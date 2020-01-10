Chuyên mục làm đẹp: Mụn đầu đen ở mũi làm sao hết?

Mụn đầu đen ở mũi làm sao hết được rất nhiều chị em quan tâm. Với môi trường ô nhiễm như Việt Nam, việc xuất hiện mụn đầu đen là điều phổ biến. Hãy tìm phương án xử lý qua bài viết dưới đây.

Mụn đầu đen là nguyên nhân khiến nhiều bạn nữ mất tự tin. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số cách để xử lý loại mụn này. Mụn đầu đen ở mũi làm sao hết? Cùng tìm hiểu ngay! Mụn đầu đen ở mũi làm sao hết? - Ảnh minh họa: Internet Cách trị mụn đầu đen tận gốc từ thiên nhiên Có rất nhiều cách chữa mụn đầu đen ở mũi rất hiệu quả, đặc biệt là những phương pháp an toàn từ thiên nhiên:

Sử dụng một quả trứng gà luộc rồi thả vào nước lạnh cho nguội rồi bóc vỏ. Bạn làm sạch mặt rồi lau khô. Sau đó, tận dụng quả trứng gà vừa bóc còn ẩm lăn lên vùng mũi bị mụn đầu đen trong 5-7 phút cho đến khi quả trứng nguội hẳn. Nếu như bạn bóc lòng trắng ra sẽ thấy những nhân mụn bị hút vào lòng đỏ. Cuối cùng, bạn làm sạch lại mặt và dùng nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông. Trứng gà luộc trị mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet Sử dụng mật ong để bôi lên vùng mũi bị mụn đầu đen. Bạn làm sạch da mặt rồi bôi mật ong lên và để yên trong vòng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện từ 2-3 lần mỗi tuần để có thể trị mụn đầu đen tận gốc. Mật ong trị mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng nha đam nghiền nát rồi đắp lên vùng mũi bị mụn. Sau đó, bạn thư giãn trong vòng 15-20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Cách trị mụn đầu đen và lỗ chân lông to Trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng: Bạn cần chuẩn bị kem đánh răng, nửa thìa muối, 1 viên đá lạnh và 1 chiếc bát nhỏ. Đầu tiên, bạn trộn kem đánh răng và muối cho thật đều. Tiếp đó, bạn rửa mặt sạch bằng nước ấm giúp cho lỗ chân lông giãn nở ra rồi chà 1 lớp hỗn hợp đã trộn lên để phần cánh mũi đang có mụn đầu đen. Sau khi để yên 15 phút, bạn chà lên 1 lớp nữa rồi để thêm 10 phút. Cuối cùng, bạn rửa sạch rồi dùng khăn mặt lau để lấy đi những chiếc mụn còn lại. Bôi nước cân bằng da để se khít lỗ chân lông. Bạn làm cách này 2-3 lần mỗi tuần, đảm bảo những chiếc mụn đầu đen xấu xí sẽ không làm phiền bạn nữa. Dùng kem đánh răng trị mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet Cách trị mụn đầu đen ở mũi và cằm Tại mục này, chúng tôi sẽ đưa cho bạn những lưu ý cần thay đổi hoặc thực hiện cẩn thận hơn mỗi ngày đã không phải đối mặt với những chú mụn đầu đen đáng ghét nữa:

Vệ sinh da mặt kỹ càng mỗi ngày bằng cách rửa mặt 2 lần/ngày. Luôn luôn đảm bảo tay và nguồn nước sạch khi tiếp xúc với mặt. Dùng một loại nước ấm vừa đủ, chọn sữa rửa mặt phù hợp với da kèm theo độ pH trung tính. Hãy rửa mặt ngay sau khi ăn đồ cay nóng, dầu mỡ hoặc khi thấy dầu tiết ra quá nhiều.

Tẩy da chết 2 lần/tuần để thúc đẩy quá trình tái tạo da nhanh hơn, giúp cho các lỗ chân lông thông thoáng. Bạn cũng nên lưu ý chọn những loại tẩy da chết dịu nhẹ và phù hợp với da.

Da sẽ trở nên khô hơn sau khi sử dụng tẩy da chết, vì vậy hãy cập ẩm đầy đủ để giúp da không tiết dầu nhờn gây bít tắc lỗ chân lông – đây là khởi nguồn của mọi loại mụn chứ không riêng mụn đầu đen. Dưỡng ẩm đủ cho da - Ảnh minh họa: Internet Sử dụng tẩy trang sau khi trang điểm hoặc dùng kem chống nắng. Đây là cách loại bỏ bụi bẩn, cặn dầu thừa trên da, giúp ngăn ngừa nguy cơ mọc mụn, đồng thời cũng là cách làm sạch da mặt hữu hiệu.

Đối với da dầu, bạn nên hạn chế những loại mỹ phẩm chứa dầu vì chúng sẽ kích thích da tiết ra nhiều dầu hơn. Xu hướng hiện đại là dùng những loại mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên và không chứa dầu sẽ tốt hơn cho làn da của các bạn nữ. >>> Xem thêm: - Có nên nặn mụn đầu đen ở mũi hay không? - Cách lột mụn đầu đen ở mũi đơn giản tại nhà Xử lý dầu thừa trên da - Ảnh minh họa: Internet Cuối cùng, hãy sử dụng các thành phần thiên nhiên để trị mụn đầu đen như mật ong, trứng gà, chanh hay nha đam như đã nêu chi tiết ở trên. Một số lưu ý bạn nên biết: Không tự ý nặn mụn bằng tay hoặc đến nặn mụn tại các cơ sở không uy tín.

Chỉ sử dụng các sản phẩm an toàn để làm khô và già nhân mụn.

Giữ vệ sinh da, không sờ tay lên mụn hoặc da mặt quá nhiều. Chủ đề mụn đầu đen ở mũi làm sao hết đã được chúng tôi đưa ra những phương án xử lý để giúp cho các chị em có nhiều sự lựa chọn hơn. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích sẽ đem làm cho các bạn gái làn da xinh đẹp, mịn màng, không có mụn.

Trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng có thực sự hiệu quả? Mụn đầu đen là loại mụn mà bạn có thể dễ dàng xử lý tại nhà bằng những phương pháp đơn giản. Cùng tìm hiểu cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng trong bài viết sau đây.

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