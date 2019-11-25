Xóa sạch làn da khô nứt nẻ với 5 loại mặt nạ dưỡng ẩm mùa lạnh

5 loại mặt nạ dưỡng ẩm tốt nhất cho da trong mùa đông:

Để làm mặt nạ dưỡng ẩm từ sữa tươi và mật ong bạn chỉ cần trộn đều hai nguyên liệu này theo tỷ lệ vừa đủ. Sau đó đắp lên da mặt đã được rửa sạch giữ nguyên khoảng 20 phút. Cuối cùng rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Mật ong là nguyên liệu làm đẹp mang đến công dụng dưỡng ẩm và làm trắng da hiệu quả. Nó đặc biệt hữu hiệu đối với những người có làn da nhạy cảm.

Đắp mặt nạ 2 - 3 lần/ tuần, làn da của bạn sẽ mịn màng, căng mướt.

2. Mặt nạ dưỡng ẩm từ bột yến mạch

Mặt nạ yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch là nguyên liệu tuyệt vời để xử lý làn da khô vào mùa đông. Không chỉ mang đến công dụng dưỡng ẩm tuyệt vời, mặt nạ bột yến mạch còn rất hữu hiệu trong việc chống lão hóa.

Mặt nạ dưỡng ẩm từ bột yến mạch chỉ cần hòa chung nguyên liệu với 1 muỗng sữa chua không đường. Sau đó đắp hỗn hợp lên mặt giữ cho đến khi mặt nạ khô rồi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện tuần 2 lần để đạt kết quả tốt nhất.

3. Mặt nạ chanh + dâu tây

Mặt nạ chanh, dâu tây - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây chín đem nghiền nát kết hợp với nước cốt chanh tươi tạo thành mặt nạ dưỡng da tuyệt vời. Không chỉ khiến làn da mềm mịn hơn, mặt nạ này có tác dụng làm sạch sâu và chữa lành vết bong tróc.

Thực hiện loại mặt nạ này bạn sẽ cần 2 trái dâu tây, 1 thìa mật ong và 2 muỗng nước cốt chanh xay nhuyễn thành hỗn hợp. Đắp hỗn hợp trong khoảng 30 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

4. Mặt nạ từ trái bơ

Mặt nạ trái bơ - Ảnh minh họa: Internet

Bơ là loại trái cây diệu kỳ có khả năng chữa lành mọi nhược điểm trên da. Bơ trộn với lòng trắng trứng gà sẽ mang đến hiệu quả dưỡng ẩm tuyệt vời.

Để chăm sóc da mùa đông, bạn chỉ cần dùng 2 muỗng canh bơ chín kết hợp với 1 muỗng canh lòng đỏ trứng gà tạo thành hỗn hợp thoa đều lên mặt và cổ. Sau đó, tiến hành massage nhẹ nhàng trong vòng 30 phút rồi rửa bằng nước ấm. Thực hiện thường xuyên để nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, tươi trẻ.

5. Mặt nạ dầu ô liu

Mặt nạ dầu ô liu - Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu có tác dụng làm mềm da, chống nứt nẻ. Nguồn vitamin và dưỡng chất dồi dào trong dầu còn có tác dụng hỗ trợ tái tạo tế bào cho làn da khỏe mạnh.

Để làm mặt nạ dầu ô liu, bạn cần trộn đều dầu, nước cốt chanh và mật ong theo tỷ lệ 1:2:1. Sau đó thoa đều lên làn da đã được rửa sạch, tiến hành massage nhẹ nhàng trong vòng 5 phút. Tiếp tục giữ nguyên hỗn hợp trong vòng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Hãy đắp mặt nạ dưỡng ẩm một cách khoa học để nhanh chóng sở hữu làn da căng mọng, tươi trẻ.