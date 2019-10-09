Học cách dưỡng và làm trắng da mặt bằng mật ong cực hay để cải thiện làn da xỉn màu

Chăm sóc da 09/10/2019 17:32

Không chỉ là thực phẩm mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe, mật ong còn là loại “mỹ phẩm” quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Trong đó, làm trắng da mặt bằng mật ong là phương pháp đươc khá nhiều người ưa chuộng.

Những công dụng làm đẹp từ mật ong

Từ xa xưa, mật ong được xem là một trong những bí quyết làm đẹp của phụ nữ. Trong làm đẹp, phương pháp làm trắng da mặt bằng mật ong được xem bí kíp giúp phái đẹp duy trì làn da hồng hào, căng mịn không thua kém bất kỳ loại mỹ phẩm đắt tiền nào. Bên cạnh làm trắng da, mật ong còn có những công dụng như:

phương pháp làm trắng da mặt bằng mật ong được xem bí kíp giúp phái đẹp duy trì làn da hồng hào
Mật ong được xem bí kíp giúp phái đẹp duy trì làn da hồng hào - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm môi

Mật ong giúp loại bỏ các tế bào da chết, bong tróc trên môi, dưỡng ẩm và cho đôi môi hồng hào, căng mịn hơn. Mỗi ngày, bạn chỉ cần bôi một lớp mật ong mỏng trước khi đi ngủ. Mỗi sáng thứ dậy, làm sạch lại bằng nước ấm, bạn sẽ cảm nhận môi mềm và mịn hơn.

Điều trị mụn

Ngoài làm trắng da mặt bằng mật ong, người ta còn sử dụng mật ong để dưỡng và điều trị mụn do trong mật ong có chứa tính chất kháng khuẩn, kháng nấm, nhờ đó giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn. Thêm vào đó, các loại enzyme trong mật ong nguyên chất cũng giúp làm sạch da, giữ lỗ chân lông thông thoáng, sạch sẽ. Để trị mụn bằng mật ong, bạn chỉ cần lấy tăm bông chấm mật ong vào vùng cần trị mụn, sau đó để qua đêm, chất chống khuẩn từ mật ong sẽ giúp làn da mịn màng hơn.

Dưỡng ẩm da

Mật ong giúp giữ ẩm, có khả năng hút ẩm từ không khí và giữ lại trong da. Để làm sáng da, bạn có thể kết hợp mật ong và kem dưỡng da ban đêm hay gel nha đam, dùng hỗn hợp này massage lên mặt trước khi ngủ. Tinh chất chống khuẩn, chữa lành tổn thương da trong mật ong sẽ giúp làm giảm viêm, dưỡng ẩm và giảm tấy trên da rất tốt.

Dưỡng tóc

Thành phần Enzyme glucose oxidase có chứa trong mật ong giúp giải phóng ra lượng hydrogen peroxide - chất được dùng nhiều trong tẩy màu tóc. Để dưỡng tóc, bạn chỉ cần trộn một thìa mật ong cùng với 6 muỗng café trà hoa cúc (chamomile). Bôi hỗn hợp này lên tóc và ủ trong khoảng 20 phút hoặc để qua đêm, áp dụng cách này thường xuyên sẽ cho bạn một mái tóc sáng bóng.

Mật ong có tác dụng dưỡng và làm mềm tóc
Mật ong có tác dụng dưỡng và làm mềm tóc - Ảnh minh họa: Internet

Trị sẹo, thâm

Mật ong được biết đến với công dụng làm sáng da, hợp chất chống khuẩn, kháng viêm trong mật ong còn giúp làm mờ sẹo, thâm, làm tăng khả năng lành, tái tạo mô da. Để trị sẹo, vết thâm, bạn chỉ cần bôi một lớp mật ong lên vùng cần điều trị sẹo và dùng băng gạc bảo vệ. Bôi thử mật ong hàng ngày, bạn sẽ thấy vết thâm giảm và da sáng mịn hơn.

Rửa mặt bằng mật ong hàng ngày có tốt không

Có thể nói, mật ong là “liều thuốc” cho làn da với những công dụng tuyệt vời như: kháng khuẩn, làm trắng da mặt bằng mật ong, trị mụn, cung cấp độ ẩm cho da. Chính vì thế, khởi đầu ngày mới bằng việc cung cấp độ ẩm cần thiết cho da bằng mật ong sẽ rất tốt cho làn da của bạn.

Để rửa mặt bằng mật ong, hãy lấy nước mát làm ướt da, sau đó lấy một lượng vừa đủ mật ong ra lòng bàn tay, xoa đều khắp mặt kết hợp mát xa nhẹ nhàng trong 2-3 phút. Chú ý những vùng da khô ráp, bong tróc, nhiều vết thâm rồi rửa lại sạch bằng nước mát. Sau khi rửa mặt bằng mật ong, bạn có thể dùng sữa rửa mặt có độ pH khoảng 5 – 5.5 thấp, làm sạch da một lần nữa.

khởi đầu ngày mới bằng việc cung cấp độ ẩm cần thiết cho da bằng mật ong sẽ rất tốt cho làn da
Khởi đầu ngày mới bằng việc cung cấp độ ẩm cần thiết cho da bằng mật ong sẽ rất tốt cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Những phương pháp làm trắng da mặt bằng mật ong

Để chăm sóc và làm đẹp da, bạn có thể tham khảo và áp dụng theo những cách làm trắng da mặt bằng mật ong dưới đây:

Cách làm trắng da mặt bằng mật ong và nghệ

Làm đẹp da bằng mật ong và nghệ là một trong những phương pháp nuôi dưỡng, tái tạo da mặt rất hiệu quả, chống lão hóa da. Mặt nạ này giúp phục hồi làn da nhanh chóng, giảm nhăn nheo, sạm nám, cho da sáng mịn màng, cải thiện độ ẩm để làn da luôn căng mịn tự nhiên.

  • Nguyên liệu: 1 thìa bột nghệ (dùng tinh bột nghệ càng tốt), 1 thìa nhỏ mật ong nguyên chất
  • Thực hiện: Trộn hỗn hợp gồm bột nghệ, mật ong nguyên chất rồi thoa đều lên da mặt, massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút rồi rửa sạch mặt cùng nước ấm. Áp dụng khoảng 2 -3 lần/tuần.
Mặt nạ mật ong và nghệ giúp phục hồi làn da nhanh chóng, giảm sạm nám
Mặt nạ mật ong và nghệ giúp phục hồi làn da nhanh chóng, giảm sạm nám - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da mặt bằng mật ong và trứng gà

Làm trắng da mặt bằng mật ong với trứng gà sẽ giúp bổ sung collagen, dưỡng ẩm và cải thiện độ ẩm, rất thích hợp với người sở hữu làn da khô.

  • Nguyên liệu: 1 thìa cafe mật ong, 1 quả trứng gà (lấy lòng trắng)
  • Thực hiện: Lấy lòng trắng trứng gà hòa cùng mật ong, thoa đều lên mặt và giữ trong 20-30 phút rồi rửa sạch. Thực hiện trong một tuần, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện rất đáng kể.

Cách làm trắng da mặt bằng mật ong và sữa chua

Mặt nạ làm đẹp từ mật ong và sữa chua có tác dụng làm trắng da, cung cấp độ ẩm cho da, ngừa nếp nhăn, sáng da, cải thiện đốm nâu

  • Nguyên liệu: 2 thìa nhỏ mật ong, 2 thìa nhỏ sữa chua không đường
  • Thực hiện: Lấy mật ong trộn cùng sữa chua không đường cho thật đều đến hai hỗn hợp này quyện hẳn vào nhau. Sau khi làm sạch da mặt, nhẹ nhàng thoa hỗn hợp này lên da và giữ trong 15- 20 phút, cuối cùng rửa lại mặt thật sạch bằng nước ấm.
Mặt nạ làm đẹp từ mật ong và sữa chua có tác dụng làm trắng da
Mặt nạ làm đẹp từ mật ong và sữa chua có tác dụng làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da mặt bằng mật ong và sữa tươi

Mật ong có chứa rất nhiều vi chất, được coi là chất làm trắng tự nhiên hiệu quả. Trong khi đó, sữa tươi có chứa nhiều acid lactic, giúp cung cấp ẩm cho làn da và làm sáng da, giảm thâm.

  • Nguyên liệu: 1 thìa nhỏ mật ong, thìa sữa tươi không đường, 1 ít nước cốt chanh
  • Thực hiện: Trộn đều 3 loại hỗn hợp trên và thoa đều lên mặt sau bước rửa mặt. Massage nhẹ nhàng để hỗn hợp nhanh thấm vào da và thư giãn trong 15-20 phút. Áp dụng cách này khoảng 2 lần /tuần, làn da sẽ trắng lên và cải thiện một cách rõ rệt

Cách làm trắng da bằng mật ong và muối

Mật ong, muối là hai nguyên liệu quen thuộc với bất kì ai trong chúng ta. Hai nguyên liệu này rất an toàn cho làn da cũng như mang đến nhiều công dụng làm đẹp. Mặt nạ mật ong, muối sẽ giúp tẩy tế bào chết, lấy đi các tế bào xỉn màu, cho làn da mới sáng, tươi trẻ hơn.

  • Nguyên liệu: 2 thìa nhỏ mật ong, 2 thìa nhỏ muối biển (tốt hơn hết là dùng muối himalaya)
  • Thực hiện: Trộn đều 2 nguyên liệu tvới nhau, khuấy đều cho đến khi muối tan vào trong mật ong. Rửa sạch mặt và thoa hỗn hợp lên da, thực hiện massage theo vòng tròn theo chiều từ dưới lên trên, trong ra ngoài khoảng 3 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước. Với cách thực hiện tẩy tế bào chết này, chỉ sau lần đầu thực hiện, bạn đã thấy da có sự thay đổi rõ rệt. Lưu ý, sau khi tẩy tế bào chết nên dùng kem dưỡng ẩm để da bổ sung dưỡng chất tốt hơn.
Mặt nạ mật ong, muối sẽ giúp tẩy tế bào chết
Mặt nạ mật ong, muối sẽ giúp tẩy tế bào chết - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài gợi ý về những cách chăm sóc và làm trắng da mặt bằng mật ong, để mang đến hiệu quả tốt nhất cho làn da, bạn nên chọn loại mật ong nguyên chất. Nên thực hiện đều đặn cách chăm sóc da bằng mật ong mỗi tuần, cùng với đó là chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý. 

Cách làm sữa tắm mật ong dưỡng da sáng trắng như trứng gà bóc

Cách làm sữa tắm mật ong dưỡng da sáng trắng như trứng gà bóc

Cách chế hỗn hợp xà phòng tắm, dầu tắm thơm và dịu nhẹ với làn da.

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