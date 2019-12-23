Tận dụng những loại quả có sẵn trong tủ lạnh, làm ngay mặt nạ dưỡng da trắng hồng, mềm mịn như gái Hàn

Chăm sóc da 23/12/2019 12:00

Nếu bạn là người chuộng làm đẹp từ các sản phẩm thiên nhiên thì đừng bỏ qua cách làm mặt nạ từ hoa quả dưới đây, vừa dễ làm lại vô cùng hiệu quả.

Cách làm mặt nạ từ hoa quả vô cùng đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả cao, chẳng thua kém gì những loại mỹ phẩm đắt tiền. Bạn có thể thử áp dụng để cảm nhận sự thay đổi của làn da.

1. Mặt nạ đu đủ giúp da hồng hào

Đu đủ chứa hàm lượng lớn vitamin A và enzyme tự nhiên rất tốt trong việc tái tạo làn da, giúp tăng độ đàn hồi và làm da trắng hồng.

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Xay nhuyễn đu đủ đắp mặt - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ:

Cách 1: Xay nhuyễn đu đủ và trực tiếp đắp lên mặt, áp dụng 1 tuần 3 lần để có làn da mịn màng, hồng hào.

Cách 2: Hỗn hợp đu đủ xay + 1/2 thìa mật ong + 1/2 thìa nước cốt chanh, trộn đều rồi thoa lên mặt sẽ giúp loại bỏ tế bào chết mang lại cho bạn làn da mềm mịn.

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Hỗn hợp đu đủ loại bỏ tế bào chết và làm căng mịn da - Ảnh minh họa: Internet

2. Mặt nạ chuối làm mờ thâm, sáng da

Chuối chứa rất nhiều vitamin C, B6, kali... có tác dụng đặc biệt giúp làm mờ thâm, sáng da.

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Chuối có tác dụng làm mờ thâm, sáng da - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha hỗn hợp chuối rất đơn giản: 1/3 quả chuối tiêu chín + sữa chua không đường + 1/2 thìa mật ong (có thể thay thế bằng 1/2 quả chanh). Duy trì đắp 1 tuần 2 lần để thấy sự thay đổi rõ rệt của làn da, da sẽ mờ thâm và căng khỏe hơn.

3. Mặt nạ dưa chuột cấp ẩm, chống lão hóa

Cách làm mặt nạ từ quả dưa chuột vô cùng dễ dàng, bạn chỉ cần thái mỏng miếng dưa chuột sau đó đắp lên mặt trong khoảng 20 - 25 phút là được.

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Thái mỏng dưa chuột và đắp lên mặt - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Dưa chuột đắp trực tiếp lên mặt nên phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ, vì vậy nên ngâm rửa dưa chuột cẩn thận bằng nước muối, sau đó mới thái lát mỏng đắp mặt.

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Nên ngâm dưa trong nước muối trước rồi mới thái lát mỏng - Ảnh minh họa: Internet

4. Mặt nạ dâu tây giúp da trắng, căng mịn

Mặt nạ từ dâu tây thường ít được sử dụng hơn vì chi phí của nó không hề rẻ. Tuy nhiên vào mùa dâu tây, bạn có thể thử loại mặt nạ hoa quả này để cải thiện làn da.

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Mặt nạ dâu tây giúp da căng bóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Xay nhuyễn dâu tây hoặc thái lát thật mỏng pha cùng sữa chua không đường và đắp mặt từ 20 - 30 phút. Dâu tây chứa nhiều nước và vitamin A giúp làn da luôn căng mịn như em bé và trắng hồng.

Nhìn chung, cách làm mặt nạ từ hoa quả không quá cầu kỳ, phù hợp với những cô nàng bận rộn, không có nhiều thời gian để chuẩn bị hay đến spa dưỡng da. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng những cách trên để chăm sóc da mình đẹp hơn.

Chúc các bạn thành công!

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