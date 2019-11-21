Bác sĩ da liễu hướng dẫn tường tận cách chăm sóc da dầu nhờn, ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả 100%

Dầu nhờn xuất hiện trên da mặt bởi một số yếu tố như di truyền, chế độ ăn uống, căng thẳng và khí hậu. Việc tiết ra quá nhiều bã nhờn sẽ dẫn đến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, tạo điều kiện cho mụn trứng cá xuất hiện.

Bên cạnh đó, vị bác sĩ này chỉ ra một quan niệm sai lầm rất phổ biến của những người sở hữu làn da dầu là không sử dụng kem dưỡng ẩm. Cô cho biết: "Khi không sử dụng kem dưỡng ẩm hay không cung cấp đủ độ ẩm, làn da sẽ tiết ra nhiều dầu nhờn hơn để ngăn ngừa tình trạng khô nứt".

"Dù sở hữu loại da nào, để nó khỏe mạnh, điều quan trọng là bạn phải làm sạch, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm và sử dụng kem chống nắng đúng cách hàng ngày" - Bác sĩ da liễu Joseph Cruise, Giám đốc của nhãn hiệu mỹ phẩm cùng tên chia sẻ.

Chính vì vậy, hãy bắt đầu thay đổi thói quen chăm sóc da, thay vì tránh xa kem dưỡng ẩm, bạn nên sử dụng loại mỹ phẩm này hai lần mỗi ngày.

Dù sở hữu da khô, nhờn hay hỗn hợp, bạn cũng nên sử dụng kem dưỡng ẩm mỗi ngày - Ảnh: Internet

Sữa rửa mặt chứa axit salicylic

Đối với sữa rửa mặt, bác sĩ Cruise khuyên những người sở hữu làn da dầu nhờn nên dùng các dòng có chứa axit salicylic.

Theo nghiên cứu, loại axit này có tác dụng điều trị mụn và rất dịu nhẹ, không gây kích ứng da. Bên cạnh đó, axit salicylic cũng xóa mờ những nhược điểm như vết thâm, đốm nám nhẹ giúp làn da mềm mại và mịn màng.

Kem dưỡng ẩm

Da dầu nhờn sẽ trở nên mịn màng hơn khi sử dụng kem dưỡng ẩm có thành phần gồm glycerin, niacinamide và axit hyaluronic. Những dưỡng chất này có khả năng tăng cường hydrat hóa giúp màu da trắng hồng tự nhiên và mịn màng hơn.

Cruise chia sẻ: "Bạn có thể sử dụng hỗn hợp dầu tự nhiên bao gồm dầu quả mơ, tinh dầu jojoba và dầu ô liu để thay thế mỹ phẩm dưỡng ẩm trên thị trường".

Bác sĩ cho biết thêm, những ai đang sở hữu làn da dầu nên tránh xa các sản phẩm có chứa dầu dừa, ca cao và bơ hạt mỡ.

Kem dưỡng ẩm giúp kiểm soát quá trình tiết bã nhờn giúp da mềm mại, mịn màng hơn - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết

"Axit glycolic có tác dụng giảm sản xuất dầu nhờn dư thừa, làm thông thoáng lỗ chân lông giúp ngăn ngừa mụn rất hữu hiệu. Do đó, hãy sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết có thành phần này" - Patricia Wexler - Chuyên gia thẩm mỹ của Trung tâm Wexler Dermatology khuyên.

Trên thực tế, axit glycolic là axit alpha hydroxy hòa tan trong nước (AHA) có nguồn gốc từ mía. Đây là một trong những axit alpha-hydroxy được sử dụng rộng rãi nhất trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm chăm sóc da.

Kem chống nắng

Các dòng kem chống nắng có chỉ số SPF 47 rất tốt cho da dầu và da hỗn hợp. Kem chống nắng sẽ ngăn ngừa tác hại từ các tia UVA và UVB, làm thông thoáng lỗ chân lông mà không gây dị ứng cho da.

Retinol

Retinol làm giảm nếp nhăn, tẩy tế bào chết dịu nhẹ giúp làn da mịn màng và tươi sáng hơn. Đây cũng là một loại vitamin rất tốt đối với da dầu.

Chuyên gia Wexler giải thích: "Retinol làm giảm tiết bã nhờn, tăng cường sản sinh tế bào, ngăn ngừa mụn trứng cá và cải thiện sắc tố giúp làn da mềm mại, trắng hồng tự nhiên".

Retinol được xem là cứu tinh đối với những người sở hữu làn da dầu nhờn, dễ kích ứng - Ảnh: Internet

Nếu sở hữu khuôn mặt bóng dầu và thường xuyên nổi mụn trứng cá, mẩn đỏ, bạn chắc chắn nên áp dụng ngay cách chăm sóc da nhờn từ chuyên gia trên. Quy trình này sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, hồng hào chỉ sau thời gian ngắn.