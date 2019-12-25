Cách làm sạch mụn đầu đen hiệu quả mà bạn không thể bỏ qua

Lý do lỗ chân lông bít tắc có thể từ bụi bẩn, vi khuẩn, dầu nhờn hay tế bào chết. Khi các bụi bẩn tích tụ tại lỗ chân lông tiếp xúc với môi trường (không khí) sẽ bị oxy hóa, dẫn đến đầu nhân mụn chuyển sang màu đen sậm.

Mụn đầu đen thực chất là những lỗ chân lông bị bít tắc nằm ở các vùng da. Các nốt mụn xuất hiện chủ yếu mặt, đặc biệt là mũi và các vùng da cơ thể như cổ, lưng, ngực, cánh tay hay vai.

Sợi bã nhờn thường có màu trắng đục, có thể trồi lên trên bề mặt da. Về sợi bã nhờn chỉ cần giữ vệ sinh và làm sạch da mỗi ngày thì không có gì cần lo lắng.

Sợi bã nhờn tích tụ do tuyến nhờn trên da hoạt động nhằm đẩy bụi bẩn, tác động từ môi trường khỏi tích tụ trong lỗ chân lông. Các hoạt động từ sợi bã nhờn không gây viêm. Nhưng khi lỗ chân lông không được bảo vệ và làm sạch thì sẽ hình thành mụn.

So sánh chi tiết giữa mụn đầu đen và sợi bã nhờn - Ảnh minh họa: Internet

1.3. Điểm khác nhau giữa mụn đầu đen và mụn đầu trắng

Mụn đầu trắng cũng hình thành do lỗ chân lông bị bít tắc. Nhưng khác ở chỗ mụn đầu trắng không tiếp xúc với oxy bên ngoài. Các nốt mụn này rất dễ gây viêm cho da nên cần biết cách chăm sóc cẩn thận. Tránh tình trạng viêm nhiễm do vi khuẩn làm da bị sẹo thâm.

1.4. Các loại mụn ẩn trên da dễ bị nhầm với mụn đầu đen

Mụn ẩn khác mụn đầu đen, nhưng tương tự mụn đầu trắng ở chỗ lỗ nang lông không mở để đầu mụn tiếp xúc với bên ngoài. Nốt mụn li ti làm bề mặt da sần sùi, có nhân cứng sâu dưới da. Các loại mụn ẩn rất khó xử lý vì chúng nằm dưới bề mặt da và khi xử lý không đúng cách sẽ trở thành mụn viêm gây hại cho da.

2. Nguyên nhân hình thành mụn đầu đen thường gặp

Để có những cách làm sạch mụn đầu đen hiệu quả và không gây ảnh hưởng đến da, chúng ta cần biết những nguyên nhân chủ yếu gây ra mụn đầu đen. Mụn đầu đen là một dạng mụn trứng cá dễ gặp ở mọi độ tuổi, đặc biệt là ở độ tuổi dậy thì và nữ giới lại mắc phải nhiều hơn nam giới.

2.1. Quá trình sản xuất dầu nhờn của tuyến bã nhờn

Tuyến bã nhờn hoạt động nhiều gây bít tắc lỗ chân lông. Da nhờn (hay da dầu) đồng nghĩa với lượng bã nhờn và dầu thường xuyên được tiết ra. Một lượng bã nhờn nhất định sẽ khiến các lỗ chân lông bị bít tắc. Các chất nhờn dư và các nguyên nhân từ môi trường bên ngoài vẫn nằm trong nang lông khi da không được làm sạch đúng cách. Làm lỗ nang lông quá tải chất bẩn hình thành mụn. Khi không được làm sạch, chúng dần trở nên khô cứng và cuối cùng hình thành các nốt mụn đầu đen sau nhiều ngày tiếp xúc với không khí.

2.2. Thiếu nước

Nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc bài tiết và đào thải những chất cặn bã khỏi cơ thể, giúp làn da sạch sẽ và tươi tắn, khỏe mạnh hơn. Việc cơ thể không được bổ sung đủ lượng nước cần thiết chính là một trong những tác nhân khiến làn da của bạn dễ dàng xuất hiện mụn đầu đen.

Thiếu nước khiến cho quá trình đào thải ngưng trệ, dễ gây ra bí tắc da - Ảnh minh họa: Internet

2.3. Chế độ ăn uống không hợp lý

Việc thường xuyên ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, cay nóng hay nước ngọt và đồ uống có cồn (hoặc chất kích thích) như bia, rượu, cà phê có thể khiến da bạn dễ nổi mụn đầu đen. Những loại thực phẩm này khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn và cản trở quá trình đào thải độc tố.

2.4. Thói quen và lối sống thiếu khoa học

Căng thẳng, bận rộn không ăn ngủ điều độ. Chế độ ăn uống và thay đổi nhịp sinh học liên tục làm tế bào thay đổi.

Tiết mồ hôi nhiều hoặc môi trường sống bẩn, độ ẩm cao.

Không bôi kem chống nắng bảo vệ da và vệ sinh da sau khi dùng kem chống nắng

Không bôi kem chống nắng hàng ngày là 1 thói quen xấu - Ảnh minh họa: Internet

Không vệ sinh da đều đặn mỗi ngày 2 lần sáng và tối để loại bỏ các tác nhân gây hại cho da.

Kinh nguyệt không đều, tuyến bã nhờn hoạt động không kiểm soát, rụng tóc nhiều dễ dẫn đến hói đầu.

Chất tẩy rửa hoặc bụi bẩn từ đồ dùng cá nhân như khẩu trang, quần, áo, cọ trang điểm ,v.v…

Các vấn đề này phát sinh do nhịp sinh học cơ thể không ổn định và lối sống sai cách. Ngoài phát sinh mụn để báo hiệu cho bạn, thì cũng cần lưu ý các biểu hiệu khác của cơ thể. Từ đó bạn sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn mỗi ngày!

3. Bí quyết làm sạch mụn đầu đen

Trị mụn đầu đen đòi hỏi người gặp vấn đề mụn cần kiên trì, đặc biệt khi không khí ngày càng trở nên ô nhiễm. Luôn giữ nếp sinh hoạt và ăn uống điều độ sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc ngăn ngừa mụn đầu đen tại nhà. Dưới đây là 4 cách làm sạch mụn đầu đen hiệu quả.

3.1. Làm sạch da thường xuyên và đúng cách

Bạn cần hiểu về da của mình để chọn sữa rửa mặt trị mụn phù hợp. Nên rửa mặt 2 lần/ngày sáng và tối để loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết, dầu nhờn tích tụ trên da và làm sạch mụn đầu đen ở mũi.

Không nên rửa mặt với sữa rửa mặt quá 2 lần/ngày, dễ dẫn tới kích ứng và khô da. Nên rửa mặt với nước thường và nhớ rửa sạch tay trước khi chạm vào da.

Nên lưu ý rửa mặt sau khi ăn đồ chiên, cay nóng hoặc nhiều chất béo như pizza, khoai tây chiên, gà rán, bún đậu,…

3.2. Hạn chế dùng các sản phẩm hoặc hóa mỹ phẩm chứa dầu (hoặc gốc dầu)

Nếu bạn có da dầu hoặc hỗn hợp dầu thì cần lưu ý tránh sử dụng các sản phẩm dưỡng da, trang điểm, tẩy trang hay chống nắng chứa dầu hoặc có gốc dầu. Vì sẽ rất dễ gây mụn do tắc lỗ chân lông hoặc sẽ làm tình trạng mụn có bạn nặng hơn.

3.3. Tẩy da chết đều đặn và đúng cách

Nên tẩy da chết 2 tuần/lần đối với da dễ mẫn cảm và nhớ dưỡng ẩm sau khi tẩy tế bào chết. Đối với các loại da khác có thể tẩy tế bào chết 1 lần/tuần và đắp mặt nạ cung cấp ẩm 2 lần/tuần.

Tẩy da chết giúp loại bỏ bụi bẩn và những tế bào cũ làm bít tắc lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn có thể đắp mặt nạ dưỡng ẩm ngay sau khi tẩy da chết để cân bằng da và giảm dầu nhờn.

Lưu ý: bạn nên chọn các sản phẩm tẩy da chết dịu nhẹ cho da nhạy cảm. Để bảo vệ da và tránh kích ứng ngay cả khi da bạn không phải da nhạy cảm.

3.4. Sử dụng thêm 1 số mặt nạ thiên nhiên

Trị mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng gà

Đây là một trong những mẹo làm sạch mụn đầu đen ở mũi phổ biến với nhiều người. Với trứng gà, bạn có thể sử dụng lòng trắng trứng, trộn với một số nguyên liệu thiên nhiên khác để làm mặt nạ như chanh, yến mạch, tinh bột nghệ… Đây vừa là cách làm sạch mụn đầu đen, vừa dưỡng da se khít lỗ chân lông. Ngoài ra, bạn có thể luộc trứng, bóc vỏ và lăn trực tiếp lên vùng da có mụn đầu đen.

Cách làm sạch mụn đầu đen bằng kem đánh răng

Đầu tiên, bạn dùng nước ấm và khăn khô, mềm rửa sạch và lau khô mặt. Tiếp theo bạn thoa kem đánh răng lên vùng mũi. Sau đó bạn để lớp kem này khô lại một cách tự nhiên. Sau khi lớp kem đánh răng đã khô hoàn toàn và dính vào da, đặc biệt là các đầu mụn. Bạn dùng tay nhẹ nhàng chà xát lên các vùng da mụn đầu đen sẽ được kéo ra khỏi lỗ chân lông cùng với kem đánh răng.

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Trị mụn đầu đen với baking soda

Cách làm sạch mụn đầu đen bằng kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng nước ấm sẽ giúp mở rộng lỗ chân lông. Trộn một muỗng cà phê baking soda và một lượng nước nhỏ thành hỗn hợp bột nhão mịn. Thoa bột này lên vùng da có nhiều mụn đầu đen. Để yên 2-3 phút rồi massage mặt nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Sau đó rửa sạch mặt với nước, thực hiện 1-2 lần một tuần để nhận được kết quả tốt nhất.

Trên đây là một số thông tin hữu ích cũng như những cách làm sạch mụn đầu đen hiệu quả nhưng lại vô cùng đơn giản. Đối với người sinh sống ở những đất nước nhiệt đới cùng khí hậu nóng ẩm, ô nhiễm không khí như Việt Nam thì mụn đầu đen là vấn đề gần như ai cũng gặp phải. Vì thế đừng quá lo lắng!