

Hãy chuyển sang sử dụng sữa rửa mặt có chứa nhiều dưỡng chất giữ ẩm hơn.

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Nên sử dụng sửa rửa mặt phù hợp với từng mùa trong năm - Ảnh minh họa: Internet

2. Chống nắng cho da

Nhiều người cho rằng mùa đông nắng dịu nhẹ hơn mùa hè nên việc sử dụng kem chống nắng là không cần thiết. Tuy nhiên đây là một quan niệm hoàn toàn sai.

Các tia cực tím vào mùa đông không hề thua kém bất cứ mùa nào. Vậy nên việc sử dụng kem chống nắng là việc cần thiết và nên được duy trì đều đặn.

Bí quyết chăm sóc da nhờn mụn là bạn nên dùng loại kem chống nắng dành riêng cho da dầu. Nếu trang điểm, bạn nên chọn cho mình loại BB Cream có tích hợp khả năng chống nắng để tối giản lượng mỹ phẩm trên da nhé.

3. Đắp mặt nạ cho da

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Cung cấp độ ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn có làn da đẹp, bạn không nên bỏ qua bước đắp mặt nạ cho da. Việc cung cấp độ ẩm sẽ giúp da mềm mượt, bóng mịn.

Ngoài ra, đây còn là bí quyết chăm sóc da nhờn mụn mùa đông được các chuyên gia khuyên áp dụng. Đắp mặt nạ đúng cách sẽ giúp da tránh được hiện tượng nứt nẻ.

4. Sử dụng kem dưỡng ẩm

Mặc dù mùa đông da không bị đổ dầu nhờn nhiều nhưng bạn cũng không nên bỏ qua bước cấp ẩm cho da bằng cách sử dụng kem dưỡng. Hãy lựa chọn những loại kem dưỡng có dạng gel, có cấu trúc mỏng nhẹ để dễ dàng thẩm thấu vào da.

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Đừng quên bước sử dụng kem dưỡng ẩm - Ảnh minh họa: Internet

5. Uống nhiều nước và bổ sung đủ hoa quả

Ngoài những bí quyết chăm sóc da nhờn mụn từ bên ngoài, để da không bị mụn bạn cần đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe của mình thông qua dinh dưỡng và việc luyện tập thể dục.

Tập luyện thể thao và ăn uống đủ chất sẽ giúp làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Hãy duy trì thói quen uống đủ nước và ăn những loại hoa quả có chứa hàm lượng chất dưỡng ẩm lớn để giúp làn da đẹp từ bên trong.

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