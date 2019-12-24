Đón Tết với cách trị mụn thần tốc với trái khổ qua cực đơn giản, mặt láng mịn chỉ sau 7 ngày

Chăm sóc da 24/12/2019 05:30

Nếu bạn đang đau đầu vì tình trạng mụn nổi chi chít thì hãy thử trị mụn bằng khổ qua bởi phương pháp này được rất nhiều người áp dụng và thành công.

Trị mụn bằng khổ qua là phương pháp dân gian được rất nhiều người ưa chuộng bởi công dụng tuyệt vời của nó. Trong mướp đắng có chứa các thành phần: vitamin B, vitamin C, magie, kẽm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp chống viêm, kháng khuẩn và trị mụn rất tốt.

Những cách trị và ngăn ngừa mụn cần lưu ý:

1. Làm sạch mặt

- Tẩy trang sạch sẽ dù có make up hay không:

Đối với da mụn bước này cực kỳ quan trọng, nếu bạn không làm sạch da sẽ là cơ hội để vi khuẩn xâm nhập và càng thúc đẩy sản sinh mụn nhanh hơn. Vì vậy, dù có make up hay không thì cũng phải tẩy trang hàng ngày.

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Tẩy trang sạch sẽ mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

- Rửa mặt:

Bước này tưởng chừng đơn giản nhưng với các bạn bị mụn vẫn nên lưu ý một chút, chọn dòng sữa rửa mặt chuyên dành cho da mụn để giúp da được kháng khuẩn tốt hơn.

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Lưu ý chọn sữa rửa mặt chuyên dùng cho da mụn - Ảnh minh họa: Internet

- Rửa lại bằng nước muối sinh lý:

Như đã nói ở trên, da mụn rất cần được làm sạch, vì thế để cẩn thận hơn thì bạn có thể lau thêm một lớp nước muối sinh lý, như vậy da mặt sẽ hoàn toàn được kháng khuẩn.

2. Đắp mặt bằng khổ qua

Xay nhuyễn khổ qua lấy nước (lưu ý: khổ qua đã được rửa sạch trước khi xay). Phần nước khổ qua thu được, bạn có thể thoa trực tiếp lên vùng da bị mụn hoặc pha với nước lọc để rửa mặt hàng ngày cũng rất tốt.

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Phần nước cốt khổ qua dùng để thoa mụn hoặc rửa mặt - Ảnh minh họa: Internet

Phần bã đắp trực tiếp lên vùng da bị mụn và áp dụng liên tục trong 1 tuần để đạt hiệu quả nhanh hơn. 

Lưu ý: Đối với những bạn có da nhạy cảm nên thử trước lên vùng da tay để xem có bị kích ứng với thành phần của khổ qua hay không và ngừng sử dụng nếu có dấu hiệu châm chích.

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Phần bã khổ qua đắp mặt hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa mụn, bạn cần tránh thức khuya, ăn đồ cay nóng quá nhiều. Thay vào đó, bạn nên uống nhiều nước và bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin vào chế độ ăn hàng ngày.

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Hạn chế ăn đồ cay nóng - Ảnh minh họa: Internet

Trên hết, việc trị mụn bằng khổ qua rất cần sự kiên nhẫn và kiên trì mỗi ngày mới có thể đạt được kết quả mong muốn. Chúc các bạn thành công!

Cẩm nang chăm da, dưỡng tóc bằng mặt nạ khổ qua

Cẩm nang chăm da, dưỡng tóc bằng mặt nạ khổ qua

Khổ qua được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe song khả năng chăm sóc da và tóc của chúng cũng cực đỉnh. Dưới đây là 7 công thức mặt nạ khổ qua mà bạn có thể tự áp dụng tại nhà.

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