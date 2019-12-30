Bật mí 5 loại mặt nạ khoai tây trị mụn hiệu quả siêu tốc

Khoai tây chứa rất nhiều khoáng chất như canxi, sắt, kali và phốt pho cùng nhiều hóa chất thực vật tự nhiên giúp kháng viêm kháng khuẩn hiệu quả. Các vi khuẩn gây mụn dưới sự tác động của khoai tây sẽ bị ức chế hoạt động và bị tiêu diệt.

Khoai tây là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời, được các chị em rất ưa chuộng bởi hiệu quả tốt và an toàn, lành tính cho da. Đặc biệt là đối với làn da mụn thì khoai tây là “liều thuốc” hữu hiệu. Chị em chỉ cần bỏ chút ít thời gian để sử dụng 5 công thức làm đẹp từ mặt nạ khoai tây trị mụn dưới đây là có thể cải thiện làn da nhanh chóng, khiến da sáng mịn, sạch mụn và hồng hào.

Thay vì phải ra spa hay các trung tâm thẩm mỹ đắt tiền và tốn nhiều thời gian, chị em có thể tận dụng ngay những củ khoai tây tươi trong nhà để “đánh bay” những vết mụn trên mặt bằng những loại mặt nạ sau:

Bên cạnh đó, lượng vitamin C khá lớn trong khoai tây là “phương thuốc” trị thâm sau mụn rất hiệu quả. Các vết thâm sẽ dần mờ đi, trả lại làn da sáng mịn và hồng hào.

Mặt nạ khoai tây sống

Dùng khoai tây sống là cách tốt nhất để các chất có trong khoai tây được giữ nguyên và phát huy tối đa tác dụng. Cách trị mụn này là đơn giản nhất, rất phù hợp với những người không có nhiều thời gian làm đẹp mà vẫn muốn sở hữu làn da đẹp không tì vết.

Đắp khoai tây sống là cách trị mụn đơn giản nhất mà vẫn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm mặt nạ khoai tây trị mụn rất đơn giản, bạn chỉ cần gọt vỏ khoai, rửa sạch sau đó thái lát thật mỏng và đắp trực tiếp lên vùng da bị mụn khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch với nước. Bạn nên cắt khoai tây càng mỏng thì đắp càng dễ và độ thẩm thấu cao.

Mặt nạ khoai tây mật ong

Mật ong từ trước đến nay vẫn được coi là “thần dược” cho làn da, trị được rất nhiều vấn đề trên da trong đó có mụn trứng cá. Vì vậy, nếu bạn kết hợp với khoai tây sẽ tạo nên một công thức trị mụn tuyệt vời.

Mặt nạ khoai tây mật ong không những trị mụn mà còn giúp da sáng và chống lão hóa tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm mặt nạ trị mụn bằng khoai tây mật ong: Luộc chín ½ củ khoai tây sau đó nghiền thật nhuyễn thành bột và trộn với khoảng 1-2 thìa mật ong nguyên chất. Bạn đắp hỗn hợp này đều lên cả khuôn mặt trong khoảng 15-20 phút và rửa sạch với nước ấm.

Công thức này ngoài công dụng trị mụn còn giúp làn da bạn mịn màng và tươi sáng hơn. Mật ong giúp cân bằng độ ẩm nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi đắp mặt nạ xong không bị khô như nhiều loại mặt nạ khác.

Mặt nạ khoai tây sữa chua

Nếu bạn đã từng tìm các công thức trắng da cấp tốc và an toàn thì chắc chắn đã có nghe qua loại mặt nạ khoai tây sữa tươi vô cùng hiệu quả, làm bật tone da nhanh chóng. Tuy nhiên, đối với làn da mụn, sữa tươi có thể là yếu tố gây mụn nhiều hơn, bạn nên thay bằng sữa chua. Bởi sữa chua ngoài công dụng làm sáng và trắng da còn rất tốt trong việc kháng khuẩn và điều trị mụn trứng cá.

Mặt nạ khoai tây sữa chua giúp đánh bay mụn trứng cá nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm mặt nạ khoai tây sữa chua trị mụn, trắng da: luộc chín ½ củ khoai tây tươi sau đó nghiền thành bột thật mịn và trộn với vài muỗng sữa chua không đường. Bạn đắp hỗn hợp này lên da và để khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Ngay sau khi đắp xong, bạn đã có thể cảm nhận được da mình mềm và mịn hơn. Sau khoảng 2 tuần sử dụng, các vết mụn sẽ cải thiện đáng kể. Hỗn hợp này bạn chỉ nên đắp 2 lần trong một tuần, không đắp nhiều quá sẽ khiến làn da mụn bị quá tải.

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Mặt nạ khoai tây nghệ trị mụn và thâm hiệu quả

Đây là loại mặt nạ khoai tây trị mụn và vết thâm vô cùng tốt cho có sự kết hợp của nghệ. Tinh chất cucumin trong nghệ là thành phần quý giá trong các sản phẩm trị mụn và sẹo, thâm. Vì vậy, nếu chị em nào mong muốn một loại mặt nạ vừa giảm mụn, vừa làm mờ thâm do hậu quả của mụn trứng cá thì đây là loại lý tưởng nhất.

Sự kết hợp giữa khoai tây và nghệ tạo nên công thức vừa trị mụn vừa trị thâm - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn chỉ cần nghiền nhuyễn ½ củ khoai tây đã được luộc chín sau đó trộn với 1-2 thìa tinh bột nghệ nguyên chất thật đều. Sau đó bạn đắp hỗn hợp này lên da và rửa sạch sau 15 phút.

Mặt nạ khoai tây bột mì trị mụn đầu đen

Mụn đầu đen là một trong những loại mụn trứng cá khiến chị em bị ám ảnh nhiều nhất vì khó điều trị triệt để, hay tái phát. Tuy nhiên, chỉ với 1 củ khoai tây và một chút bột mì, chị em có thể đánh bay vùng mụn đầu đen cứng đầu.

Đắp mặt nạ khoai tây với bột mì để trị mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm mặt nạ khoai tây trị mụn đầu đen: Ép 1 củ khoai tây sống lấy nước sau đó trộn với bột mì. Bạn đắp hỗn hợp này lên vùng da bị mụn đầu đen, đợi đến khi hỗn hợp khô và cứng lại thì bắt đầu rửa từ từ với nước ấm. Bạn vừa rửa vừa massage nhẹ nhàng vùng da bị mụn đầu đen sẽ giúp lấy đi đáng kể lượng nhân mụn trên da. Sau khi rửa sạch bạn có thể dùng thêm các loại trị mụn để hiệu quả cao nhất.

Trên đây là 5 loại mặt nạ khoai tây trị mụn hiệu quả và an toàn mà chị em nhất định phải thử. Khoai tây là nguyên liệu làm đẹp rất hữu hiệu nên chị em có thể kết hợp với một số loại khác để tạo nên công thức trị mụn nhanh chóng mà không cần tốn kém nhiều chi phí.